Siêu nhạc hội 8WONDER và lễ hội mùa thu quốc tế lần đầu tiên đến Hà Nội

Đặc biệt, tâm điểm của lễ hội sẽ là siêu nhạc hội diễn ra đêm 7-9 - sự kiện âm nhạc đầu tiên của Đông Nam Á quy tụ cùng lúc hai ngôi sao đình đám US-UK và KPOP: NE-YO - chủ nhân của 3 giải thưởng GRAMMY® danh giá và rapper nổi tiếng Hàn Quốc B.I. cùng các nghệ sĩ hàng đầu VPOP.

Hitmaker hàng đầu thế giới NE-YO sẽ là ngôi sao đặc biệt của 8WONDER Moon Festival 2024. Sự nghiệp âm nhạc rực rỡ của NE-YO được ghi dấu với những bản hit mọi thời đại, 3 giải thưởng GRAMMY®, 2 album đạt vị trí số 1 trên Billboard 200 và tạo ra hơn 23 tỉ lượt phát trực tuyến trên toàn thế giới. Đầu năm nay, anh đã trình diễn trọn vẹn NPR Tiny Desk concert của mình (show âm nhạc được coi là hiện tượng văn hóa nhạc pop tại Mỹ), tôn vinh những bản hit từng dẫn đầu các bảng xếp hạng như "So Sick," "Sexy Love," "Because of You" và "Miss Independent." Gần đây nhất, NE-YO đã đón một chương mới trong sự nghiệp của mình khi hé lộ bản single mới "2 Million Secrets" để ghi dấu sản phẩm phát hành đầu tiên trong tư cách nghệ sĩ độc lập.

Cộng hưởng cùng tượng đài R&B thế giới sẽ là những màn trình diễn "đốt cháy" sân khấu của chàng rapper nổi tiếng Hàn Quốc B.I. Là nghệ sĩ đa tài với khả năng soạn nhạc, sản xuất, biểu diễn, B.I đã tạo cơn sốt toàn cầu với đĩa đơn "BTBT" lọt vào bảng xếp hạng Spotify's Viral tại 51 quốc gia và đứng đầu iTunes tại 49 khu vực. Anh trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên tham gia biểu diễn trong chương trình Global Spin của Grammy Academy; nhiều lần được tạp chí TIME vinh danh album tiêu biểu, bài hát xuất sắc của năm... B.I chứng tỏ sức hút mãnh liệt khi đang chuẩn bị thực hiện chuyến lưu diễn hoành tráng vòng quanh 14 thành phố lớn tại châu Âu.

Góp mặt trên sân khấu đỉnh cao của 8WONDER cùng chủ nhân tượng vàng GRAMMY® và ngôi sao KPOP B.I là dàn nghệ sĩ đang được yêu thích bậc nhất tại Việt Nam như Chi Pu, HIEUTHUHAI cùng nhóm nhạc GERDNANG (HURRYKNG, NEGAV, MANBO) tài ba bước ra từ show truyền hình ăn khách bậc nhất thời điểm hiện tại. Với những màn collab bùng nổ và đầy bất ngờ, 8WONDER Moon Festival hứa hẹn sẽ mở ra không gian âm nhạc đa sắc màu và tràn đầy cảm hứng, tạo nên chuyến hành trình trải nghiệm đa tầng cảm xúc cho mọi khán giả.

Bên cạnh âm nhạc và các màn trình diễn đẳng cấp thế giới, 8WONDER Moon Festival 2024 còn mang đến lễ hội mùa thu quy mô chưa từng có kéo dài xuyên suốt 3 ngày từ 6-9 đến 8-9. Được tổ chức giữa lòng Ocean City - "thành phố điểm đến mới" phía Đông Hà Nội, 8WONDER Moon Festival sẽ đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm và tận hưởng lễ hội mùa thu khắp 5 châu đặc sắc. Phân khu Venice với kiến trúc mang đậm phong cách Ý sẽ mang mùa thu vàng châu Âu đến với du khách thông qua lễ hội ẩm thực mùa thu Italia, lễ hội Beer Land, EDM Orchestra Fest kết hợp trình diễn thời trang, trình diễn nghệ thuật đường phố, khu trải nghiệm Xanh Green Playground... Tại phân khu Little Hongkong và K-Town, lễ hội mùa thu Hà Nội và các nước châu Á được tái hiện thông qua lễ hội ẩm thực Hàn Quốc, gian hàng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, lễ hội Trung thu Việt Nam, con đường đèn lồng điều ước Jinju, lễ hội Té Bia, ngày hội pháo hoa và lễ hội diều tại quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng. Các công viên VinWonders Water Park và Wave Park sẽ là khu vực cho các hoạt động thể thao, giải trí như đại chiến thế giới nước, thể thao biển, pool party và Ocean Youth Camp cho khách hàng.

Theo thông báo từ BTC, từ 20 giờ ngày 16-8, 8WONDER Moon Festival mở bán chính thức toàn bộ hạng vé nhạc hội trên website VinWonders.com và mobile app VinWonders. Cụ thể, 4 hạng vé phổ thông dành cho khu vực khán đài đứng, thuộc khu vực xung quanh sân khấu chính, nơi du khách có thể thoải mái "quẩy" cùng những màn trình diễn sôi động. Giá vé lần lượt của các khu GA5 - GA6, GA3 - GA4, GA1 - GA2, là 900.000 đồng; 1,6 triệu đồng và 2 triệu đồng cho 1 người tham dự. Khu vé ngồi VIP B, C có giá 6 triệu đồng/vé, tặng kèm 1 đồ uống và set quà độc đáo. Khu vé ngồi VIP A có mức giá cao nhất là 8 triệu đồng/vé sẽ được bố trí ở khán đài trung tâm hoàn toàn riêng biệt. Khán giả sẽ được hưởng những đặc quyền tương xứng: thưởng thức đồ uống cùng set quà tặng độc quyền của 8WONDER và vui chơi miễn phí tại VinWonders Wave Park và Water Park trong ngày 7-9.

Đại nhạc hội 8WONDER Moon Festival 2024 diễn ra vào đêm 7-9 tại Ocean City (Hà Nội) hội tụ những màn trình diễn đỉnh cao của những siêu sao âm nhạc hàng đầu thế giới và hàng loạt ca sĩ tài năng VPOP sẽ mang đến cho khán giả thủ đô và du khách một siêu đại nhạc hội quy mô nhất, ấn tượng nhất năm. Sự kiện tiếp nối thành công rực rỡ của 8WONDER mùa hè tại Nha Trang và 8WONDER mùa đông tại Phú Quốc năm 2023, tiếp tục khẳng định vị thế của 8WONDER - siêu nhạc hội tầm cỡ thế giới trên bản đồ công nghiệp giải trí toàn cầu - do VinWonders - một thương hiệu của tập đoàn Vingroup - tổ chức.