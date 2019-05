Đảo Gruinard nằm ở Scotland được mệnh danh là một trong những hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới. Chính phủ Anh đã sử dụng đảo Gruinard để thử nghiệm chiến tranh sinh học trong Thế chiến thứ hai. Tại đây, các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm bệnh than (bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn gây ra trên các loài động vật máu nóng như gia súc, động vật hoang dã và con người với độc tính rất cao). Hòn đảo bị bỏ hoang sau khi các bào tử bệnh than giết chết hàng trăm con cừu. Theo ước tính, 100 kg bào tử bệnh than phun khắp thành phố đủ để giết chết ba triệu người. Khi đến thăm hòn đảo này, một người có thể chết trong vòng vài phút. Ảnh: OrangeSmile Tours.