PV Drilling tổ chức PVD RUN 2026 hướng tới chào mừng 25 năm Ngày thành lập Tổng công ty

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - PV Drilling (26.11.2001 - 26.11.2026), PVD RUN 2026 sẽ chính thức diễn ra sáng 27-6-2026 tại phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, với thông điệp “KHAI PHÁ - KIẾN TẠO - PHÁT TRIỂN”.

PVD RUN 2026 là một trong các hoạt động nhằm tôn vinh những thành tựu đáng tự hào của Tổng công ty PV Drilling qua một phần tư thế kỷ. Sự kiện còn là lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ, khẳng định tinh thần “tiên phong” và khát vọng vươn xa của tập thể "Nhà thầu khoan Việt Nam tiên phong trong ngành khoan dầu khí” trên hành trình phát triển.

Dự kiến, giải sẽ thu hút sự tham gia 1.500 vận động viên là cán bộ công nhân viên - người lao động PV Drilling và gia đình, khách mời đến từ các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đối tác và khách hàng, các đơn vị trực thuộc phường Vũng Tàu.

Giải PVD RUN 2026 với thông điệp “KHAI PHÁ - KIẾN TẠO - PHÁT TRIỂN” sẽ diễn ra sáng 27-6 tại phường Vũng Tàu

Ban tổ chức cho biết, bên cạnh ý nghĩa kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổng công ty, PVD RUN 2026 còn là dịp để thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh trong toàn thể cán bộ công nhân viên và gia đình; tạo nhịp cầu kết nối, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị nội bộ, đối tác và cộng đồng yêu thích môn chạy việt dã. Qua đó, PVD RUN 2026 góp phần xây dựng một tập thể gắn kết, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và hình ảnh PV Drilling hiện đại, trách nhiệm với cán bộ công nhân viên - người lao động và cộng đồng.

Lịch trình sự kiện PVD RUN 2026

PVD RUN mang đến sân chơi phù hợp cho các vận động viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Giải đấu có ba cự ly 5 km, 10 km và 25 km, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ rèn luyện sức khỏe đến chinh phục thử thách sức bền.

Đối với bảng nội bộ, PVD RUN 2026 được tổ chức với hai nhóm tuổi thi đấu dưới 45 tuổi và từ 45 tuổi trở lên, gồm tất cả cán bộ công nhân viên, người lao động PV Drilling cùng người thân sẽ tham gia tranh tài ở cả ba cự ly 5 km, 10 km và 25 km. Trong khi đó, bảng khách mời sẽ không phân biệt độ tuổi, thi đấu hai cự ly 10 km và 25 km, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và giàu tinh thần thể thao.

Áo thi đấu PVD RUN 2026

Túi đựng racekit PVD RUN 2026

Bộ huy chương PVD RUN 2026

Tiếp nối thành công giải việt dã trong hai năm 2024 và 2025, với PVD RUN 2026 Ban tổ chức sử dụng đơn vị chuyên tổ chức các giải chạy chuyên nhiệp và áp dụng công nghệ để tính thành tích cũng như thuận tiện cho vận động viên truy cập nhận các bức ảnh đẹp nhất.

Tại sự kiện PVD RUN 2026, PV Drilling sẽ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng đến người lao động, người dân và các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, ấm áp, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và mong bà con ngày càng nỗ lực vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn.