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Ngân hàng
12/06/2026 19:29

BIDV chia sẻ giải pháp chuẩn hóa thanh toán, đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số

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BIDV tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 11-6-2026, tại TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Ngày Tài chính số 2026 do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, BIDV đã tham gia Hội thảo với chủ đề "Chuẩn hóa thanh toán - Nâng cao hiệu quả kinh doanh", thu hút sự quan tâm của đông đảo hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ. Đây là một trong những hoạt động chuyên đề nổi bật của Ngày Tài chính số 2026, tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi về các giải pháp thúc đẩy tài chính số và thanh toán số trong nền kinh tế.

Với vai trò là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, không ngừng phát triển các giải pháp tài chính hiện đại phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, BIDV đã tích cực tham gia chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và xu hướng thanh toán số tại Hội thảo. Đại diện BIDV, ông Vũ Anh Dũng - Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Sài Gòn đã trình bày các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận thanh toán số, minh bạch dòng tiền và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh.

Đại diện BIDV - ông Vũ Anh Dũng - Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Sài Gòn chia sẻ tại Hội thảo

Ông Vũ Anh Dũng cho biết: "Việc chuyển đổi từ hình thức nhận tiền chuyển khoản thông thường sang QR Pay không chỉ giúp chuẩn hóa giao dịch thanh toán mà còn tạo nền tảng để các hộ kinh doanh từng bước số hóa hoạt động quản lý. Với giải pháp QR Pay, khách hàng có thể dễ dàng chấp nhận thanh toán từ khách hàng trong nước và quốc tế trên cùng một mã QR, đồng thời không làm thay đổi thói quen thanh toán hiện có. Vịệc số hóa dữ liệu kinh doanh không chỉ giúp hộ kinh doanh theo dõi hiệu quả hoạt động một cách thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ tài chính phù hợp như tín dụng, bảo hiểm và các giải pháp quản lý tài chính trong tương lai. Minh bạch dòng tiền cũng là cơ sở quan trọng giúp khách hàng nâng cao khả năng tiếp cận vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh".

Tại Hội thảo, BIDV đã giới thiệu đến khách hàng nền tảng MyShop Pro - là nền tảng quản lý bán hàng được tích hợp trực tiếp trên BIDV SmartBanking. Giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý doanh thu, dòng tiền, hóa đơn và hoạt động bán hàng trên một hệ sinh thái duy nhất, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và tối ưu công tác quản lý vận hành.

BIDV đồng hành cùng khách hàng tại Hội thảo "Chuẩn hóa thanh toán - Nâng cao hiệu quả kinh doanh"

Trong thời gian qua, BIDV đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành cho hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ như miễn phí sử dụng MyShop Pro, hỗ trợ chữ ký số, hóa đơn điện tử và các giải pháp thanh toán hiện đại. Thông qua hội thảo, BIDV tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả kinh doanh và hướng tới phát triển bền vững.

Minh Quân
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