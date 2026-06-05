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Ngân hàng
05/06/2026 11:56

BIDV và Cục Quản lý Thi hành án dân sự tăng cường hợp tác

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Ngày 2-6-2026, BIDV và Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã ký kết Biên bản ghi nhớ để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS)

Với mục tiêu phát huy thế mạnh của mỗi bên, BIDV và Cục Quản lý THADS đồng hành trong hoạt động thi hành án và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành của toàn hệ thống THADS. Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp trong các nội dung trọng tâm gồm: hỗ trợ tổ chức, cung cấp thông tin phục vụ công tác THADS; phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến tài khoản, tiền gửi và tài sản; cung cấp các dịch vụ quản lý tiền, tài sản và giải pháp tài chính - ngân hàng phục vụ hoạt động THADS; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyển đổi số, truyền thông, an sinh xã hội và các hoạt động phong trào.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - khẳng định: "Sự hợp tác giữa BIDV và Cục Quản lý THADS không chỉ thể hiện tinh thần chung tay hành động giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức tín dụng trong hoạt động thực thi pháp luật và cung cấp dịch vụ công tới người dân, mà còn khẳng định cam kết, trách nhiệm của BIDV trong vai trò định chế tài chính tiên phong, luôn sát cánh cùng khối cơ quan hành chính sự nghiệp và quản lý nhà nước".

BIDV và Cục Quản lý Thi hành án dân sự tăng cường hợp tác - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Quản lý THADS Nguyễn Thắng Lợi cho rằng trong bối cảnh hệ thống THADS đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả THADS theo hướng rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí; quyết liệt triển khai các chủ trương về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan THADS và các tổ chức tín dụng có ý nghĩa hết sức thiết thực. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ sẽ tạo cơ sở để hai bên đẩy mạnh chia sẻ thông tin, ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS và đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển kinh tế của đất nước.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa BIDV và Cục Quản lý THADS là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm và quyết tâm của hai bên trong việc nâng cao hiệu quả công tác THADS nói chung và hiệu quả tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng nói riêng.

Minh Quân
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