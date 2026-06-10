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10/06/2026 11:10

Những cái tên đình đám nào sẽ góp mặt trong đêm thi thứ ba Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026

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DIFF 2026 tiếp tục hé lộ những nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong đêm thi thứ ba mang chủ đề “Văn hóa” ngày 13-6.

Sức nóng của DIFF 2026 vẫn đang tiếp tục lan tỏa sau đêm thi thứ hai "Di sản", nơi những câu chuyện về lịch sử, ký ức và bản sắc được kể bằng pháo hoa, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. Trong khi dư âm của cuộc tranh tài giữa Z121 Việt Nam và Pháp vẫn còn được khán giả nhắc đến, nhiều người đã bắt đầu chờ đợi đêm thi thứ ba diễn ra vào ngày 13-6 với chủ đề "Văn hóa" – màn đối đầu được khán giả mong chờ giữa đội Tamaya Kitahara Fireworks của Nhật Bản và Martarello Group S.R.L đến từ Ý.

Nếu đêm "Di sản" là hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, tôn vinh những giá trị được gìn giữ qua thời gian, thì đêm "Văn hóa" sẽ mở ra không gian gặp gỡ của những vẻ đẹp bản sắc khác nhau trên cùng một sân khấu. Tại đây, văn hóa không chỉ hiện diện trong những câu chuyện được kể bằng pháo hoa, mà còn được tái hiện qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và những sắc màu đặc trưng của các quốc gia tham dự.

Những nghệ sĩ đình đám sẽ có mặt tại đêm thứ ba DIFF 2026

Sân khấu nghệ thuật của DIFF 2026 tiếp tục quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh – nghệ sĩ đã tạo dựng dấu ấn riêng với các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc đương đại được đan cài khéo léo những chất liệu văn hóa Việt Nam. Sự góp mặt của nữ ca sĩ được xem là một điểm nhấn gắn liền với tinh thần của đêm "Văn hóa", nơi những giá trị truyền thống được tiếp cận bằng góc nhìn trẻ trung và sáng tạo hơn.

Bên cạnh Hoàng Thùy Linh, nhiều nghệ sĩ khác cũng sẽ góp mặt trong đêm diễn như Hoàng Long, Huỳnh Thông, Nam Sơn… cùng các vũ đoàn Trưng Vương và Mai Trắng. Các tiết mục được dàn dựng và chỉ đạo bởi NSƯT Quang Hào. Thông qua âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, khán giả sẽ được dẫn dắt đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những nét đẹp văn hóa Á Đông cho đến tinh thần phóng khoáng, lãng mạn của châu Âu.

Sân khấu với hệ thống kỹ thuật và công nghệ tiếp tục gây ấn tượng với khán giả sau đêm 2

Không chỉ là cuộc tranh tài của pháo hoa, DIFF 2026 tiếp tục cho thấy sức hút của một lễ hội nghệ thuật quy mô quốc tế. Sân khấu có mái vòm lớn nhất trong lịch sử DIFF cùng hệ thống LED, laser, âm thanh và ánh sáng hiện đại đang mang đến những trải nghiệm ngày càng ấn tượng hơn cho khán giả. Sau hai đêm thi đầu tiên, nhiều du khách cho rằng mỗi đêm DIFF giờ đây giống như một chương riêng trong một đại tiệc nghệ thuật kéo dài suốt mùa hè, nơi pháo hoa, âm nhạc và công nghệ trình diễn được kết nối thành một tổng thể thống nhất.

"Sau đêm Di sản tuần trước, tôi càng háo hức hơn với đêm Văn hóa sắp tới. Điều thú vị là mỗi tuần DIFF lại mang đến một chủ đề khác nhau nên cảm giác luôn mới mẻ. Tôi rất tò mò xem Nhật Bản và Ý sẽ kể câu chuyện văn hóa của họ trên bầu trời Đà Nẵng như thế nào", anh Thanh An, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Sức nóng của DIFF 2026 vẫn đang tăng đều sau từng đêm thi đấu, hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ mùa hè sông Hàn

Đặc biệt, việc được tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của DIFF trên bản đồ lễ hội quốc tế. Với mỗi đêm thi là một câu chuyện riêng, DIFF 2026 đang dần biến mùa hè Đà Nẵng trở thành hành trình khám phá văn hóa, nghệ thuật và những trải nghiệm được mong chờ nhất của du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng tổ chức. Góp phần tạo nên thành công của lễ hội còn có các nhà tài trợ lớn như Vietnam Airlines và Bizman Media (nhà tài trợ Kim cương), Chicilon Media (bảo trợ truyền thông), cùng nhiều đối tác uy tín khác như Pacific Airlines, Hai Tran Media & Airs Group, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Các trận tranh tài tiếp theo sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần.

Ngày 13-6: Nhật Bản - Italy - Chủ đề Văn hóa

Ngày 20-6: Đức - Ma Cao (Trung Quốc) - Chủ đề Sáng tạo

Ngày 27-6: Australia - Bồ Đào Nha - Chủ đề Tầm nhìn

Ngày 11-7: Đêm chung kết

Vé xem DIFF 2026 được mở bán trực tuyến trên hệ thống website chính thức của Ban tổ chức. Khán đài được chia làm 6 hạng ghế với mức giá khác nhau giữa đêm vòng loại và đêm đặc biệt (khai mạc, chung kết).


Mai Anh
từ khóa : văn hóa Việt Nam, lễ hội pháo hoa, lễ hội pháo hoa quốc tế, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026
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