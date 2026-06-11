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Ngân hàng
11/06/2026 09:47

BIDV đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026, lan tỏa thanh toán thông minh tới cộng đồng

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Tham gia Ngày Tài chính số 2026, BIDV khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các đối tác trong việc thúc đẩy thanh toán thông minh

Trong khuôn khổ Ngày Tài chính số 2026 diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM), BIDV đã mang đến không gian trải nghiệm tài chính số hiện đại với chủ đề "Thanh toán đa quốc gia - Đồng hành tài chính số", thu hút đông đảo khách hàng, người dân, đối tác và các đại biểu tham dự chương trình.

Là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, BIDV không ngừng phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khách tham quan được hỗ trợ mở tài khoản BIDV ngay tại gian hàng trải nghiệm - Ảnh: BIDV

Tham gia Ngày Tài chính số 2026, BIDV tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các đối tác trong việc thúc đẩy thanh toán thông minh và phát triển tài chính số toàn diện.

Là đơn vị đầu mối đại diện BIDV tham gia sự kiện, BIDV Sài Gòn đã phối hợp cùng các đơn vị trong hệ thống và các đối tác xây dựng, vận hành không gian trải nghiệm của BIDV. Gian hàng đã vinh dự đón tiếp lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, cơ quan quản lý cùng đông đảo khách tham quan đến tìm hiểu các giải pháp công nghệ tài chính được giới thiệu tại chương trình.

Đoàn đại biểu tham quan và trải nghiệm tại gian hàng của BIDV ngày 6-6 - Ảnh: BIDV

Điểm nhấn nổi bật tại gian hàng là giải pháp QR thanh toán xuyên biên giới, cho phép các đơn vị kinh doanh, bán lẻ, dịch vụ và du lịch nhận thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của khách hàng quốc tế một cách thuận tiện, an toàn. Hiện BIDV đã kết nối thanh toán QR với nhiều thị trường trọng điểm trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia. Khách tham quan cũng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm giải pháp này thông qua các hoạt động tương tác được BIDV phối hợp triển khai cùng ANCARAT.

Khách hàng trải nghiệm tại gian hàng bạc ANCARAT kết hợp với BIDV - Ảnh: BIDV

Bên cạnh đó, BIDV giới thiệu sản phẩm BIDV JCB Hybrid - dòng thẻ tích hợp thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng trên cùng một sản phẩm, mang đến trải nghiệm quản lý tài chính linh hoạt, hiện đại và thuận tiện cho khách hàng.

Quà tặng được gửi tới khách hàng trong hai ngày 6 và 7-6 trong khuôn khổ Lễ hội Tài chính số 2026 - Ảnh: BIDV

Với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, tư vấn sản phẩm và chương trình tương tác hấp dẫn, gian hàng BIDV đã thu hút đông đảo khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thông qua Ngày Tài chính số 2026, BIDV tiếp tục lan tỏa các giá trị của thanh toán thông minh, góp phần thúc đẩy tài chính số toàn diện và khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Châu Khoa
từ khóa : BIDV, Ngày Tài chính số 2026, Lễ hội Tài chính số 2026
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