Toyota Việt Nam chinh phục khách hàng bằng loạt ưu đãi lớn

Cũng trong thời gian này, các đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam đang tổ chức lễ hội phòng trưng bày với rất nhiều hoạt động thú vị dành cho khách hàng như giới thiệu xe mới, lái thử xe, chăm sóc xe miễn phí vào các ngày cuối tuần của tháng 9 và tháng 10.

Biểu tượng của chất lượng và kinh tế

Là nhà sản xuất ôtô đầu tiên tại thị trường Việt Nam, với hơn nửa triệu chiếc xe lăn bánh trên khắp nẻo đường đất nước, thương hiệu xe Toyota từ lâu đã trở thành biểu tượng của chất lượng, bền bỉ, tin cậy và kinh tế.

Chất lượng không chỉ đến từ sản phẩm mà còn từ chất lượng dịch vụ mang lại niềm tin và sự an tâm cho khách hàng với hệ thống 60 đại lý/chi nhánh trải khắp 27 tỉnh, thành. Nhiều năm liền, Toyota Việt Nam luôn đứng số 1 về mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ bán hàng và hậu mãi theo đánh giá của tổ chức J.D Power. Đó cũng là lý do vì sao người tiêu dùng Việt luôn nghĩ tới xe Toyota mỗi khi có ý định mua sắm xe hơi.

Anh Hoàng Trọng Nhân (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên trong đời mua xe nên tôi tham khảo nhiều lắm, ra tận TP Vinh, tỉnh Nghệ An (nơi có nhiều hãng xe hơi đặt đại lý) xem từng xe, lái thử xong về so sánh, cũng tham khảo nhiều người dùng xe lâu năm. Cuối cùng, tôi quyết định mua chiếc Innova do xe rộng rãi, bên trong lịch sự, sang trọng, đặc biệt là bền, tốn ít xăng và ít hỏng vặt, đại lý chính hãng cũng nhiều nên chẳng lo khoản sửa chữa".

Dịch vụ chu đáo, tận tình

Anh Hà Văn Tuấn (quận Long Biên, TP Hà Nội) cho biết: "Mình nhắm mua xe cũng lâu rồi nhưng cứ chờ xem có giảm giá không, thấy đợt này Toyota ưu đãi nhiều quá, đến đại lý làm một chiếc Innova luôn để về chạy dịch vụ. Tính ra, tiết kiệm được khối tiền, xe lại bền, rộng, ít tốn xăng, chạy đưa đón hành khách cực kỳ tiện lợi". Câu chuyện của anh Phạm Nguyên Khang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lại liên quan đến phần làm dịch vụ, anh cho biết: "Mỗi khi đến kỳ bảo dưỡng hay cần sửa chữa gì, mình alo tới đại lý hẹn, xong đưa xe đến được tiếp đón nồng hậu, ngồi chờ ở phòng lịch sự như phòng thương gia của sân bay, các bạn kỹ thuật cũng tận tình chia sẻ khi mình hỏi nhiều về xe cộ, thời gian nhanh với giá cả rất hợp lý".

Cũng vì chất lượng mà anh Nguyễn Tùng Quân (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) - chủ doanh nghiệp cho thuê xe tự lái - chọn các dòng xe Toyota để kinh doanh. "Chỗ mình có Innova, Vios, Fortuner cho khách thuê thì họ đều rất thích, xe mới, đẹp, hiện đại, rộng rãi ngồi thoải mái. Tài xế cũng thích và tiết kiệm xăng. Còn về phần chủ thì mình thấy chi phí sửa chữa bảo dưỡng các dòng xe Toyota thấp hơn hẳn so với các xe khác. Khách của mình có lần đi giữa đường bị sự cố, vào ngay garage ven đường sửa được ngay, đồ luôn sẵn, giá lại rẻ. Chưa tính đến giá trị bán lại cao vì xe rất giữ giá, làm kinh doanh phải tính, cái nào mang lại lợi nhuận nhiều thì mình làm thôi".