Từ thanh toán quốc tế đến nhận tiền xuyên biên giới: Khi dịch vụ tài chính số trở nên gần gũi hơn

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của ngân hàng số, những dịch vụ này đang dần trở nên quen thuộc hơn với nhiều người Việt.

Mùa hè năm nay, chị Lan Anh, chủ một tiệm bánh tại Cần Thơ, có chuyến du lịch Bangkok cùng bạn bè. Thay vì đổi sẵn tiền Baht như trước đây, chị chỉ mang theo điện thoại và sử dụng tài khoản ngân hàng trong nước để thanh toán bằng mã QR tại các cửa hàng, trung tâm thương mại.

Khách hàng trải nghiệm tính năng thanh toán mới của ngân hàng số Cake tại sự kiện Ngày tài chính số 2026. Ảnh: VPBank

"Trước đây tôi nghĩ muốn thanh toán ở nước ngoài phải có thẻ quốc tế hoặc đổi sẵn ngoại tệ. Giờ chỉ cần quét QR bằng ứng dụng Cake là có thể thanh toán ngay", chị cho biết.

Trải nghiệm này đến từ tính năng thanh toán QR quốc tế được Ngân hàng số Cake by VPBank triển khai trong năm 2026. Người dùng có thể thanh toán trực tiếp từ tài khoản VND tại Thái Lan, Lào và Campuchia, thông qua mạng lưới thanh toán liên thông giữa các quốc gia, mà không cần mở tài khoản ngoại tệ hay mang theo nhiều tiền mặt.

Theo đại diện Cake, mỗi giao dịch chỉ áp dụng mức phí chuyển đổi 0,33%, đồng thời toàn bộ số tiền quy đổi được hiển thị trước khi xác nhận thanh toán, giúp người dùng chủ động kiểm soát chi phí trước khi thực hiện giao dịch.

Đơn giản hóa dòng tiền xuyên biên giới

Bên cạnh nhu cầu chi tiêu khi đi nước ngoài, việc nhận tiền từ quốc tế cũng đang trở thành nhu cầu phổ biến của nhiều nhóm khách hàng như freelancer, người bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới hay người nhận hỗ trợ từ người thân ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp những bất tiện liên quan đến thời gian xử lý, mức phí và việc theo dõi giao dịch.

Để giải quyết bài toán này, Cake triển khai dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX. Người dùng chỉ cần đăng ký một lần trên ứng dụng và cung cấp thông tin tài khoản cho người gửi. Hệ thống hỗ trợ nhận tiền từ hơn 100 quốc gia, với 10 loại ngoại tệ qua mạng lưới SWIFT và 4 loại ngoại tệ qua kênh thanh toán nội địa quốc tế.

Theo Cake, tiền có thể được ghi nhận trong ngày làm việc, toàn bộ giao dịch được theo dõi trực tiếp trên ứng dụng với mức phí minh bạch và không phát sinh chi phí ẩn. Quy trình được thực hiện hoàn toàn trên ứng dụng, giúp người dùng chủ động hơn trong việc quản lý và theo dõi dòng tiền quốc tế.

Thanh toán trong nước cũng thay đổi

Song song với các dịch vụ quốc tế, trải nghiệm thanh toán hằng ngày cũng đang được đơn giản hóa nhờ công nghệ.

Tại Cake, tính năng AI chuyển tiền nhanh cho phép người dùng chụp ảnh hóa đơn hoặc sao chép nội dung tin nhắn. Hệ thống tự động nhận diện người nhận, số tài khoản và số tiền cần chuyển, giúp giảm thao tác nhập liệu thủ công và hạn chế sai sót.

Trong lĩnh vực thanh toán thẻ, ngân hàng này hiện hỗ trợ Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay và Click to Pay. Công nghệ tokenization giúp tăng cường bảo mật thông tin thẻ, đồng thời mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn.

Đối với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng 2in1, tính năng SmartSwitch cho phép thiết lập nguồn tiền ưu tiên giữa tài khoản thanh toán và hạn mức tín dụng. Khi nguồn tiền chính không đủ, hệ thống sẽ sử dụng nguồn tiền dự phòng theo thiết lập của khách hàng, giúp giao dịch được thực hiện liền mạch hơn.

Dù diễn ra ở những nhu cầu rất khác nhau, điểm chung của các giải pháp này là hướng tới việc đơn giản hóa trải nghiệm và giảm bớt các thao tác không cần thiết cho người dùng.

Chỉ cần một tài khoản ngân hàng số trên điện thoại di động, hệ sinh thái tài chính số xuyên biên giới đã nằm gọn trong tay người dùng. Ảnh: VPBank

Trong Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu 95% người trưởng thành có tài khoản giao dịch và tiếp tục thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với sự phát triển của công nghệ, những nhu cầu tài chính từng được xem là phức tạp, từ thanh toán khi đi nước ngoài đến nhận tiền từ khách hàng quốc tế, đang dần trở nên thuận tiện và quen thuộc hơn với nhiều người dùng.

Khi khoảng cách tiếp cận dịch vụ tài chính tiếp tục được thu hẹp, tài chính số cũng đang từng bước trở thành một phần tự nhiên của đời sống hằng ngày, qua đó góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và tiến trình phát triển kinh tế số tại Việt Nam.