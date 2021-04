Thanh toán không tiếp xúc tăng chóng mặt

Theo số liệu từ mạng lưới VisaNet vừa công bố, tỉ lệ giao dịch không tiếp xúc trên tổng số giao dịch trực tiếp của thẻ Visa tăng 230% so với cùng kỳ. Tỉ lệ tăng trưởng hằng năm của tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử trong giai đoạn quý I/2021 tăng 5,5 lần so với quý IV/2020.



Thanh toán thẻ không tiếp xúc được dùng nhiều nhất trong danh mục là thực phẩm và ăn uống, với 67% người tiêu dùng tăng cường sử dụng phương thức này trong năm 2020. Thanh toán qua mã QR cũng đã tăng vọt trong đại dịch, đặc biệt trong các giao dịch hằng ngày như thanh toán hóa đơn (71%), mua sắm trong lĩnh vực bán lẻ (58%) và tại siêu thị (57%).

Người tiêu dùng mua sắm thực phẩm, đi siêu thị... chọn thanh toán bằng thẻ không tiếp xúc để phòng tránh rủi ro trong dịch Covid-19

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào, cho hay các khảo sát của Visa kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cho thấy thói quen mua sắm và thanh toán của người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi đáng kể do người dân mong muốn những trải nghiệm mua sắm an toàn, tiện lợi hơn.

"Sự sẵn sàng của doanh nghiệp và người tiêu dùng trước thanh toán số là bằng chứng cho thấy nỗ lực đầu tư vào công nghệ mới của chúng tôi đã được đánh giá cao" - bà Tuyết Dung chia sẻ và nói thêm sự an toàn và tiện lợi là yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ tiền mặt sang các hình thức thanh toán số. 58% người được khảo sát nói rằng sự an toàn của thanh toán kỹ thuật số so với tiền mặt là lý do chính của sự thay đổi này, 56% cho rằng thanh toán số ít rắc rối hơn.