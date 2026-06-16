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Giáo dục - Cộng đồng
16/06/2026 10:01

Sun PhuQuoc Airways khởi động đợt tuyển dụng tiếp viên lớn nhất năm, chào đón ứng viên quốc tế

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Sun PhuQuoc Airways vừa khởi động Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 với mục tiêu tuyển khoảng 1.000 nhân sự mới.

Đây là lần đầu tiên hãng "mở cửa" ứng tuyển cho công dân mọi quốc gia trên thế giới với hai sự kiện sẽ diễn ra tại TP HCM vào ngày 27-6-2026 và tại Hà Nội vào ngày 18-7-2026.

Sun PhuQuoc Airways tung chính sách ưu việt thu hút lượng lớn tiếp viên hàng không

Chuẩn bị nhân lực cho giai đoạn tăng trưởng quốc tế

Chiến dịch tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh Sun PhuQuoc Airways bước vào giai đoạn phát triển mạnh. Đến cuối năm 2026, hãng dự kiến vận hành đội tàu khoảng 33 chiếc, gồm cả tàu bay thân hẹp và thân rộng, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế.

Sau các đường bay quốc tế đến Seoul, Đài Bắc, Singapore, Bangkok và Hong Kong, hãng đang tiếp tục phát triển tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ, đồng thời nghiên cứu mở rộng kết nối tới Trung Á, Đông Âu, Australia và Trung Đông.

Sự tăng trưởng về quy mô khai thác kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ tiếp viên hàng không - lực lượng trực tiếp mang đến trải nghiệm dịch vụ cho hành khách trên mỗi chuyến bay.

Bà Hồ Thị Thu Trang, Giám đốc Nhân sự Sun PhuQuoc Airways cho biết: "Đối với Sun PhuQuoc Airways, tuyển dụng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự của hiện tại mà là sự đầu tư cho tương lai. Chúng tôi tìm kiếm những con người phù hợp để đào tạo theo chuẩn quốc tế, cùng xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm và giàu khát vọng. Bởi trong ngành hàng không, chất lượng dịch vụ cuối cùng luôn bắt đầu từ chất lượng con người."

Mô hình "Lễ hội nghề nghiệp" và chính sách đãi ngộ cạnh tranh

Khác với hình thức tuyển dụng truyền thống, Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 được xây dựng theo mô hình Career Festival, kết hợp tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp và trải nghiệm thương hiệu. Ứng viên không chỉ có cơ hội phỏng vấn mà còn được tìm hiểu trực tiếp về nghề tiếp viên hàng không, tiêu chuẩn dịch vụ, văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tại Sun PhuQuoc Airways, bên cạnh các khu vực trải nghiệm, minigame và quà tặng dành cho người tham dự.

Thu nhập khởi điểm từ 24 triệu đồng/tháng, cùng nhiều chính sách trong hệ sinh thái Sun Group

Ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo miễn phí 100%, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group với chính sách đãi ngộ cạnh tranh. Theo công bố của hãng, tiếp viên hàng không mới gia nhập có mức thu nhập khởi điểm từ 24 triệu đồng/tháng, cùng các chính sách hỗ trợ về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Sun Group.

Ngày hội tuyển dụng sẽ diễn ra tại TP HCM vào ngày 27-6-2026 và tại Hà Nội vào ngày 18-7-2026

Bà Hồ Thị Thu Trang, Giám đốc Nhân sự Sun PhuQuoc Airways, chia sẻ: "Điều quan trọng không chỉ là tuyển đủ người mà là tuyển đúng người. Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có tinh thần phụng sự, sẵn sàng học hỏi và phát triển theo chuẩn quốc tế. Bởi trong ngành hàng không, trải nghiệm của hành khách được tạo nên từ những điều rất nhỏ - một lời chào, một nụ cười hay một sự hỗ trợ đúng lúc. Đó chính là những giá trị cốt lõi mà Sun PhuQuoc Airways mong muốn xây dựng trong đội ngũ của mình."

Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 – From Vietnam to the Sky

TP. Hồ Chí Minh: 27-6-2026
Hà Nội: 18-7-2026
Vị trí tuyển dụng: Tiếp viên hàng không
Đối tượng: Ứng viên Việt Nam và quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của Sun PhuQuoc Airways

Ứng viên quan tâm có thể theo dõi thông tin tuyển dụng và đăng ký tham gia tại các kênh chính thức của Sun PhuQuoc Airways: https://qr1.me-qr.com/vi/link-list/i86kzvy1/show



Mai Anh
từ khóa : Môi trường làm việc, nhân lực chất lượng cao, tiếp viên hàng không, định hướng nghề nghiệp, Sun PhuQuoc Airways
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