FINNOVA 2026 tìm ra quán quân với lời giải cho bài toán bảo vệ sinh kế cộng đồng

Ý tưởng tập trung vào khoảng trống bảo vệ tài chính cho nhóm lao động dễ chịu tác động bởi rủi ro thời tiết, qua đó góp thêm một hướng tiếp cận cho mục tiêu tài chính toàn diện.

Vòng chung kết FINNOVA 2026 diễn ra tại Học viện Ngân hàng với sự góp mặt của 8 đội thi xuất sắc nhất. Sau gần 3 tháng triển khai, chương trình thu hút hơn 1.000.000 lượt quan tâm cùng hàng trăm hồ sơ đăng ký từ hơn 20 trường đại học trên cả nước. Từ đó, 60 sinh viên xuất sắc được lựa chọn tham gia hành trình đào tạo, làm việc cùng mentor và phát triển dự án trước khi bước vào vòng chung kết. Trong 3 tuần hoàn thiện đề án, các đội thi đã xây dựng giải pháp từ nghiên cứu nhu cầu khách hàng đến thiết kế mô hình triển khai, thể hiện tư duy đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ.

Ba đội thi xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết FINNOVA 2026 - AMPLIFY THE VOICE.

Được tổ chức bởi F88 với bảo trợ chuyên môn của Học viện Ngân hàng, cùng sự đồng hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh và PVI Hà Thành, FINNOVA là cuộc thi nhằm kết nối thế hệ trẻ với những thách thức thực tế của ngành tài chính, đồng thời khuyến khích các ý tưởng góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam. Thông qua các đề bài giàu tính ứng dụng và giá trị xã hội, chương trình cũng lan tỏa tư duy phát triển bền vững và ESG tới thế hệ nhân lực tương lai.

Năm nay, các đội thi được yêu cầu xây dựng sản phẩm hướng tới những nhóm khách hàng còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ tài chính, đồng thời tìm kiếm các cách tiếp cận mới cho những nhu cầu chưa được đáp ứng đầy đủ trên thị trường. Thông qua FINNOVA, F88 tạo không gian để sinh viên thử nghiệm ý tưởng, tiếp cận dữ liệu thực tế và làm việc với các chuyên gia trong ngành, qua đó thể hiện định hướng đầu tư vào giáo dục, phát triển năng lực thế hệ trẻ và tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo.

Những chiến thắng đầy cảm xúc

Ngôi vị Quán quân FINNOVA 2026 đã thuộc về HIGH FIVE với dự án "Ô chợ gánh - Bảo hiểm thời tiết vi mô giữ nhịp sinh kế". Không chỉ đưa ra một sản phẩm bảo hiểm, nhóm tập trung giải quyết khoảng trống bảo vệ tài chính dành cho những người lao động có thu nhập phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện thời tiết - nhóm đối tượng dễ chịu tác động bởi các biến cố bất khả kháng nhưng thường ít có cơ hội tiếp cận các công cụ quản lý rủi ro phù hợp.

Đội thi HIGH FIVE - Quán quân FINNOVA 2026

Dự án cũng ghi dấu với lộ trình triển khai được xây dựng theo từng giai đoạn, cho thấy khả năng hiện thực hóa ý tưởng thay vì dừng ở một đề xuất mang tính học thuật. Bên cạnh tính khả thi, giải pháp còn kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và giá trị xã hội, qua đó phản ánh tinh thần phát triển bền vững mà FINNOVA 2026 hướng tới.

Chia sẻ sau khi được xướng tên ở vị trí cao nhất, đại diện đội HIGH FIVE cho biết cảm xúc "vỡ òa" khi nhận kết quả, đồng thời bày tỏ sự biết ơn tới ban tổ chức và F88 vì đã tạo cơ hội để sinh viên được thử sức với những bài toán thực tiễn của ngành tài chính. Theo nhóm, hành trình tại cuộc thi mang lại nhiều trải nghiệm giá trị và là động lực để tiếp tục theo đuổi những ý tưởng tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

Bên cạnh ngôi quán quân của HIGH FIVE, giải nhì thuộc về đội Alpha Finn với dự án "Hũ sống vững" - mô hình bảo hiểm vi mô được nhúng trực tiếp tại các điểm bán lẻ nhằm gia tăng khả năng tiếp cận bảo hiểm cho người dân. Trong khi đó, đội Inclusio giành giải ba với "Ungtienhang", giải pháp ứng tiền bán hàng dành cho các nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Kết nối ý tưởng trẻ với bài toán tài chính thực tiễn

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng, cho rằng thúc đẩy tài chính toàn diện và thực hành các tiêu chuẩn ESG đang trở thành một trong những định hướng quan trọng của thị trường tài chính Việt Nam. Theo ông, để hiện thực hóa mục tiêu này cần sự chung tay của nhà trường, doanh nghiệp, xã hội và đặc biệt là thế hệ trẻ. FINNOVA 2026 là một minh chứng cho sự kết nối đó khi tạo điều kiện để sinh viên đưa kiến thức học thuật vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của thị trường.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng phát biểu tại đêm chung kết

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Trần Long, Phó Tổng Giám đốc F88, cho rằng giá trị của FINNOVA không nằm ở những ý tưởng trên giấy mà ở khả năng chuyển hóa các sáng kiến thành những giải pháp có thể đáp ứng nhu cầu thực tế. Theo đại diện F88, điểm khởi đầu của mọi đổi mới phải là sự thấu hiểu khách hàng và những vấn đề họ đang đối mặt. Ông nhấn mạnh: "Một ý tưởng chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết được vấn đề của khách hàng. Điều chúng tôi tìm kiếm tại FINNOVA không chỉ là sự sáng tạo, mà là khả năng biến sự thấu hiểu khách hàng thành những giải pháp có thể tạo ra tác động thực tế cho cộng đồng".

Khép lại mùa giải, FINNOVA 2026 không chỉ tìm ra những ý tưởng xuất sắc mà còn cho thấy tiềm năng của thế hệ trẻ trong việc giải quyết các thách thức xã hội thông qua đổi mới sáng tạo. Từ bảo hiểm vi mô đến các giải pháp hỗ trợ dòng tiền, những dự án được vinh danh năm nay phản ánh rõ vai trò của tài chính toàn diện trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời khẳng định giá trị của sự kết nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên trên hành trình hướng tới phát triển bền vững.