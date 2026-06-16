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Ngân hàng
16/06/2026 11:39

CHKQT Gia Bình - Kiến tạo không gian phát triển mới, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

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Với định hướng hoàn toàn khác biệt, dự án mở ra không gian phát triển quy mô lớn, nơi hội tụ của đầu tư, công nghệ và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Được quy hoạch như một dự án hạ tầng chiến lược tại khu vực phía Bắc, Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình không chỉ đảm nhiệm vai trò kết nối giao thông mà đang từng bước được định hình là một trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới. Với định hướng hoàn toàn khác biệt, dự án mở ra một không gian phát triển quy mô lớn, nơi hội tụ của đầu tư, công nghệ và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới với ba trụ cột xuyên suốt. Thứ nhất là hạ tầng hàng không tiêu chuẩn cao, đóng vai trò lõi trong kết nối khu vực và quốc tế, đảm bảo năng lực vận hành và phục vụ dài hạn. Thứ hai là hệ sinh thái kinh tế - logistics - thương mại, nơi tập trung các hoạt động tạo giá trị gia tăng, từ dịch vụ, xuất nhập khẩu đến các ngành công nghiệp phụ trợ. Thứ ba là không gian đô thị và dịch vụ tích hợp, hướng tới việc xây dựng một môi trường sống - làm việc - trải nghiệm đồng bộ cho chuyên gia và người lao động.

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới với ba trụ cột xuyên suốt

Để có thể triển khai định hướng mới này, chủ đầu tư dự án đã nỗ lực tìm kiếm và lựa chọn hợp tác với đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới cùng tham gia dự án vận hành sân bay Gia Bình. Họ không chỉ là các lãnh đạo cấp cao mà còn là những chuyên gia toàn cầu, từng trực tiếp vận hành và phát triển trung tâm hàng không quốc tế lớn như Hamad (Qatar), Changi (Singapore), Heathrow (Anh) và Munich (Đức); mang đến kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng mô hình khai thác và triển khai vận hành sân bay đẳng cấp quốc tế. Trong số đó có nhiều chuyên gia có kinh nghiệm thiết kế chuyên biệt, phù hợp với tham vọng phát triển mô hình sân bay hiện đại, mang tính tiên phong trên thế giới. Nhờ đó, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ tiếp cận các thông lệ tiên tiến ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời từng bước xây dựng năng lực nội tại thông qua đào tạo và chuyển giao, hướng tới mục tiêu vận hành hiệu quả và bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh nhưng chưa có nhiều yếu tố mới thuộc ngành hàng không, các dự án quy mô lớn, có tầm nhìn dài hạn như Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang trở thành địa điểm thu hút lực lượng lao động chất lượng cao. Không chỉ mang đến cơ hội việc làm đa dạng, dự án còn tạo điều kiện để hình thành một cộng đồng chuyên gia với môi trường làm việc mang tính quốc tế, khả năng phát triển nghề nghiệp rõ ràng và không gian sống hiện đại. Đây là những yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn nơi làm việc của thế hệ nhân lực trẻ, chất lượng cao.

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang trở thành địa điểm thu hút lực lượng lao động chất lượng cao

Sự phát triển của Sân bay Quốc tế Gia Bình không tách rời khỏi các xu hướng lớn trên thế giới, nơi các trung tâm kinh tế hàng không đang trở thành hạt nhân thu hút nhân lực toàn cầu. Điểm khác biệt nằm ở lợi thế vùng và cách tiếp cận đồng bộ ngay từ đầu: quy hoạch hạ tầng gắn liền với phát triển đô thị, dịch vụ và hệ sinh thái kinh tế. Nhờ đó, dự án không chỉ tạo ra nhu cầu nhân lực lớn mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn cung, thông qua việc thu hút, đào tạo và giữ chân lực lượng lao động có kỹ năng cao.

Ở góc độ dài hạn, Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một "điểm neo" cho sự dịch chuyển của dòng nhân lực, đặc biệt là nhóm chuyên gia, kỹ sư và lao động tri thức. Khi các tập đoàn, doanh nghiệp và chuỗi dịch vụ tập trung về khu vực này, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tiếp tục gia tăng, tạo thành một vòng xáy phát triển tích cực giữa kinh tế - việc làm - đô thị.

Với quy mô, định hướng và tầm nhìn đã được xác lập, Sân bay Quốc tế Gia Bình không chỉ là một dự án hạ tầng trọng điểm mà đang dần trở thành một trung tâm hội tụ cơ hội nghề nghiệp, môi trường làm việc chất lượng và hệ sinh thái phát triển bền vững. Đây chính là nền tảng để hình thành một thế hệ cộng đồng nhân lực mới - năng động, quốc tế và sẵn sàng đồng hành cùng những bước phát triển tiếp theo của khu vực phía Bắc.

Minh Quân
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