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Ngân hàng
05/06/2026 16:57

Gói giải pháp chuyên biệt dành riêng cho khách hàng giao dịch quốc tế với phí "0" đồng từ ABBank

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ABBank đã tâm huyết xây dựng gói giải pháp chuyên biệt dành riêng cho khách hàng giao dịch quốc tế

Đây chính là nhịp cầu tài chính vững chắc giúp xóa bỏ hoàn toàn rào cản phí, bảo đảm mọi kết nối xuyên biên giới luôn thông suốt và an toàn, đúng với thông điệp "Hai chiều tiền gửi - Một lòng đoàn viên".

Gói giải pháp chuyên biệt dành riêng cho khách hàng giao dịch quốc tế với phí "0" đồng từ ABBank - Ảnh 1.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý hồ sơ siêu tốc, ABBank còn tối ưu hóa lợi ích để dòng tiền của khách hàng đi và về đều không bị hao hụt bởi các loại phí dịch vụ. Đây là lời cam kết của ABBank trong việc đồng hành cùng khách hàng kiến tạo những giá trị hạnh phúc không biên giới:

- Miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế 2 chiều: Áp dụng cho cả chiều gửi tiền đi (du học, định cư, trợ cấp thân nhân) và chiều nhận tiền về từ nước ngoài, giúp kết nối tình thân không khoảng cách.

- Mở thẻ ghi nợ ABBank Visa và ABBank YOUcard với đặc quyền 0 đồng phí: Miễn phí phát hành và miễn phí thường niên trọn đời, cho phép người thân tại nước ngoài chi tiêu thuận tiện mà không áp lực về phí duy trì.

- Sở hữu Tài khoản số đẹp định danh theo số điện thoại: Số tài khoản đẹp, dễ nhớ để giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Đừng để kế hoạch vươn tầm quốc tế của bạn và người thân phải trì hoãn vì những rào cản chi phí, hãy để ABBank đồng hành cùng bạn bằng sự thấu hiểu tận tâm và giải pháp tài chính linh hoạt.

Đến ngay chi nhánh ABBank gần nhất để trải nghiệm chương trình ưu đãi chuyển tiền quốc tế và tận hưởng trọn vẹn những đặc quyền đoàn viên ngay hôm nay!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 1800 1159

Minh Quân
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