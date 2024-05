Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng - Đảm bảo sức khỏe cho người lao động

Hoạt động này không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các đơn vị đến đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức.

Để đáp ứng sự quan tâm đến sức khỏe của người lao động, các em học sinh, Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng (02A Phù Đổng, P. Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, thuộc Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y tế Gia Lai) đã và đang khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy, chuyên nghiệp trong lĩnh vực khám sức khỏe cho cá nhân và tập thể, là nơi chăm sóc và điều trị sức khỏe toàn diện cho người dân trên địa bàn.

Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng đã được Sở Y tế Gia Lai cấp phép hoạt động đầy đủ, có đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực: Nội, Ngoại, Sản, Nhi và các chuyên khoa lẻ như Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da liễu. Nhờ năng lực chuyên môn vững vàng, phòng khám có khả năng triển khai nhanh chóng, hiệu quả các hợp đồng khám sức khỏe tập thể quy mô lớn lên đến 2.000 người/lần.

Bên cạnh nguồn nhân lực chất lượng, Sysmed Phù Đổng còn sở hữu hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại bao gồm: nội soi, siêu âm, X-quang, CT scanner, máy đo điện não, thiết bị đo xơ vữa động mạch, tầm soát đột quỵ sớm. Hệ thống xét nghiệm tại phòng khám cũng đạt chuẩn ISO 9001, đủ năng lực phục vụ tốt nhu cầu khám sức khỏe tổng quát, khám bệnh nghề nghiệp với độ chính xác cao.

Một lợi thế khác của Sysmed Phù Đổng là phòng khám cung cấp nhiều gói khám sức khỏe đa dạng, phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu nhân sự và ngân sách của các doanh nghiệp, tổ chức. Các gói khám được thiết kế dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, tập trung vào vấn đề sức khỏe của từng nhóm đối tượng, qua đó giúp phát hiện và phòng ngừa kịp thời những dấu hiệu bất thường.

"An toàn cho người lao động là then chốt của sự thành công và phát triển bền vững. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho người lao động lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực để mang đến dịch vụ tốt nhất. Sự tin tưởng của quý khách hàng chính là động lực to lớn giúp chúng tôi phấn đấu mỗi ngày" – Bà Bùi Thị Hải Hà, Tổng giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu y tế Gia Lai chia sẻ.

Trong thời đại ngày nay, khi nhân lực được coi là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, việc chăm lo cho sức khỏe nhân viên không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là đầu tư khôn ngoan. Hãy đồng hành cùng Phòng khám Sysmed Phù Đổng để bảo vệ tốt nhất tài sản đó!

Quý cơ quan, đơn vị, trường học cần thêm thông tin về dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho đơn vị, vui lòng liên hệ Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng: Website:https://phongkhamdakhoasysmed.com Email:sysmed.trungtamkhamsuckhoe@gmail.com Hotline : 0978.111.179 - 0935.017.679