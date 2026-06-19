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Ngân hàng
19/06/2026 16:43

ABBank tiến thêm một bước trong lộ trình tăng vốn lên hơn 20.000 tỉ đồng

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Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.112 tỉ đồng.

Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình nâng vốn điều lệ ABBank lên trên 20.000 tỉ đồng đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua, đồng thời tạo thêm dư địa để ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của Khách hàng trong giai đoạn tới.

Theo văn bản số 5206/NHNN-QLGS ngày 17-6-2026, NHNN chấp thuận cho ABBank tăng vốn điều lệ thêm 6.112,8 tỉ đồng thông qua ba hình thức gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

ABBank tiến thêm một bước trong lộ trình tăng vốn lên hơn 20.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cụ thể, ABBank được chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối với giá trị tối đa hơn 2.095 tỉ đồng; chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa hơn 3.213 tỉ đồng; đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá trị tối đa hơn 803 tỉ đồng. Theo dự kiến, ABBank sẽ xúc tiến triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông trong thời gian sớm nhất và triển khai thực hiện các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu tiếp theo như Phương án tăng vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng từ gần 14.000 tỉ đồng hiện nay lên hơn 20.000 tỉ đồng vào quý I-2027.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Theo Phương án tăng vốn điều lệ, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi, nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng tiếp tục tăng, việc nâng cao năng lực tài chính sẽ giúp ABBank có thêm dư địa để mở rộng tín dụng, đồng thời đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

ABBank tiến thêm một bước trong lộ trình tăng vốn lên hơn 20.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

ABBank đang từng bước triển khai các kế hoạch tăng vốn và phát triển đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh ABBank đang ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 3.522 tỉ đồng, hoàn thành gần 200% kế hoạch năm. Kết quả này đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ của ABBank cả về quy mô hoạt động lẫn hiệu quả kinh doanh, tạo nền tảng thuận lợi cho các kế hoạch phát triển trong năm 2026.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm nay. Kết thúc quý I-2026, ABBank ghi nhận 1.500 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước. Cùng với tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện khi tỉ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức thấp nhất trong những năm gần đây, phản ánh hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng tín dụng.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, ĐHĐCĐ ABBank năm 2026 cũng đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 4.500 tỉ đồng và đưa cổ phiếu ABB lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Việc được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên trên 20.000 tỉ đồng, cùng với lộ trình niêm yết cổ phiếu trong năm nay trên cơ sở gia tăng cao hiệu quả hoạt động, ABBank sẽ tạo lập các dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch, hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng và nâng tầm vị thế của Ngân hàng trên thị trường.

Minh Quân
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