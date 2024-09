Techcombank hai năm liên tiếp được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á do GPTW® bình chọn

Thứ hạng này của Techcombank đã tăng 2 bậc so với năm 2023, theo kết quả được công bố tại lễ trao giải của Great Place to Work® vào ngày 28-8 vừa qua.

Kết quả cũng là quá trình thu thập khảo sát của hơn 2,7 triệu lao động trên khắp châu Á mà GPTW® thực hiện độc quyền để chọn ra những doanh nghiệp xứng đáng.

Để đạt được kết quả này, Techcombank đã phải trải qua hai vòng quan trọng là khảo sát Trust Index™ độc quyền và bản đánh giá văn hóa tổ chức "Culture Audit" nhằm đánh giá năng lực về quản trị nhân sự cũng như phát triển văn hóa doanh nghiệp tại tổ chức. Khảo sát Trust Index™ là thước đo để đánh giá những giá trị cốt lõi tạo nên nơi làm việc xuất sắc. Điểm Trust Index™ cũng thể hiện tỉ lệ phần trăm nhân viên coi công ty của họ là một nơi làm việc tuyệt vời và là một chỉ số đánh giá mức độ giữ chân nhân tài của doanh nghiệp.

Ở vòng khảo sát hồi tháng 1-2024 tại Việt Nam, với 95% cán bộ nhân viên được hỏi chia sẻ rằng họ được chào đón khi gia nhập tổ chức và cảm thấy tự hào khi làm việc đã đưa Techcombank trở thành "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024" (Best Workplaces in Vietnam 2024) với kết quả khảo sát đạt tỉ lệ 94% - tăng 7% so với 2022, và vượt xa tỉ lệ trung bình 53% so với các doanh nghiệp khác trong nước.

Cùng với kết quả khảo sát ấn tượng tại Việt Nam và bản đánh giá văn hóa tổ chức thì Techcombank đã lần thứ hai trong hai năm liên tiếp trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy nhất lọt Top 9 "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024" (Best Workplaces in Asia™ 2024) bên cạnh các doanh nghiệp tên tuổi toàn cầu như Cisco, DHL, Adobe, Mastercard...

Bà Nikki Đặng Mỹ Quyên - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực Techcombank chia sẻ: "Nhân tài là một trong ba trụ cột chiến lược của Techcombank. Trên hành trình 31 năm hình thành và phát triển, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng đội ngũ nhân viên mang trong mình giá trị cốt lõi của thương hiệu, khát khao gắn bó và đồng hành cùng ngân hàng để góp phần "chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống".

Trong các năm qua, ngân hàng không ngừng kiến tạo những sáng kiến, tiêu chuẩn mới về môi trường làm việc tốt nhất, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở quy mô toàn châu Á. Qua đó, Techcombank tạo điều kiện để cán bộ nhân viên phát triển bản thân và phát huy được năng lực của mình. Các chương trình nâng cao năng lực Lãnh đạo như TechcomRise, TechcomLEAP... liên tục được triển khai nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo tương lai dẫn dắt Techcombank. Cùng với đó là các chương trình dành cho quản trị viên tập sự (Techcombank Future Gen) nhằm góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, bổ sung vào lớp nhân sự lãnh đạo kế cận cho ngân hàng.



Cùng với đó, giải pháp tài chính tối ưu "An Cư" ngay từ khi ra mắt đã trở thành cú "hích" giúp giảm thiểu áp lực tài chính cho CBNV để họ yên tâm "Lạc nghiệp" tại ngân hàng. Bên cạnh đó, các công cụ hỗ trợ dựa trên công nghệ nhằm nâng cao năng suất, cho phép nhân viên lựa chọn khung giờ làm việc linh hoạt, xây dựng môi trường giao tiếp thẳng thắn và cởi mở với các cấp quản lý thông qua chương trình định kỳ như TeaTalk, Leader Talk… đã tạo sự gắn kết lâu dài giữa Techcombank và người lao động.



Cũng trong tháng 8-2024, Techcombank tiếp tục nhận "cú đúp" giải thưởng từ các tổ chức uy tín hàng đầu thế giới. Đó là trở thành đại diện ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được tôn vinh 2 giải thưởng lớn tại hạng mục "Giải Bạc - Nhà tuyển dụng của năm ngành Ngân hàng (Employer of the Year-Banking) và "Giải Đồng - Thành tựu ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nhân sự" (Achievement in HR Technology) do Stevie® Awards bình chọn.

Từ năm 2022 đến nay, Techcombank gây ấn tượng mạnh với chiến dịch Overseas Talent Roadshow, được triển khai tại nhiều quốc gia lớn trên thế giới như Singapore, Anh, Úc và Mỹ. Chiến dịch đã tuyển dụng thành công nhiều nhân tài gốc Việt về nước, tham gia hành trình chuyển đổi của Techcombank và góp phần hiện thực hóa tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống". Nhờ đó đưa Techcombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên hai năm liên tiếp được vinh danh ở hạng mục "Nhà tuyển dụng của năm ngành Ngân hàng" của Stevie® Awards.

Cùng với đó, Tạp chí HR Asia vinh danh Techcombank là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" trong 5 năm liên tiếp (2020-2024). Với chủ đề "The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ Gen Z", Techcombank cùng các doanh nghiệp thắng giải HR Asia Award năm nay đã phản ánh những thách thức và cơ hội từ sự gia tăng của lực lượng lao động trẻ, tạo nên môi trường làm việc đa thế hệ trong doanh nghiệp.