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Ngân hàng
13/06/2026 14:31

BIDV - Ngân hàng thanh toán duy nhất cho thị trường giao dịch các-bon Việt Nam

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Đây cũng là dấu mốc khẳng định cam kết của BIDV trong việc đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển tài chính bền vững

Ngày 9-6-2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Công văn số 5170/UBCK-PTTT về việc lựa chọn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là ngân hàng duy nhất cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam.

Việc BIDV được lựa chọn làm Ngân hàng thanh toán trên thị trường các-bon trong nước thể hiện sự tin tưởng của cơ quan quản lý đối với năng lực quản trị, uy tín và vị thế của ngân hàng trong hệ thống tài chính quốc gia. Đây cũng là dấu mốc khẳng định cam kết của BIDV trong việc đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển tài chính bền vững và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Ngay sau khi được phê duyệt chính thức trở thành Ngân hàng thanh toán cho sàn giao dịch các-bon trong nước, BIDV đã tích cực phối hợp với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Sở giao dịch chứng khoán, các thành viên thị trường để gấp rút hoàn thiện kết nối hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai sàn giao dịch các-bon theo kế hoạch đã được phê duyệt.

BIDV - Ngân hàng thanh toán duy nhất cho thị trường giao dịch các-bon Việt Nam - Ảnh 1.

Theo lộ trình phát triển thị trường các-bon trong nước đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính, UBCKNN và các cơ quan quản lý đang tiến tới vận hành thị trường trên sàn tập trung với 2 loại hàng hóa được giao dịch bao gồm: hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho các cơ sở phát thải (sắt thép, xi măng và nhiệt điện) và các tín chỉ các-bon. Mục đích chính và quan trọng nhất của thị trường là hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính để thực hiện mục tiêu chung: Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (NetZero). Đồng thời qua đó thúc đẩy đầu tư giảm phát thải khí nhà kính, tăng tính năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng hành cùng các chiến lược "Xanh" mang tầm quốc gia, BIDV là ngân hàng tiên phong trong việc tích hợp các yếu tố ESG như một hợp phần cốt lõi trong chiến lược dài hạn hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam về phát triển bền vững. Tính đến hết năm 2025, BIDV là ngân hàng dẫn đầu trong phát triển thị trường vốn xanh với các thành tích vượt trội như: (i) Khung trái phiếu xanh và bền vững được Moody’s đánh giá SQ2 - mức "Rất tốt", lũy kế phát hành 8.350 tỉ đồng cho các dự án đủ điều kiện; (ii) Khung Tiền gửi bền vững với quy mô huy động gần 7.000 tỉ đồng; (iii) Tỉ lệ sản phẩm dịch vụ hoàn toàn trên môi trường số đạt 78% với khách hàng cá nhân và 69% với khách hàng tổ chức; và (iv) trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam là Tổ chức được công nhận (Accredited Entity) của Quỹ Khí hậu Xanh GCF.

Với năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm phục vụ các thị trường tài chính quy mô lớn cùng hệ thống công nghệ hiện đại, trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính xanh, cung cấp các giải pháp tài chính đồng bộ, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững của thị trường các-bon Việt Nam.

Minh Quân
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