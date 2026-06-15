Tái định vị thương hiệu ngân hàng: Từ câu chuyện toàn cầu đến bước chuyển chiến lược tại Việt Nam

Việc thay đổi bộ nhận diện của doanh nghiệp, ngân hàng không chỉ là câu chuyện về hình ảnh, thiết kế "hợp thời" của logo mà còn chứa đựng định hướng chiến lược và tầm nhìn của tổ chức trong tương lai.

Trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng bước vào một chu kỳ cạnh tranh mới, nơi công nghệ, dữ liệu và hành vi khách hàng thay đổi cách thức vận hành của thị trường, việc tái định vị thương hiệu đã trở thành quyết định mang tính chiến lược đối với nhiều tổ chức.

Từ các định chế tài chính toàn cầu đến những ngân hàng trong nước, làn sóng "làm mới" thương hiệu đang tăng tốc như một cách để tái khẳng định vị thế, mở rộng hệ sinh thái khách hàng và tạo khác biệt. Xa hơn, đó còn là cách, các ngân hàng phát đi tín hiệu về tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển và vai trò họ muốn đảm nhiệm trong cấu trúc tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Bộ nhận diện thương hiệu mới và định hướng trở thành "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới" đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của SHB, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng và thị trường

Khi các ngân hàng toàn cầu tái định vị

Làn sóng tái định vị thương hiệu không phải là hiện tượng cục bộ, mà đã xuất hiện từ sớm tại các thị trường phát triển. Một ví dụ điển hình là DBS, ngân hàng đã chuyển mình từ một định chế tài chính truyền thống thành một "công ty công nghệ cung cấp dịch vụ ngân hàng". Thay vì chỉ số hóa quy trình, DBS tái thiết toàn bộ mô hình vận hành, tích hợp sâu vào đời sống số của khách hàng. Khẩu hiệu "Live more, Bank less" (Sống trọn vẹn, Ngân hàng giản đơn) không chỉ là thông điệp truyền thông, mà phản ánh triết lý thiết kế trải nghiệm: ngân hàng nên trở nên "vô hình", vận hành trơn tru phía sau cuộc sống của người dùng.

Tại châu Âu, BBVA lựa chọn một cách tiếp cận mang tính hệ thống hơn. Ngân hàng này không chỉ chuyển đổi công nghệ, mà còn hợp nhất toàn bộ hệ thống thương hiệu trên quy mô toàn cầu. Điều này phản ánh một mô hình vận hành xuyên biên giới, trong đó ngân hàng hoạt động như một nền tảng tài chính số, thay vì một tập hợp các thực thể địa phương rời rạc.

Trong khi đó, ING theo đuổi chiến lược "Think Forward" với trọng tâm là đơn giản hóa, minh bạch hóa và cá nhân hóa trải nghiệm. Nhận diện thương hiệu được điều chỉnh để phù hợp với môi trường số, mỗi điểm chạm - từ ứng dụng di động đến nền tảng web - đều góp phần định hình trải nghiệm tổng thể.

Dù khác nhau về cách triển khai, các trường hợp này đều cho thấy một điểm chung: hệ thống nhận diện mới không phải điểm khởi đầu của sự thay đổi, mà là dấu ấn thị giác của một quá trình chuyển hóa đã âm thầm diễn ra bên trong tổ chức.

Từ ngân hàng nội địa đến các định chế tài chính toàn cầu, xu hướng làm mới thương hiệu đang tăng tốc để khẳng định vị thế, mở rộng khách hàng và tạo khác biệt

Tại Việt Nam, ngành ngân hàng đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện. Hành vi người dùng thay đổi nhanh chóng, với ưu tiên rõ rệt dành cho nền tảng di động. Các dịch vụ tài chính số trở nên phổ biến, trong khi khoảng cách về tính năng giữa các ngân hàng dần được thu hẹp.

Tuy nhiên, sự thay đổi không chỉ diễn ra ở tầng công nghệ. Ở cấp độ sâu hơn, thị trường đang chứng kiến một quá trình các ngân hàng bứt tốc, đầu tư mạnh vào hạ tầng số và năng lực vận hành. Trong tiến trình này, tái định vị thương hiệu dần trở thành một phần không thể tách rời của quá trình chuyển đổi tổng thể, kết nối giữa "bên trong" và "bên ngoài" - giữa cách ngân hàng vận hành và cách thị trường cảm nhận.

SHB: Câu chuyện về tầm nhìn, bản sắc và khát vọng vươn tầm

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chuyển dịch từ cạnh tranh sản phẩm sang cạnh tranh mô hình phát triển, SHB là một định chế tài chính điển hình của Việt Nam khi tiếp cận việc thay đổi nhận diện như một chiến lược dài hạn, thay vì chỉ là hoạt động làm mới hình ảnh đơn thuần.

