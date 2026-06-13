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13/06/2026 11:11

Tổng duyệt DIFF 2026 đêm 3: Du khách chờ đón màn trình diễn giữa đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản, Ý

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Trên sân khấu bên sông Hàn, âm nhạc, vũ đạo và công nghệ trình diễn hòa quyện, tái hiện hành trình giao thoa bản sắc văn hóa đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Ý.

Tối 12-6, buổi tổng duyệt cho đêm thi thứ ba của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 do UBND TP Đà Nẵng và Sun Group phối hợp tổ chức đã mang đến những lát cắt đầu tiên về đêm thi chủ đề "Văn hóa".

Đánh dấu nửa chặng đường DIFF 2026 bằng đêm thi thứ ba đầy kỳ vọng, buổi tổng duyệt đang diễn ra với sự chuẩn bị nghiêm túc và khẩn trương với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng và hàng trăm vũ công trong nước và quốc tế. Từ âm nhạc, vũ đạo đến công nghệ trình diễn, mọi chi tiết đều đang được hoàn thiện nhằm mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc bên sông Hàn.

Sân khấu tổng duyệt DIFF 2026 tiếp tục thắp sáng bầu trời Đà Nẵng trước thềm đêm thi thứ ba mang chủ đề "Văn hoá"

Mở đầu chương trình là tiết mục "Hồn Đá" do NSƯT Quang Hào thể hiện cùng các vũ đoàn. Ngay từ buổi tổng duyệt, tiết mục đã tạo nên không khí trang trọng và giàu chiều sâu. Chất liệu dân gian hòa quyện cùng âm hưởng đương đại gợi lên vẻ đẹp của non sông, ký ức lịch sử và tâm thức Việt Nam qua nhiều thế hệ. Đây cũng là điểm tựa cảm xúc để đêm "Văn hóa" bắt đầu hành trình của mình: từ cội nguồn bản sắc Việt Nam để mở ra cuộc gặp gỡ với thế giới.

Sau sắc thái sâu lắng của "Hồn Đá", sân khấu DIFF đưa khán giả đến với không gian Nhật Bản qua ca khúc "Kokoro no Tomo" – giai điệu đã vượt qua nhiều ranh giới ngôn ngữ để trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ yêu nhạc châu Á. Những chuyển động mềm mại của vũ đoàn trên nền nhạc da diết gợi nên vẻ đẹp tinh tế của xứ sở mặt trời mọc, nơi cảm xúc được thể hiện bằng sự chỉn chu, tiết chế và sâu lắng.

Những nét văn hóa đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc được thể hiện qua tiết mục "Kokoro no Tomo"

Tinh thần ấy cũng được kỳ vọng sẽ hiện diện trong phần trình diễn của đội Nhật Bản – Tamaya Kitahara Fireworks. Là một trong những thương hiệu pháo hoa danh tiếng với bề dày truyền thống lâu đời, Tamaya Kitahara nổi tiếng với nghệ thuật Hanabi đặc trưng, nơi mỗi màn pháo hoa không chỉ là kỹ thuật trình diễn mà còn là một tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc. Đến với DIFF 2026, đại diện Nhật Bản hứa hẹn mang đến màn trình diễn tinh tế, hài hòa giữa ánh sáng, âm nhạc và thông điệp kết nối.

Sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Thùy Linh hứa hẹn sẽ mang tới một đêm "Văn hoá" bùng nổ

Điểm nhấn trẻ trung của đêm tổng duyệt đến từ nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh với chùm ca khúc "See Tình" và "Bo Xì Bo". Trong đêm thi với chủ đề Văn hóa, See tình là ca khúc rất phù hợp do đã góp phần mang âm nhạc Việt Nam trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội toàn thế giới.

Đây là gam màu hiện đại trong bức tranh văn hóa của đêm thi, cho thấy bản sắc Việt Nam không chỉ được gìn giữ trong truyền thống mà còn liên tục được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Những giai điệu sôi động kết hợp cùng phần dàn dựng giàu năng lượng đã mang đến bầu không khí trẻ trung, gần gũi và đầy sức sống.

Những vũ điệu mang đậm dấu ấn của Italy được các vũ công tô điểm cho sân khấu DIFF

Từ Việt Nam đương đại, sân khấu bên sông Hàn tiếp tục chuyển nhịp sang sắc màu Địa Trung Hải với tiết mục "Đêm vũ điệu Tarantella". Những bước nhảy nhanh, rộn ràng và đầy sức sống tái hiện nét văn hóa dân gian đặc trưng của Italy, mang đến không khí lễ hội nồng nhiệt và phóng khoáng.

Sau thành công của hai đêm thi đầu tiên, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của lễ hội đã trở thành biểu tượng mùa hè của Đà Nẵng. Từ một cuộc thi trình diễn pháo hoa, DIFF ngày nay đã phát triển thành chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch kéo dài nhiều tuần, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm hẹn quốc tế của mùa hè châu Á. Với sự đồng hành của Sun Group, lễ hội năm nay không chỉ mang đến những màn trình diễn đẳng cấp mà còn kiến tạo không gian trải nghiệm nơi du khách có thể cảm nhận thành phố bằng nhiều giác quan.

Sức nóng lan tỏa khắp thành phố sông Hàn trước giờ G khi mọi khán giả đều đang hồi hộp hướng về đêm thi thứ ba của DIFF 2026

Góp phần tạo nên thành công của lễ hội còn có các nhà tài trợ lớn như Vietnam Airlines và Bizman Media (nhà tài trợ Kim cương), Chicilon Media (bảo trợ truyền thông), cùng nhiều đối tác uy tín khác như Pacific Airlines, Hai Tran Media & Airs Group và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Cuộc so tài được mong đợi giữa Nhật Bản và Ý sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h00 ngày 13-6, truyền hình trực tiếp trên các kênh DNRT1, DNRT2 cùng các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng. Một đêm hội của âm nhạc, ánh sáng và những câu chuyện văn hóa từ khắp thế giới đang chờ khán giả bên sông Hàn.

Mai Anh
từ khóa : lễ hội pháo hoa, lễ hội pháo hoa quốc tế, trình diễn pháo hoa, DIFF 2026
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