Shadow Entertainment - Bệ phóng cho võ sĩ Việt

Cơ hội cho võ sĩ Việt

Võ thuật không còn chỉ là những bộ môn thi đấu mà chỉ số ít người trong xã hội có thể tham gia, ngày nay võ thuật còn được xem như những bộ môn thể thao rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng mà ai cũng có thể tập luyện. Cũng vì vậy, những sự kiện võ thuật ngày càng nhận được sự quan tâm của công chúng và những tên tuổi võ sĩ cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, đối với những bộ môn đang là xu hướng như võ thuật tổng hợp, quyền Anh hay muay Thai, số lượng võ sĩ đã và đang tập luyện, thi đấu tại Việt Nam là không hề nhỏ. Bắt đầu là niềm yêu thích, hiện tại họ đã có thể xem đó là một nghề và có thể sống bằng chính đam mê đó.

Nhìn lại những lần võ sĩ Việt đối đầu với võ sĩ ngoại quốc, có thể thấy võ sĩ Việt không hề thua kém bất kỳ ai về cả kỹ năng và bản lĩnh. Tuy nhiên, thực tế võ sĩ Việt vẫn chưa có nhiều sân chơi để cọ xát và thi đấu, từ đó thiếu đi những cơ hội thể hiện bản thân, cũng như những lộ trình phát triển phù hợp. Con đường đến với những đấu trường thế giới lại càng gian nan hơn.

Thấy được những hạn chế lẫn cơ hội ở nền võ thuật nước ta, Shadow Entertainment đã ra đời. Với mong muốn tạo ra những giải đấu quốc tế chuyên nghiệp, nuôi dưỡng những tài năng võ thuật Việt và đặt biệt là ghi danh Việt Nam lên bản đồ võ thuật thế giới. Cho đến thời điểm hiện tại, những sứ mệnh đó đang dần được hiện thực hóa.

Shadow Entertainment - nơi hội tụ những tài năng võ thuật Việt Nam

Được biết đến như một công ty tổ chức sự kiện võ thuật với những giải đấu tạo được tiếng vang lớn trong thời gian gần đây như: Muay Thai Rampage hay Lead - Professional Boxing, quy tụ những võ sĩ trong và ngoài nước cùng thi đấu, mang đến những trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ, những giải thưởng giá trị cho võ sĩ tham gia, đóng góp không nhỏ trong việc tạo nên một hệ sinh thái võ thuật bài bản và chuyên nghiệp. Kết hợp với những tổ chức đứng đầu thế giới như WBC, WBA hay ONE Championship, những sự kiện do Shadow Entertainment tổ chức được công nhận và có sức lan tỏa không chỉ tại Việt Nam. Cơ hội đi sâu vào những giải đấu lớn mà cả thế giới hướng về dần rõ ràng hơn cho những võ sĩ Việt.

Sân chơi của người yêu võ thuật

Sắp tới đây, ngày 19-5, chuỗi giải đấu Road To ONE sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam khiến cộng đồng võ thuật vô cùng hào hứng. Đây cũng là một trong những nỗ lực của Shadow Entertainment, khi kết hợp cùng ONE Championship - giải đấu võ thuật danh giá với hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, mang đến chương trình tuyển chọn võ sĩ thi đấu tại đấu trường này với những bản hợp đồng trị giá đến 100.000 USD. Suất thi đấu tại đây luôn là mơ ước của giới võ sĩ nhưng làm sao để đạt được nó thì phải mất một quá trình dài và đôi khi là cả sự may mắn. Nhưng với giải đấu Road To ONE, người thắng cuộc sẽ nắm chắc trong tay cơ hội đó, mở ra một cách cửa giúp võ sĩ chạm đến giấc mơ của mình. Với sự chỉn chu và chất lượng ngay từ khi bắt đầu, cộng thêm giải thưởng đặc biệt, đây là một sự kiện mà bất kỳ người yêu võ thuật nào cũng không thể bỏ lỡ trong năm nay.

Bên cạnh mảng thể thao chuyên nghiệp, Shadow Entertainment cũng đồng thời tài trợ và ủng hộ cho những giải đấu thành tích cao, điển hình như Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc, với hy vọng góp sức ủng hộ một nền võ thuật Việt Nam phát triển và có thể sánh với các quốc gia khác trên thế giới.

Nguồn lực về võ sĩ là không thiếu nhưng vẫn cần có những bệ phóng, những cầu nối mang võ sĩ Việt đến gần hơn cộng đồng võ thuật quốc tế và Shadow Entertainment đang chắp cánh cho những tài năng võ thuật Việt Nam vươn ra biển lớn.

Vòng loại Giải đấu Muay Thai Rampage x Road To ONE diễn ra tại Saigon Sports Club ngày 19-5-2024