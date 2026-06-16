HDBank và VNPT Lạng Sơn đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng của HDBank, góp phần đưa các dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Thông qua mô hình Đại lý thanh toán, khách hàng có thể tiếp cận nhiều dịch vụ tài chính cơ bản của HDBank ngay tại các điểm giao dịch VNPT mà không cần di chuyển đến Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch. Việc tận dụng mạng lưới rộng khắp và uy tín của VNPT tại Lạng Sơn không chỉ mang đến sự thuận tiện trong giao dịch mà còn giúp nhiều người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh chóng và an toàn.

Lạng Sơn là địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ. Việc triển khai mô hình Đại lý thanh toán tại đây giúp HDBank mở rộng khả năng phục vụ khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện. Với 12 điểm giao dịch VNPT phân bố tại nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng thuận tiện, an toàn ngay tại địa phương.

Bên cạnh dịch vụ Đại lý thanh toán, HDBank cũng triển khai chương trình Tiết kiệm ưu đãi dành cho khách hàng giao dịch tại các điểm VNPT Lạng Sơn. Đây là điểm nhấn nổi bật của mô hình hợp tác lần này, mang lại lợi ích thiết thực cho cả khách hàng và đội ngũ nhân viên đại lý.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi theo chương trình, đồng thời có cơ hội tham gia các chương trình quay số trúng thưởng và nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ HDBank.

Đối với đội ngũ nhân viên VNPT Lạng Sơn, chương trình mở ra cơ hội gia tăng thu nhập thông qua hoạt động giới thiệu khách hàng, đồng thời tạo động lực để các điểm giao dịch tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng.

Sự kiện tại Lạng Sơn là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa HDBank và VNPT nhằm mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tài chính thông qua hệ thống điểm giao dịch VNPT. Mô hình này không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn mở ra cơ hội phát triển các giải pháp tài chính – công nghệ số trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu thúc đẩy kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.