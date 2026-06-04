Festival Island: Lời giải cho khoảng trống kinh tế đêm của Nha Trang

Từ "thủ phủ bar biển" đến khoảng trống của một hệ sinh thái đêm

Đã có một thời, nhắc đến nightlife Việt Nam, Nha Trang luôn là cái tên được gọi đầu tiên. Những địa điểm như Sailing Club, Skylight hay các dãy bar pub dọc đường Trần Phú từng tạo nên một nhịp sống rất riêng: phóng khoáng, sôi động và đậm chất biển. Du khách quốc tế, đặc biệt từ Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc… không chỉ đến Nha Trang để tắm biển mà còn để nhảy múa bên bờ cát, uống cocktail dưới ánh trăng và kéo dài cuộc vui đến tận khuya.

Nha Trang từng là điểm đến tiên phong với các bar, pub ven biển sôi động. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Tuy nhiên, khi các điểm đến khác như Đà Nẵng hay Phú Quốc bắt đầu bứt tốc với những tổ hợp giải trí đêm quy mô lớn, chuỗi show diễn, lễ hội và không gian trải nghiệm được quy hoạch bài bản, nightlife Nha Trang dần bộc lộ sự chững lại. Khu vực trung tâm vẫn có bar, pub, beach club… nhưng chủ yếu vận hành theo dạng điểm lẻ, thiếu sự liên kết và chưa hình thành được một hệ sinh thái đủ sức dẫn dắt trải nghiệm. Tỷ trọng doanh thu kinh tế đêm trong tổng doanh thu du lịch chưa như kỳ vọng.

Nhận định về thực trạng này, PGS.TS. Trần Đình Thiên (Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam) cho rằng, dù xuất phát điểm không muộn, kinh tế đêm Nha Trang vẫn chưa xứng tầm và chậm so với một số nơi khác. "Thành phố đang thiếu một tọa độ quy hoạch tập trung – nơi mang lại không gian gần gũi, ấm áp nhưng đầy sôi động để thu hút du khách. Chỉ khi tọa độ được chọn có sức sống đúng nghĩa, thành phố mới có cơ sở bứt phá hiệu quả", vị chuyên gia đánh giá.

Nha Trang hiện nay cần một tọa độ giải trí quy hoạch tập trung để bứt phá kinh tế đêm hiệu quả.

Sự lệch pha này càng rõ khi đặt trong bức tranh tăng trưởng hiện tại. Theo số liệu thống kê, năm 2025, du lịch Khánh Hòa đạt kỷ lục mới khi đón 16,4 triệu lượt khách lưu trú, mang về doanh thu du lịch lên tới 66,7 nghìn tỷ VNĐ. Bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách (gồm 6,3 triệu lượt khách quốc tế). Du khách đến đông và lưu trú dài ngày, nhưng sản phẩm ban đêm vẫn được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng. Khoảng trống vì thế không nằm ở lượng khách, mà ở việc thiếu một hệ sinh thái đủ sức trả lời câu hỏi: "Đêm ở Nha Trang, nên đi đâu?"

Festival Island - Khi đêm trở thành hành trình cảm xúc liền mạch

Để một "kinh đô không ngủ" thực sự vận hành, điều quan trọng không chỉ là ý tưởng mà là khả năng duy trì sức sống mỗi ngày. Đây chính là lợi thế đến từ Sun Group - doanh nghiệp đã chứng minh năng lực thay đổi diện mạo du lịch và kéo dài thời gian lưu trú của du khách qua các tổ hợp giải trí, lễ hội đêm quy mô tại Đà Nẵng hay Phú Quốc.

Tại Nha Trang, Charmora City với điểm nhấn "đảo lễ hội" Fesitval Island sẽ tiếp nối "kỳ tích" trước đó và bắt đầu hành trình "làm đẹp Nha Trang".

Đại nhạc hội Mega Booming với sự đồng hành của Charmora City By Sun Group sẽ được tổ chức vào ngày 13/6.

Charmora City có quy mô 227ha được bao quanh bởi sông Quán Trường và sông Tắc, do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển theo mô hình "Live - Work - Play". Trong đó, Festival Island được định vị như "trái tim giải trí" của toàn khu. Với quy mô 116ha cùng hồ sân khấu nước 7.3ha biểu tượng, đảo lễ hội giải trí sẽ mang đến một "Downtown không ngủ" giúp kết nối mọi trải nghiệm thành một dòng chảy liền mạch.