Sau 33 năm phát triển đồng hành cùng đất nước, 2026 cũng đánh dấu tròn hai thập kỷ, SHB tiên phong chuyển đổi từ mô hình ngân hàng nông thôn sang ngân hàng đô thị, và đổi tên từ Ngân hàng Nhơn Ái thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Dấu mốc này không chỉ mở ra bước ngoặt phát triển cho SHB mà còn góp phần thúc đẩy làn sóng chuyển đổi diện rộng tại nhiều tổ chức tín dụng khác, qua đó khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của kinh tế tư nhân trong quá trình hiện đại hóa hệ thống ngân hàng Việt Nam.

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Hiện tại, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu nâng tầm vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu, SHB tiếp tục khởi động hành trình tái định vị thương hiệu. Việc làm mới hệ thống nhận diện được SHB đặt trong một định hướng chiến lược tổng thể cho giai đoạn phát triển mới: "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới". Ở đó, thương hiệu trở thành sự kết tinh của tầm nhìn dài hạn, vị thế ngân hàng ngày càng nâng cao và khát vọng vươn tầm quốc tế. Như Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển từng nhấn mạnh: "Chúng tôi mang khát vọng định vị dấu ấn Việt Nam trên bản đồ quốc tế".

Từ biểu tượng chữ "S" gợi hình dáng đất nước, hệ nhận diện mới của SHB mở ra một cách diễn giải mang tính vận động. Chữ "S" không còn là ký hiệu tĩnh mà trở thành hình ảnh của dòng chảy tài chính, tăng trưởng và giá trị trong nền kinh tế. Trên nền đó, triết lý "trời tròn, đất vuông" được chuyển hóa thành cấu trúc vuông – tròn, tạo nên sự cân bằng giữa nền tảng ổn định của một định chế tài chính và khả năng linh hoạt trước biến động thị trường. Hệ màu cam – xanh đậm tiếp tục đóng vai trò vừa kế thừa bản sắc, vừa gia tăng chiều sâu và độ tin cậy, trong khi hệ chữ tối giản, hình học giúp đảm bảo tính nhất quán và khả năng thích ứng trên các điểm chạm số.

Thay đổi nhận diện đánh dấu bước chuyển từ nội tại ra bên ngoài của SHB, thể hiện sự thống nhất trong tư duy chiến lược và định hướng phát triển ở giai đoạn tiếp theo. Đây không chỉ là sự làm mới về hình ảnh, mà còn là quá trình cô đọng lại câu chuyện thương hiệu, hiện đại hóa ngôn ngữ biểu đạt và gia tăng chiều sâu biểu tượng, nhằm phản ánh một cách nhất quán hơn những chuyển động đang diễn ra bên trong tổ chức.

SHB định hướng trở thành "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới", không chỉ đóng vai trò một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, mà đặt mục tiêu trở thành trung tâm kết nối, luân chuyển dòng vốn, cung cấp các giải pháp/dịch vụ tài chính cho hệ sinh thái các đối tác chiến lược, doanh nghiệp lớn, chuỗi cung ứng, nhóm SME và khách hàng cá nhân. Mô hình "ngân hàng hệ sinh thái" được xác lập như một trục phát triển dài hạn, các mối quan hệ được liên kết thành những không gian tăng trưởng mở. Công nghệ giữ vai trò nền tảng, không chỉ hỗ trợ vận hành mà còn quyết định khả năng mở rộng và chiều sâu của toàn bộ hệ sinh thái.

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Điểm đáng chú ý nằm ở cách SHB tiếp cận đổi mới trên nền tảng kế thừa những giá trị cốt lõi được xây dựng trong hơn ba thập kỷ phát triển. Thay vì thay đổi toàn diện, ngân hàng giữ vững nền tảng giá trị, đồng thời nâng cấp cách thể hiện để phù hợp với bối cảnh mới. Cách tiếp cận này tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với những trường hợp tái định vị mang tính hình thức, vốn chỉ dừng lại ở việc thay đổi nhận diện mà chưa chạm tới cấu trúc vận hành và chiến lược kinh doanh của giai đoạn mới.

Trên nền tảng đó, SHB xác lập chiến lược phát triển nhất quán: con người và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng; chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực bứt phá; và ngân hàng xanh, phát triển bền vững là mục tiêu dài hạn, hướng tới những giá trị có tính trường tồn.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Trong tổng thể bức tranh ngành, câu chuyện của SHB cho thấy một cách tiếp cận rõ ràng: thay đổi nhận diện thương hiệu không phải để tạo khác biệt ngắn hạn, mà để đồng bộ hóa chiến lược, vận hành và phát triển thị trường. Và chính sự đồng bộ đó mới là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong dài hạn.