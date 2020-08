VietinBank Phú Quốc khai trương Phòng Giao dịch An Thới

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai trương PGD An Thới

Tới dự Lễ khai trương có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Kiên Giang; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc; đại diện một số cơ quan, đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn và các khách hàng thân thiết của VietinBank Phú Quốc.

Phát biểu chúc mừng buổi lễ, ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc NHNN tỉnh Kiên Giang đánh giá cao uy tín, thương hiệu của VietinBank khi trở thành ngân hàng thuộc tốp 3 trên địa bàn hoạt động hiệu quả và an toàn. Ông Nguyễn Văn Kiệt mong rằng PGD VietinBank An Thới sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên địa bàn.

Ộng Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc NHNN tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ

Địa bàn thị trấn An Thới cách trung tâm huyện đảo Phú Quốc 33km, với diện tích hơn 3.000ha và dân số hơn 30.000 người. Thị trấn An Thới đang được đánh giá là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển về kinh tế, du lịch và các dự án lớn như: Tập đoàn Sun Group – nơi có hệ thống Cáp treo dài nhất thế giới; JW Marriott; Mường Thanh; khu vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park… đã đi vào hoạt động cùng nhiều dự án tiềm năng khác đang được triển khai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Thanh - Giám đốc VietinBank Phú Quốc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của NHNN tỉnh Kiên Giang, chính quyền địa phương, các khách hàng thân thiết đã tạo điều kiện để VietinBank Phú Quốc phát triển an toàn, bền vững.

Ông Phạm Xuân Thanh – Giám đốc Vietinbank Phú Quốc (bên phải) trao quyết định và hoa cho lãnh đạo PGD An Thới

Đồng thời, Giám đốc Phạm Xuân Thanh nhấn mạnh: "PGD An Thới đi vào hoạt động sẽ trở thành "cánh tay nối dài" cung cấp đầy đủ các sản phẩm, giải pháp tài chính toàn diện và chất lượng dịch vụ tốt nhất tới khách hàng. Trong thời gian tới, VietinBank Phú Quốc nói chung và PGD An Thới nói riêng hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của chính quyền địa phương, các khách hàng, đối tác để phục vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trên địa bàn huyện Phú Quốc nói chung và thị trấn An Thới nói riêng".

Đến nay, VietinBank Phú Quốc có quy mô mạng lưới hoạt động với 1 trụ sở chính và 2 PGD tập trung tại các vị trí đắc địa, có nhiều tiềm năng phát triển để mở rộng quy mô khách hàng và thị phần trên địa bàn huyện Phú Quốc.