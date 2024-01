VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trở lại với sự đồng hành của VPBank

Thông tin thêm về VnExpress Marathon

VnExpress Marathon là hệ thống giải chạy có quy mô lớn nhất Việt Nam, do Báo VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) vận hành và sở hữu. Giải được tổ chức lần đầu năm 2019 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đến nay, giải đã trở thành hệ thống giải chạy tổ chức thường niên tại các thành phố du lịch hấp dẫn. Trong năm 2023, giải được tổ chức tại TP HCM (11, 12-2-2023), Huế (16-4-2023), Quy Nhơn (11-6-2023), Nha Trang (13-8-2023), Hạ Long (10-9-2023), thủ đô Hà Nội (25, 26-11-2023), Hải Phòng (17-12-2023). Với những nỗ lực xây dựng cộng đồng không ngừng nghỉ, VnExpress Marathon đã vinh dự nhận giải Bạc tại Asian Media Awards 2021 do Hiệp hội Báo chí thế giới WAN-IFRA trao tặng. Toàn bộ đường chạy của hệ thống VnExpress Marathon năm 2022 và nhiều giải năm 2023 đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn đường chạy của AIMS-World Athletics (do Hiệp hội Marathon quốc tế và Liên đoàn điền kinh thế giới cấp).

Thông tin thêm về VPBank

VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập sớm nhất tại Việt Nam, đã có lịch sử phát triển bền vững trong 30 năm và hiện đang giữ vị thế ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Năm 2023, ngân hàng này đứng vị trí 173 trong bảng xếp hạng 500 các thương hiệu ngân hàng có giá trị lớn nhất toàn cầu.

Sau gần một thập kỷ gắn bó với phong trào chạy bộ, đến nay, VPBank đã tổ chức và đồng hành cùng 11 giải chạy bộ lớn dành cho cộng đồng, là một trong những doanh nghiệp tiên phong và dày dạn kinh nghiệm trong phong trào chạy bộ tại Việt Nam. Hàng chục ngàn VĐV chuyên nghiệp và không chuyên đã tham gia các giải chạy do VPBank tổ chức và ngân hàng này cũng là doanh nghiệp có CLB chạy bộ lớn nhất Việt Nam - CLB VPRun - với hơn 2.000 thành viên.