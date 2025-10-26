Vinhomes Green Paradise - “Kỳ tích phương Đông” mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu

Từ những vùng công nghiệp khói bụi ở châu Âu đến những bờ biển xanh trong của phương Đông, thế giới đang chuyển mình trong kỷ nguyên phát triển bền vững dựa trên cân bằng giữa thiên nhiên - con người và công nghệ.

Công thức chung của các "thành phố tái sinh" trên thế giới

"Khi đã giàu có, đã đủ đầy về đời sống vật chất, người ta sẽ hướng đến việc thỏa mãn những gì mình không biết, để từ đó trải nghiệm, tiến hóa lên một sự hiểu biết mới của con người", chuyên gia ESG Nguyễn Thị Hương Thu mở đầu bài chia sẻ về các mô hình đô thị ESG trên thế giới, trong buổi hội thảo diễn ra tại Cần Giờ, ngày 23-10.

Bà Hương Thu dẫn chứng, thế giới có những thành phố từng được sinh ra trong khói bụi, rồi một ngày, họ quyết định "hít thở" lại.

Tại Stockholm (Thụy Điển), từ một khu công nghiệp cũ kỹ ven hồ, Hammarby Sjöstad giờ đây là biểu tượng đô thị ESG toàn cầu, nơi 80% cư dân di chuyển bằng phương tiện xanh, tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải CO₂ giảm hơn 50% so với mức trung bình quốc gia. Giá BĐS tại đây tăng 20%-25% so với trung bình tại Stockholm.

Hammarby Sjöstad từ một khu công nghiệp cũ kỹ trở thành đô thị bền vững, biểu tượng ESG toàn cầu

Tại Milan (Ý), Porta Nuova với "rừng thẳng đứng" Bosco Verticale không chỉ giúp giảm 45% lượng bụi mịn và cải thiện không khí, mà còn giúp giá BĐS tăng 35%-40%, giá thuê văn phòng hạng A tăng hơn 50% trong 10 năm.

Tại London, nơi từng là "vết sẹo công nghiệp" King’s Cross nay đã trở thành một trong những khu BĐS đắt đỏ nhất châu Âu. Giá thuê văn phòng và nhà ở tăng 20%-25% so với khu trung tâm cũ. Hơn 50.000 việc làm được tạo ra, hàng trăm doanh nghiệp sáng tạo tới đây đặt trụ sở.

Những thành phố tái sinh ấy có một điểm chung là đều đặt con người và môi trường làm trọng tâm, đồng thời chứng minh một quy luật tất yếu: khi môi trường được phục hồi, kinh tế tái sinh, BĐS cũng trở nên bền vững và trường tồn.

"Dù đều bắt đầu từ khởi điểm rất thấp, nhưng nhờ định hướng ESG, người dân tại các thành phố này đã được thụ hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn, rồi chính họ lại quay về gìn giữ môi trường, sáng tạo những giải pháp mới để phục vụ cho hành tinh. Đó là xu hướng tất yếu của sự phát triển", bà Hương Thu nhận định.

"Kỳ tích phương Đông" gọi tên Vinhomes Green Paradise

Nếu Hammarby Sjöstad, King’s Cross và Porta Nuova được ví như "bản phục sinh" Tây Âu, thì Cần Giờ (TP HCM) đang viết nên khúc giao hưởng phương Đông của kỷ nguyên ESG.

Tựa lưng vào khu dự trữ sinh quyển 75.000ha được UNESCO công nhận, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án, mà là một tuyên ngôn phát triển mới của Việt Nam: phát triển phải đi cùng bảo tồn, phồn vinh phải song hành với cân bằng.

Dự án Vinhomes Green Paradies được phát triển theo hướng ESG++, chú trọng với bảo tồn, tái sinh các hệ động thực vật thiên nhiên ban tặng

"Việc áp dụng ESG vào phát triển đô thị không còn là lựa chọn, mà đã trở thành mệnh lệnh tất yếu. Và đã là mệnh lệnh, thì không còn con đường nào khác - bắt buộc phải thực hiện", PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, khẳng định.

