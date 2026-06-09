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Ngân hàng
09/06/2026 15:30

Rủ bạn mở app ABBank, nhận thưởng không giới hạn

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Không chỉ dừng lại ở ưu đãi ban đầu, khách hàng mới sau khi tham gia app ABBank còn có thể tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động trên ứng dụng để nhận thêm ưu đãi.

Chương trình "Giới thiệu bạn mới - Thưởng không giới hạn" của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) mang đến cơ hội nhận thưởng cho khách hàng khi giới thiệu bạn bè, người thân sử dụng ứng dụng ABBank. Đặc biệt, người dùng mới cũng có thể nhận thưởng trực tiếp và tiếp tục săn quà, nhận ưu đãi thông qua các chương trình trên ứng dụng.

Giới thiệu nhiều, trải nghiệm nhiều, thưởng càng lớn

Xu hướng sử dụng ngân hàng số đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ ưu tiên các trải nghiệm tài chính thuận tiện, linh hoạt và có thêm nhiều giá trị cộng thêm. Bên cạnh các tiện ích giao dịch, thanh toán hay quản lý chi tiêu, nhiều người dùng hiện cũng quan tâm hơn tới các chương trình ưu đãi mang tính tương tác và kết nối trên nền tảng số.

Từ tháng 6 này, ABBank triển khai chương trình "Giới thiệu bạn mới - Thưởng không giới hạn", cho phép khách hàng hiện hữu giới thiệu bạn bè hoặc người thân cùng mở app ABBank để nhận thưởng. Theo đó, khi khách hàng giới thiệu thành công người mới mở tài khoản/app ABBank, cả hai đều sẽ nhận được tiền thưởng trực tiếp. Cụ thể, người giới thiệu nhận 40.000 đồng, trong khi khách hàng mới nhận 10.000 đồng sau khi mở app thành công.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi ban đầu, khách hàng mới sau khi tham gia app ABBank còn có thể tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động trên ứng dụng để nhận thêm ưu đãi. Với các giao dịch chủ động đầu tiên, khách hàng mới có thể nhận thêm tiền thưởng. Trong khi đó, các hoạt động như gửi tiết kiệm online hoặc mua Chứng chỉ tiền gửi An Phúc cũng giúp cả người giới thiệu lẫn người được giới thiệu nhận thêm ưu đãi tương ứng theo thể lệ chương trình.

Đặc biệt, chương trình không giới hạn số lượng người được giới thiệu, khách hàng càng chia sẻ nhiều, cơ hội nhận thưởng càng tăng.

Càng chia sẻ nhiều, khách hàng càng có nhiều cơ hội nhận thưởng

Gia tăng trải nghiệm trên nền tảng ngân hàng số

Đại diện ABBank cho biết, bên cạnh việc mở rộng hệ sinh thái tiện ích trên app, Ngân hàng cũng tập trung phát triển thêm các chương trình ưu đãi và hoạt động tương tác nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Theo đó, các chương trình được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ tham gia và gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng. Không chỉ mang lại thêm giá trị cho khách hàng hiện hữu, các hoạt động này cũng góp phần giúp người dùng mới dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm hệ sinh thái ngân hàng số của ABBank.

* Khách hàng có thể tìm hiểu thể lệ và thông tin chi tiết về chương trình tại website ABBank; Fanpage ABBank hoặc liên hệ hotline 1800 1159 để được tư vấn và hỗ trợ.

Minh Quân
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