Số hóa cùng người Việt chăm sóc sức khỏe qua dịch Covid-19

Prudential: Nơi làm việc tốt nhất châu Á

Với các sáng kiến có giá trị lâu dài, tích cực cho khách hàng và cộng đồng góp phần phát triển thị trường bảo hiểm, Prudential không chỉ được đón nhận trong nước mà tiếp tục được các chuyên gia trong khu vực vinh danh qua loạt giải thưởng từ Insurance Asia Awards 2020.

Năm nay, ba hạng mục mà Prudential được ghi nhận là Digital Insurance Initiative of The Year - Vietnam (Sáng kiến kỹ thuật số về bảo hiểm của năm tại Việt Nam), New Insurance Product of the Year (Sản phẩm bảo hiểm mới của năm tại Việt Nam) và International Life Insurer of The Year – Vietnam (Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm tại Việt Nam).

Trước đó, Prudential cũng được vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm thứ 3 liên tiếp, do HR Asia - ấn phẩm uy tín của các chuyên gia nhân sự cấp cao tại châu Á bình chọn.