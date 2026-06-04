MSB đưa giải pháp MSBPay On POS đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Sự kiện đánh dấu một bước chuyển dịch quan trọng: Biến quy trình thanh toán viện phí từ áp lực hành chính thành một trải nghiệm công nghệ dễ dàng và bình đẳng cho mọi đối tượng người bệnh.

Khi công nghệ mở đường cho sự bình đẳng trong y tế

Tại các bệnh viện tuyến đầu, cảnh tượng xếp hàng chờ đợi thanh toán viện phí từ lâu đã là áp lực đè nặng lên cả người bệnh lẫn hệ thống quản lý. Đối với một bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - nơi tiếp nhận từ 4.000 đến 4.500 lượt khám ngoại trú và khoảng 100 ca cấp cứu mỗi ngày - áp lực này lại càng khốc liệt hơn. Nhóm bệnh nhân tại đây vô cùng đa dạng, từ những người trẻ sinh sống tại đô thị, nhạy bén công nghệ cho đến những bệnh nhân lớn tuổi hoặc người dân từ các tỉnh lân cận vốn chưa quen với các ứng dụng ngân hàng số và nền tảng công nghệ thông minh.

Hiểu được thực tế đó, giải pháp MSBPay On POS do MSB triển khai được thiết kế nhằm xóa bỏ các rào cản thanh toán không tiền mặt, giúp mọi bệnh nhân đều có thể tiếp cận và sử dụng một cách thuận tiện. Điểm khác biệt của giải pháp nằm ở khả năng phục vụ đa dạng đối tượng, mà không phụ thuộc vào việc người dùng có sở hữu điện thoại thông minh hay không. Bên cạnh tính năng quét mã QR siêu tốc dành cho những ai ưa chuộng sự hiện đại, thiết bị POS tại chỗ của MSB cho phép những bệnh nhân không có tài khoản ngân hàng vẫn có thể thực hiện giao dịch không tiền mặt một cách dễ dàng và an toàn chỉ bằng một thao tác quét mã đơn giản.

Đại diện MSB gặp gỡ và làm việc với đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Khép kín "hệ sinh thái không tiền mặt" tại các siêu bệnh viện

Bước đi này là mảnh ghép quan trọng giúp khép kín "hệ sinh thái không tiền mặt" tại các siêu bệnh viện mà MSB đang theo đuổi. Việc tích hợp MSBPay On POS mang lại lợi ích kép vượt trội khi giải quyết triệt để bài toán cốt lõi tại hai đầu quy trình vận hành. Ở phía người dùng, giải pháp giúp người bệnh và người nhà bệnh nhân loại bỏ hoàn toàn nỗi lo mang tiền mặt, cắt giảm tối đa thời gian chờ đợi và giải tỏa áp lực tâm lý căng thẳng khi đi khám chữa bệnh. Ở phía đơn vị quản lý, hệ thống giúp Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tự động hóa toàn bộ dòng tiền thu hộ y tế, tối ưu hóa công tác quản lý tài chính và triệt tiêu các sai sót vận hành thủ công.

Khách hàng thực hiện thanh toán không tiền mặt MSBPay On POS tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Chia sẻ về việc hợp tác này, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhấn mạnh rằng việc tối ưu hóa quy trình thủ tục vừa là áp lực lớn, vừa là mục tiêu hàng đầu của đơn vị trước áp lực từ lượng bệnh nhân đổ về mỗi ngày. Đại diện bệnh viện đánh giá cao giải pháp từ MSB khi không chỉ giúp Bệnh viện minh bạch và tự động hóa dòng tiền để giải phóng nguồn lực cho gần 1.544 nhân sự tập trung vào công tác chuyên môn, mà ý nghĩa hơn cả là mang lại sự công bằng, tiện lợi cho mọi người bệnh, ngay cả những đối tượng không thành thạo công nghệ hay chưa sở hữu tài khoản ngân hàng.

Nhằm đảm bảo tính bền vững cho mục tiêu đó, MSB cam kết đồng hành xuyên suốt thông qua việc cung cấp thiết bị trực tiếp, đào tạo tại chỗ và giám sát kỹ thuật 24/7, đưa công nghệ thực sự thấm sâu vào thói quen hàng ngày của y bác sĩ lẫn người dân. Sự kiện hợp tác này cũng đánh dấu cột mốc bệnh viện thứ năm tại khu vực miền Nam ứng dụng giải pháp thanh toán số của MSB chỉ trong vòng một năm rưỡi qua. Tốc độ mở rộng ấn tượng này khẳng định cam kết chiến lược của MSB trong việc đưa dịch vụ thu hộ y tế thành mũi nhọn ưu tiên hàng đầu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Cho đến nay, MSB đã xây dựng thành công một mạng lưới liên kết y tế số toàn diện trải dài trên cả ba miền. Riêng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trước Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, MSB đã đồng hành cùng Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai giải pháp MSBPay On POS. Việc không ngừng nâng cấp giải pháp và mở rộng bản đồ liên kết là bước đi vững chắc của MSB trong việc hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số y tế, hướng tới mục tiêu phụng sự cộng đồng và nâng tầm an sinh xã hội.

Đại diện MSB cho biết, việc hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nói riêng và hệ thống các bệnh viện tại Việt Nam nói chung đánh dấu một bước chuyển dịch quan trọng: Biến thanh toán y tế từ một "điểm nghẽn" vận hành trở thành điểm chạm trải nghiệm nhân văn, bình đẳng cho mọi đối tượng người bệnh.

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