Trổ tài tạo hình trái cây chủ đề Phật giáo, các nghệ nhân khiến khách đến núi Bà Đen ngỡ ngàng

Khó ai có thể hình dung những tác phẩm đồ sộ này lại được tạo nên từ những loại trái cây quen thuộc vẫn xuất hiện hằng ngày trong các khu vườn Nam Bộ. Tiếng kéo cắt lá, tiếng trò chuyện rôm rả của các nhóm nghệ nhân và những đôi bàn tay thoăn thoắt làm việc khiến núi Bà Đen giống một đại công trường nghệ thuật hơn là một khu trưng bày thông thường.

Những quả ớt đỏ, trái cau kiểng, cóc kèn, lá khóm hay những loại trái cây dân dã như mít, bưởi, thanh long, mãng cầu, đu đủ, dưa hấu… dưới bàn tay của các nghệ nhân đã trở thành những đại cảnh Phật giáo, có tác phẩm cao tới 5-7m tại Lễ hội Nghệ nhân tạo hình trái cây, hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong mùa Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu trên núi Bà Đen.

Những lớp vảy phủ kín thân rồng được ghép từ hàng nghìn trái giác xanh. Những đường nét đỏ rực chạy dọc thân linh vật là ớt chín. Bộ râu dài được tạo hình từ lá khóm. Xen giữa là hàng chục loại trái cây khác nhau được kết nối tỉ mỉ thành những kiệt tác tạo hình nghệ thuật.

"Tôi đi một vòng rồi quay lại lần thứ hai vì lần đầu chỉ lo chụp ảnh. Đến lúc đứng nhìn kỹ mới phát hiện ra mỗi chi tiết lại được làm từ một loại trái cây khác nhau. Thật sự choáng ngợp, không thể tưởng tượng đôi bàn tay con người có thể tạo ra những mô hình trái cây kỳ vĩ thếnày", chị Kim Ngân, du khách đến từ TP.HCM chia sẻ.

Với chủ đề "Vạn Pháp Tụ Linh Sơn", lễ hội năm nay quy tụ 19 tác phẩm đến từ các nghệ nhân và những người yêu nghệ thuật tạo hình trái cây của Tây Ninh cùng nhiều địa phương trên cả nước.

Để tạo nên các tác phẩm độc đáo này, nhiều gia đình nghệ nhân đã cùng nhau làm việc liên tục trong nhiều ngày. Người lựa trái. Người phân loại nguyên liệu. Người cắt lá. Người tạo hình. Người hoàn thiện những chi tiết cuối cùng.

Từ lâu, nghệ thuật tạo hình trái cây đã hiện diện trong các lễ hội dân gian truyền thống ở Nam Bộ, đặc biệt tại các lễ hội của người dân đạo Cao Đài, Tây Ninh. Việc đưa nghệ thuật tạo hình trái cây vào không gian lễ hội trên đỉnh núi Bà Đen không chỉ tạo nên một điểm nhấn mới cho mùa Lễ vía Bà năm nay, mà còn góp phần tôn vinh, phát huy một nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc của vùng đất Nam Bộ.

Với nghệ nhân Lâm Minh Tiến, mỗi tác phẩm còn là nơi gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp. "Thông qua tác phẩm, tôi mong muốn gửi gắm lời nguyện đẹp về quốc thái dân an: đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, muôn nhà đón phúc lành. Tác phẩm cũng là lời tri ân đối với thiên nhiên, tôn vinh nông sản Việt Nam và khẳng định rằng, khi con người biết sống bằng lòng từ bi, biết hướng về cội nguồn và trân trọng những gì đất trời ban tặng, thì phúc lành sẽ nảy nở, bình an sẽ lan xa, và cuộc đời sẽ kết nên những mùa quả ngọt", ông chia sẻ.

Cũng ngay tại Lễ hội nghệ nhân tạo hình trái cây, du khách sẽ được thưởng thức trái cây tươi ngon miễn phí, hòa mình vào không khí sôi động của các chương trình nghệ thuật dân gian độc đáo cùng các trò chơi trúng thưởng hấp dẫn.

Giữa dòng người hành hương đông đúc và sắc màu rực rỡ của những tác phẩm được tạo nên từ trái ngọt bốn phương, mùa Lễ vía Bà năm nay mang đến cho du khách nhiều hơn một chuyến đi tâm linh. Đó còn là hành trình khám phá những giá trị văn hóa đang được gìn giữ và tiếp nối bằng những hình thức sáng tạo mới.

Các kiệt tác tạo hình trái cây được trưng bày đến ngày 22-6 để du khách tham quan. Cùng với nhiều hoạt động thiêng liêng trong mùa lễ vía Bà, núi Bà Đen trở thành điểm đến hàng đầu Nam Bộ trong những ngày tháng 5 Âm lịch này.