Tinh thần "mệnh lệnh của thời đại" ấy đã được Vingroup cụ thể hóa tại Cần Giờ. Chỉ sau 6 tháng khởi công, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise đang được triển khai thần tốc, song hành với triết lý phát triển bền vững, không lấn át thiên nhiên mà đối thoại và cộng sinh cùng thiên nhiên.

Công trường Vinhomes Green Paradise thay đổi từng ngày với tiến độ thi công 3 ca 4 kíp cùng hàng ngàn máy móc, phương tiện được huy động

Theo chuyên gia Nguyễn Thị Hương Thu, ba trụ cột E (Môi trường) - S (Xã hội) - G (Quản trị) của Vinhomes Green Paradise được Vingroup triển khai theo đúng chuẩn quốc tế.

Ở trụ cột Môi trường, Vinhomes Green Paradise hướng đến đô thị phát thải thấp với giao thông xanh 100% xe điện, công trình đạt chứng chỉ BREEAM Communities (Anh), sử dụng năng lượng tái tạo và duy trì hệ sinh thái tái sinh tự nhiên.

Về mặt Quản trị, đô thị được quản lý vận hành bằng ứng dụng công nghệ thông minh, hạ tầng có tính phục hồi cao, chống rủi ro khí hậu cùng hệ thống AI kiểm soát chất lượng không khí và sức khỏe cư dân một cách minh bạch, chính xác.

Đặc biệt, điều khiến Vinhomes Green Paradise trở thành kỳ tích không nằm ở công nghệ, mà ở triết lý con người. Ở trụ cột Xã hội, đô thị đặt trọng tâm là con người và cộng đồng.

"Vingroup đang góp phần xây dựng một cộng đồng có chất lượng sống cao và văn minh hơn, nơi nhận thức về tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái được nâng tầm", bà Hương Thu nhìn nhận.

Những giải pháp bền vững tại đây giúp con người đạt được trạng thái hài hòa giữa phát triển và tự nhiên. Khu dưỡng lão Vin New Horizon là ví dụ tiêu biểu. Đây là nơi người cao tuổi được tận hưởng cuộc sống tốt nhất trong khi thế hệ trẻ vẫn vươn tới thành công.

"Một đô thị phục vụ trọn vẹn ba thế hệ, đó là sự phát triển con người lên một tầm cao mới", bà nói.

Không dừng lại ở các tiêu chí ESG truyền thống, Vinhomes Green Paradise còn tiên phong mở rộng thêm 2 yếu tố, là Tái sinh (Regeneration) và Thích ứng (Tái sinh).

"Cần Giờ có thể là hình mẫu của tương lai, nơi ESG++ không chỉ là mục tiêu phát triển, mà là cách đô thị vận hành, tạo giá trị và kiến tạo sức chống chịu trong một thế giới đầy biến động", PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh, nhận định.

Từ tầm nhìn ấy, Vinhomes Green Paradise không chỉ là nơi ở lý tưởng, mà là biểu tượng cho cách con người đối thoại với thiên nhiên trong kỷ nguyên mới. Ở đây, con người không còn là khán giả của thiên nhiên, mà là một phần trong vòng tuần hoàn xanh, được nuôi dưỡng, tái sinh và phát triển cùng môi trường.

Theo chuyên gia Nguyễn Thị Hương Thu, Vingroup đã mang tới Cần Giờ một mô hình đô thị quy tụ lại hết tất cả những giá trị tinh hoa để nâng tầm đời sống cho con người. Tại đây, những cư dân tương lai sẽ được sống mạnh khỏe, hạnh phúc, hài lòng. Trong cộng đồng văn minh, gắn kết, họ được nâng tầm bản thân và trở thành công dân ESG++. Nhà đầu tư hưởng lợi từ thanh khoản và lợi nhuận bền vững, trong khi du khách tận hưởng du lịch sinh thái đẳng cấp, hòa mình vào thiên nhiên nguyên bản và văn hóa bản địa đặc sắc.

Từ vùng đất hoang sơ nơi rừng gặp biển, Vinhomes Green Paradise đang viết nên "kỳ tích phương Đông", minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam và mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu.