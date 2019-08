Sử dụng ví điện tử sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai

Sử dụng ví điện tử đã trở nên phổ biến ở Việt Nam



Câu chuyện sử dụng ví điện tử đã quá quen thuộc với nhiều người trong các hoạt động giao dịch hằng ngày như đi chợ, mua sắm… cho đến thanh toán hóa đơn điện, nước, truyền hình, điện thoại… Tất cả khách hàng đều có thể thanh toán các chi phí nhanh chóng và tiện lợi qua ví MoMo. Đây là lý do khiến cho ví Momo đang được tin dùng trong các giao dịch không tiền mặt hiện nay.

Từ đầu năm 2019, ví điện tử MoMo đã được thăng hạng vượt bậc khi luôn thuộc top các ứng dụng được tải miễn phí trên App Store của iOS và tại chợ ứng dụng Google Play, luôn duy trì vị trí cao trong danh sách Top ứng dụng tài chính phổ biến.

Hiện nay ví điện tử MoMo đã và đang gia tăng nhiều tính năng mới nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị, là minh chứng cho các giải thưởng danh giá đã đạt được trong thời gian qua như "Ví điện tử của năm 2019" do tạp chí quốc tế The Asian Banker bình chọn, "Ứng dụng thanh toán xuất sắc nhất 2018" do Số Hóa - VnExpress bình chọn, "Top 100 sản phẩm dịch vụ Tin & Dùng 2018" do Ấn phẩm tư vấn tiêu dùng - Thời báo kinh tế Việt Nam bình chọn…

Ví thông minh là ví bảo mật cao

Tính bảo mật là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của người dùng khi thực hiện thanh toán không tiền mặt. Ví MoMo nhận được đánh giá cao của người dùng bởi các công nghệ bảo mật mới nhất và đạt các chứng nhận bảo mật cao cấp của ngành tài chính - ngân hàng thế giới như Chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) cấp độ nhà cung cấp dịch vụ (Service Provider) được cấp từ tháng 8-2016. MoMo là một trong số ít các trung gian thanh toán đạt được chứng nhận này.

Hơn thế nữa còn là ví điện tử tiên phong ứng dụng các công nghệ bảo mật cao cấp, tiên tiến như xác thực hai lớp; xác thực bằng vân tay hay nhận diện khuôn mặt; tự động khóa ứng dụng khi quá thời hạn sử dụng; bảo vệ đường truyền chuẩn SSL/TLS hay tính năng mã hóa số thẻ quốc tế (Tokenization)...

Các công nghệ này đảm bảo cho người dùng không thể bị xâm nhập nếu như không được chính chủ ví cung cấp các thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập ví như OTP, mật khẩu...

Người tiêu dùng đã quen dần với hình thức thanh toán không tiền mặt

Khi cầm một "cục tiền" đi đi lại lại trên đường sẽ khiến bạn luôn bất an và tiềm ẩn rủi ro trên từng cen-ti-mét. Trong khi đó thanh toán không tiền mặt thì bạn chỉ cần dùng chiếc điện thoại thông minh là có thể giải quyết mọi vấn đề. Vì vậy, việc thanh toán thông qua điện thoại cầm tay mà không cần phải dùng tiền mặt là một giải pháp ngay lập tức được đón hưởng ứng rộng rãi.

Còn tại các khu vực nông thôn, nếu như trước đây việc dùng điện thoại thông minh ở những vùng quê còn khá xa lạ nhưng hiện nay mọi thứ đã khác. Việc dùng smartphone để tham gia các mạng xã hội đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, số lượng người ở khu vực nông thôn dùng hình thức thanh toán không tiền mặt vẫn chưa phổ biến. Nhưng trên nền tảng sự thông dụng của điện thoại thông minh thì việc sử dụng thanh toán không tiền mặt sẽ không sớm thì muộn cũng được phổ biến ở khu vực này.

Không chỉ tiện lợi mà còn tiết kiệm

Việc thanh toán không tiền mặt mang lại sự tiện lợi cho người dùng là điều không cần phải bàn cãi nhưng còn một vấn đề khác mà không ít người còn băn khoăn. Đó là sử dụng thanh toán không tiền mặt có thể khiến người dùng khó kiểm soát dòng tiền và đôi khi bị "vung tay quá trán". Quan điểm này thật sự không còn phù hợp nữa. Vì mọi giao dịch đều được thông báo qua điện thoại và người dùng hoàn toàn kiểm soát được chi tiêu khi thực hiện thanh toán không tiền mặt.

Không những thế, việc thanh toán không tiền mặt còn được hưởng thêm các ưu đãi từ đơn vị cung cấp dịch vụ. Chẳng hạn như luôn có những ưu đãi cho người dùng khi thanh toán qua ví. Điển hình nhất là hình thức chú heo đất điện tử xinh xắn. Mỗi thanh toán của khách hàng sẽ được hoàn tiền đến 30% và số tiền này sẽ được "nuôi" trong chú heo điện tử. Và khách hàng có thể sử dụng số tiền này bất cứ lúc nào mình muốn. Như vậy, không chỉ thanh toán không tiền mặt tiện lợi mà còn giúp khách hàng "nuôi" heo, tiết kiệm tiền và rút heo để chi tiêu tiếp bất kỳ lúc nào.

Với thông điệp an toàn - tiết kiệm - tiện lợi luôn được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc. Đây cũng là lý do mà lượng người sử dụng ví điện tử MoMo liên tục tăng qua các năm. Đến nay số lượng người dùng trên cả nước đã lên đến con số hàng chục triệu người dùng. Con số này hứa hẹn sẽ tiếp tục gia tăng khi công ty đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dùng trong những chương trình thú vị từ nay đến cuối năm.