Khi hoàng hôn buông xuống, Festival Island chuyển mình thành một sân khấu trình diễn ánh sáng mapping sống động. Hành trình trải nghiệm của du khách được nối dài liên tục: từ không gian ẩm thực, mua sắm đa sắc màu tại chợ đêm VUIFest, những chuyến dạo thuyền ngắm sông đêm từ bến du thuyền đẳng cấp, đến cao trào là các show trình diễn đa phương tiện cùng màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn hằng đêm. Sự kết hợp chặt chẽ này giúp xóa nhòa mọi "khoảng lặng", đưa đêm tại Festival Island trở thành một thế giới riêng đầy lôi cuốn, thay vì chỉ là phần thời gian còn lại của ngày.

Chân dung đô thị đáng sống và cơ hội khai thác dòng tiền bền vững

Nhằm hiện thực hóa bức tranh phồn hoa đó tại Nha Trang, Đảo lễ hội Festival Island cũng được quy hoạch đồng bộ với hệ thống bất động sản đẳng cấp và linh hoạt. Theo hé lộ, dự án sẽ mang tới bộ sưu tập giới hạn các căn shophouse mang đậm phong vị kiến trúc Champa đặc sắc, mở ra cơ hội kinh doanh ẩm thực và mua sắm nhộn nhịp.

Sun Property phát triển dự án Charmora City tại Nam Nha Trang theo mô hình "Live - Work - Play"

Song hành cùng đó là phân khu cao tầng tọa lạc tại vị trí "giao lộ thịnh vượng" sầm uất. Nổi bật tại đây là bộ ba tháp căn hộ dịch vụ The Fest, được định vị trở thành tâm điểm lễ hội, tâm điểm sinh lời nhờ kết nối mọi dòng khách, hành trình trải nghiệm và chi tiêu khi đến Đảo lễ hội Festival Island.

Sở hữu vị trí tiếp giáp trực diện hồ sân khấu nước 7,3ha biểu tượng, The Fest mang đến tầm nhìn Panorama độc bản không "góc chết" với ba lớp cảnh quan hiếm có: view sông và thành phố, view hồ trung tâm cùng view pháo hoa rực rỡ mỗi đêm. Từ ban công căn hộ, du khách có thể thu trọn những màn trình diễn nghệ thuật, ánh sáng, nhạc nước và pháo hoa mãn nhãn ngay trước mắt, biến mỗi căn hộ thành một "khán đài VIP" giữa trung tâm lễ hội không ngủ.

Để đáp ứng linh hoạt nhu cầu lưu trú cao cấp, các tháp căn hộ dịch vụ tại đây được quy hoạch thông minh theo mô hình 100% thương mại dịch vụ (TMDV) tối ưu cho kinh doanh Airbnb/homestay . Đi kèm là hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế với bể bơi, vườn cảnh quan và Clubhouse định hướng sảnh lobby cao cấp, hoàn thiện đặc quyền nghỉ dưỡng trọn vẹn và an tâm đầu tư cho cộng đồng cư dân toàn cầu.

"Sun Property đã mang đến nhiều tổ hợp vui chơi, giải trí và những show diễn mang tính biểu tượng trên khắp Việt Nam. Với Festival Island, chúng tôi hướng tới kiến tạo một không gian trải nghiệm đêm nơi hội tụ tinh hoa giải trí, kiến trúc và nghệ thuật, góp phần đưa Nha Trang trở thành một điểm đến không ngủ của thế giới", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Bộ ba tháp căn hộ dịch vụ The Fest được định vị trở thành tâm điểm lễ hội, tâm điểm sinh lời.

Hội tụ đầy đủ các điều kiện cần từ nền tảng khách quốc tế lớn cho đến sức bật hạ tầng đồng bộ, sự xuất hiện của Festival Island và phân khu căn hộ du lịch cao cấp chính là cú hích hệ thống để du lịch Nha Trang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Festival Island khi ấy không chỉ là một điểm giải trí hấp dẫn mà là lời khẳng định rằng phố biển đã sẵn sàng nâng cấp cuộc chơi - nơi đêm không còn là khoảng lặng mà chính thức trở thành phần rực rỡ nhất trong hành trình trải nghiệm của mọi du khách.