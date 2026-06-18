Săn trọn niềm vui World Cup 2026 từ mọi khoản chi tiêu với Techcombank OneU

Từ những cuộc tranh luận về các ứng viên vô địch, những đêm thức khuya theo dõi các trận cầu đáng chú ý cho đến các cuộc hẹn cùng bạn bè sau giờ làm, World Cup 2026 đang mang đến cho người hâm mộ những khoảnh khắc khó quên.

Và cũng như nhiều người mong muốn những cảm xúc ấy được nối dài, Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU giúp mỗi chi tiêu trong cuộc sống hằng ngày tích lũy thêm giá trị cho những trải nghiệm tiếp theo. Trong mùa World Cup lớn nhất lịch sử năm nay, mỗi buổi tụ tập xem bóng, mỗi bữa ăn sau trận đấu hay chuyến du lịch hè đều có thể được thanh toán bằng U-Point đồng thời tích lũy thêm điểm thưởng sau mỗi giao dịch, để niềm vui World Cup không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc trên sân cỏ.

Khi World Cup không chỉ là bóng đá

Với người hâm mộ Việt Nam, World Cup từ lâu chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của 90 phút trên sân cỏ. Nhiều quán cà phê và nhà hàng bắt đầu kéo dài thời gian phục vụ để đón khách xem bóng đá xuyên đêm. Các nhóm bạn tất bật lên lịch cho những trận đấu đáng chú ý, trong khi nhiều gia đình tranh thủ kết hợp kỳ nghỉ hè với hành trình theo dõi giải đấu lớn nhất hành tinh.

Mỗi kỳ World Cup vì thế không chỉ mang đến cảm xúc mà còn mở ra một "mùa trải nghiệm" đặc biệt, nơi bóng đá trở thành chất xúc tác cho những cuộc gặp gỡ, các hoạt động giải trí và nhiều nhu cầu tiêu dùng khác trong cuộc sống thường nhật.

Điều đó cũng kéo theo một thay đổi trong hành vi người tiêu dùng. Thay vì chỉ quan tâm mình đã chi bao nhiêu, ngày càng nhiều người mong muốn nhận lại nhiều giá trị hơn từ những giao dịch vốn đã diễn ra hàng ngày. Một bữa ăn cùng bạn bè trước giờ bóng lăn, một chuyến xe trở về nhà sau trận đấu hay kỳ nghỉ trùng với mùa World Cup không còn đơn thuần là các khoản chi riêng lẻ. Người dùng kỳ vọng những hoạt động đó có thể mang lại thêm lợi ích cho những trải nghiệm tiếp theo.

Đó cũng là khoảng trống mà Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU đang lấp đầy mỗi ngày.

Khi mỗi điểm chạm đều tích lũy thêm giá trị

Thay vì coi điểm thưởng là một ưu đãi ngắn hạn, Techcombank OneU được xây dựng để giúp khách hàng nhận lại nhiều giá trị hơn từ những giao dịch vốn đã diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.

Đơn vị điểm thưởng của chương trình là U-Point. Mỗi U-Point tương đương đúng 1 đồng giá trị sử dụng thực tế, cho phép khách hàng linh hoạt sử dụng cho nhiều nhu cầu khác nhau như thanh toán QR tại các cửa hàng, đổi voucher ăn uống và mua sắm, đặt xe Green SM hay quy đổi dặm bay Vietnam Airlines. Techcombank OneU hiện kết nối hệ sinh thái hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và hiện diện tại hơn 9.000 địa điểm trên toàn quốc, trong tất cả các lĩnh vực từ mua sắm, ẩm thực, du lịch hay giải trí.

Điều này cũng có nghĩa khách hàng không cần thay đổi thói quen chi tiêu hay giao dịch hàng ngày để tích lũy U-Point. Từ thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, chi tiêu qua thẻ, chuyển tiền quốc tế đến sử dụng các sản phẩm tài chính trên hệ sinh thái Techcombank, bao gồm Techcombank Mobile và ứng dụng Techcombank OneU, mọi tương tác đều có thể trở thành một phần của hành trình tích lũy U-Point.

Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng Techcombank Sinh Lời Tự Động còn có thể quy đổi lợi nhuận từ dòng tiền nhàn rỗi thành U-Point, để nhận lại gấp đôi giá trị. Trong chương trình đặc quyền The Inner - Song Hành Độc Bản phối hợp cùng Masterise Homes, Techcombank đã trao gần 45 tỉ U-Point cho gần 11.000 hội viên, với mức thưởng lên tới 25 triệu U-Point cho mỗi khách hàng đủ điều kiện.

Một mùa World Cup, nhiều cách tận hưởng

Với chị Thu Hà, nhân viên văn phòng tại TP HCM, World Cup năm nay đồng nghĩa với nhiều cuộc hẹn hơn thường lệ. "Mấy nhóm bạn của tôi đều có lịch xem bóng đá cùng nhau. Có tuần gần như tối nào cũng có người rủ đi xem. Chi tiêu chắc chắn nhiều hơn nhưng tôi cũng tranh thủ dùng U-Point đổi voucher ăn uống để giảm bớt chi phí cho những buổi tụ tập", chị cho biết.

Trong khi đó, anh Tuấn, kỹ sư tại Hà Nội, lại có kế hoạch khác. "Kỳ nghỉ hè của gia đình năm nay đúng dịp World Cup. Tôi đang tích lũy U-Point để đổi dặm bay. Cảm giác những giao dịch hàng ngày vẫn mang lại thêm lợi ích cho các kế hoạch cá nhân khiến mình chủ động tận hưởng hơn", anh chia sẻ.

Chị Lan Phương, khách hàng Techcombank tại Hà Nội, cho biết chị tích lũy được khoảng 1,8 triệu U-Point chỉ trong một tháng và đã sử dụng số điểm này để đổi các voucher ăn uống cho gia đình. "Tôi vẫn thanh toán hóa đơn, chuyển khoản hay chi tiêu như bình thường. Bên cạnh việc tích điểm từ các giao dịch, bí quyết của tôi là bật Techcombank Sinh Lời Tự Động rồi quy đổi phần lợi nhuận sang U-Point với giá trị gấp đôi. Nhờ đó, số điểm tăng khá nhanh", chị nói.

Theo chị Lan Phương, điều khiến chị gắn bó với chương trình không nằm ở việc tích điểm, mà ở chỗ số điểm đó có thể sử dụng cho những nhu cầu thực tế. Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng U-Point, sử dụng các voucher ưu đãi hoặc tiếp tục tích lũy điểm để sử dụng cho những nhu cầu tiếp theo của bản thân và gia đình.

Riêng trong mùa FIFA World Cup 2026, khách hàng còn có thể gia tăng điểm tích lũy thông qua các minigame tương tác trên Techcombank OneU, biến mỗi trận đấu thành một cơ hội nhận thêm U-Point.

World Cup 2026 vẫn còn nhiều trận đấu đáng chờ đợi phía trước. Đó có thể là những bất ngờ ở vòng knock-out, sự tỏa sáng của các gương mặt trẻ hay khoảnh khắc đội vô địch nâng cao chiếc cúp vàng sau hơn một tháng tranh tài. Nhưng với nhiều người hâm mộ, điều đáng nhớ nhất có lẽ không chỉ nằm ở kết quả trên sân cỏ, mà còn là những cuộc hẹn cùng bạn bè, những bữa ăn kéo dài sau trận đấu hay những chuyến đi mùa hè gắn với lịch thi đấu của đội bóng yêu thích.

Là Nhà tài trợ Quốc gia FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam, Techcombank và hệ sinh thái đồng hành cùng VTV đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam. Song hành cùng vị thế ngân hàng dẫn dắt đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, Techcombank cũng mong muốn mỗi khách hàng có thể nhận lại nhiều giá trị hơn từ những tương tác vốn đã diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

Đó cũng là tinh thần mà Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU theo đuổi: để mỗi trải nghiệm không dừng lại ở khoảnh khắc hiện tại, mà tiếp tục tích lũy thêm giá trị cho những hành trình tiếp theo - đúng với tinh thần "Mỗi ngày thêm giá trị".

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