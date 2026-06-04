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04/06/2026 19:00

Du khách ngày càng ưu tiên những khu nghỉ dưỡng giàu chiều sâu văn hóa

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Từ nhu cầu nghỉ ngơi đơn thuần, nhiều du khách hiện nay đang tìm kiếm những trải nghiệm gắn với văn hóa địa phương.

Xu hướng này đang tạo động lực cho các mô hình nghỉ dưỡng khai thác sâu hơn giá trị bản địa tại các điểm đến du lịch.

Những năm gần đây, ngành du lịch chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong hành vi của du khách. Nếu trước đây, các tiêu chí như tiện nghi, vị trí hay hệ thống dịch vụ thường là yếu tố quyết định lựa chọn nơi lưu trú, thì hiện nay, ngày càng nhiều du khách quan tâm đến trải nghiệm văn hóa và bản sắc của điểm đến.

Theo các chuyên gia du lịch, sau giai đoạn phát triển mạnh của du lịch đại chúng, nhu cầu khám phá chiều sâu văn hóa đang trở thành một trong những động lực mới của thị trường. Du khách không chỉ muốn đến một nơi đẹp để check-in, mà còn muốn hiểu vùng đất mình đặt chân tới thông qua kiến trúc, ẩm thực, lối sống và những câu chuyện văn hóa địa phương.

Nhu cầu tìm hiểu vùng đất mình đặt chân đến qua những trải nghiệm nghỉ dưỡng đang trở thành xu hướng du lịch mới.

Nghỉ dưỡng không còn chỉ là lưu trú

Xu hướng này đặc biệt rõ tại các điểm đến giàu di sản như Hội An. Bên cạnh sức hút từ khu phố cổ, nhiều du khách hiện lựa chọn các khu nghỉ dưỡng có khả năng kết nối với không gian và tinh thần của vùng đất di sản. Điều này khiến khái niệm nghỉ dưỡng ngày càng được mở rộng, từ nơi lưu trú sang không gian trải nghiệm.

Tại Hội An, Hoi An Memories Resort & Spa là một trong những mô hình theo đuổi hướng phát triển này. Nằm bên dòng sông Hoài, khu nghỉ dưỡng được thiết kế với cảm hứng từ kiến trúc phố Hội và tinh thần của thương cảng Faifo xưa. Thay vì tái hiện lịch sử theo cách trưng bày, nhiều yếu tố văn hóa được lồng ghép vào trải nghiệm lưu trú thông qua kiến trúc mái ngói đặc trưng, không gian ven sông, hệ thống cảnh quan và những chi tiết mang dấu ấn địa phương.

Theo giới chuyên môn, đây là cách tiếp cận đang được nhiều điểm đến trên thế giới áp dụng nhằm tạo ra sự khác biệt trong bối cảnh ngành nghỉ dưỡng ngày càng cạnh tranh.

Khi bản sắc trở thành lợi thế cạnh tranh

Không chỉ góp phần làm phong phú trải nghiệm du khách, văn hóa địa phương còn đang trở thành một lợi thế cạnh tranh mới của ngành du lịch. Nhiều nghiên cứu cho thấy du khách có xu hướng ghi nhớ những trải nghiệm mang tính cảm xúc và kết nối với điểm đến hơn là những dịch vụ đơn thuần. Điều này khiến các mô hình nghỉ dưỡng gắn với văn hóa bản địa ngày càng nhận được sự quan tâm của thị trường.

Tại Hoi An Memories Resort & Spa, trải nghiệm lưu trú được xây dựng theo hướng để du khách cảm nhận nhịp sống đặc trưng của Hội An. Từ những khoảng hiên mở hướng sông, sắc vàng đặc trưng trong kiến trúc đến không gian yên tĩnh khi phố Hội lên đèn, tất cả góp phần tạo nên cảm giác kết nối với vùng đất di sản.

Văn hóa được chuyển hóa thành trải nghiệm trên hành trình nghỉ dưỡng của du khách.

Hướng đi của du lịch chất lượng cao

Trong chiến lược nâng cao chất lượng du lịch, nhiều địa phương đang khuyến khích phát triển các sản phẩm có chiều sâu văn hóa nhằm gia tăng giá trị trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đối với những điểm đến như Hội An, nơi sở hữu hệ thống di sản và bản sắc văn hóa đặc sắc, đây được xem là lợi thế quan trọng để phát triển mô hình nghỉ dưỡng khác biệt. Sự xuất hiện của những khu nghỉ dưỡng như Hoi An Memories Resort & Spa cho thấy xu hướng du lịch hiện nay không còn chỉ hướng đến sự tiện nghi, mà đang dịch chuyển sang nhu cầu trải nghiệm và kết nối với điểm đến.

Khi du khách ngày càng quan tâm đến những giá trị mang tính bản địa, các sản phẩm nghỉ dưỡng giàu chiều sâu văn hóa sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bức tranh phát triển của du lịch Việt Nam những năm tới.

K. H
từ khóa : ngành du lịch, Du lịch Việt Nam, khu nghỉ dưỡng
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