Metro Star nhận giải thưởng “Dự án phức hợp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2022”

Vượt lên những tiêu chí và quy trình đánh giá, kiểm duyệt vô cùng khắt khe từ ban tổ chức Dot Property Vietnam Awards 2022 - Giải thưởng uy tín dành để vinh danh những dự án nổi bật và nhà phát triển bất động sản có những đóng góp to lớn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam, dự án Metro Star do Công ty TNHH Metro Star, 1 thành viên của CT Land đã vinh dự nhận được giải thưởng "Best Mixed-Use Architecture Design Vietnam 2022 - Dự án phức hợp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2022" nhờ kiến trúc ấn tượng, tư duy thiết kế đột phá và có tính ứng dụng cao vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, Metro Star là một điển hình sinh động về dự án sở hữu kiến trúc xanh bền vững, hệ sinh thái đa dạng mang đến sự cân bằng giữa yếu tố thiên nhiên xanh và con người. Metro Star đã vượt qua hàng trăm ứng viên để xứng đáng dành hạng mục giải thưởng quan trọng trong mùa giải năm 2022. Axis - thương hiệu thiết kế hàng đầu của Singapore đã dành nhiều tâm huyết sáng tạo nên dự án Metro Star với một không gian sống được xanh hóa từ cây cỏ, mặt nước, đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Trên 1,8 ha đất có hình dáng đặc biệt, Axis sáng tạo ra thiết kế 2 tòa nhà song song như twin towers, mỗi tháp có hình ngôi sao 3 cánh độc đáo, nhằm tối ưu hóa khả năng hứng gió mát để tạo năng lượng xanh, tạo không gian và tầm nhìn, đảm bảo tất cả căn hộ đều có cửa sổ rộng rãi, đón gió và tạo sự thông thoáng mang đến năng lượng tốt lành cho mọi không gian sinh hoạt, kể cả bếp và WC. Thiết kế cực kỳ tiết kiệm năng lượng và luôn làm mát tự nhiên từ bên trong. Đồng thời, thiết kế này còn tăng hiệu quả cho việc bố trí các shophouse chạy dọc theo ở khối đế tòa nhà, hình thành nên những con phố đi bộ mua sắm kiểu Myeongdong, theo hình zig - zag độc đáo và vô cùng lạ mắt, mỗi khúc cua đều là một trải nghiệm mới lạ và đầy thú vị dành cho các du khách mỗi khi đến đây.

Metro Star mang đến hơn 100 tiện ích đỉnh cao của một đô thị trong mơ, mô phỏng 7 kỳ quan thiên nhiên đậm chất Singapore nhằm gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân ngay chính ngôi nhà của mình, như: Khu vườn sinh thái (Forest Garden) đa tầng cây cỏ hoa lá; Hồ bơi vô cực (Infinity Pool) mang đến một trải nghiệm lơ lửng giữa không trung, nơi cư dân sẽ có những phút giây thư giãn sảng khoái trong làn nước mát lành; Cầu Ngân hà (Sky Bridge) với thiết kế đặc sắc kết nối 2 tòa nhà từ tầng cao nhất hứa hẹn sẽ là điểm lý tưởng để ngắm trọn vẹn ánh hoàng hôn buông trên thành phố; Vườn sinh lực (Vitality Garden) mở ra khu vườn tươi tốt để các cư dân được thỏa đam mê trồng trọt như đang sống tại ngôi nhà yên bình nơi mặt đất; Khu vui chơi giải trí (Play Parc) lấy cảm hứng từ hòn đảo du lịch nổi tiếng Sentosa, kết hợp hài hòa giữa khu vui chơi với công viên thiên nhiên, mang đến không gian vui chơi với nhiều hoạt động hấp dẫn chỉ cách căn hộ vài bước chân; Thánh địa nghỉ dưỡng (Wellness Sanctuary) hòa quyện giữa sắc xanh của mây trời và cảnh quan, giúp cư dân có những phút giây thư thái trong tâm hồn và Khu giao hưởng bầu trời (Sky Symphony) đầy náo nhiệt với khu ẩm thực, giải trí vui chơi bất tận.

Những tuyệt tác kỳ quan hội tụ tại Metro Star vừa nâng tầm kiến trúc cho không gian sống vừa giúp gia tăng cảm giác tận hưởng trọn vẹn từng phút giây, để tất cả thành viên nhiều thế hệ trong một gia đình có thể cảm nhận trọn vẹn từng nhịp điệu của thiên nhiên trong lành hay dạo chơi với những kỳ quan tuyệt đẹp và tận hưởng đủ đầy mọi tiện ích từ thư giãn, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, học tập, mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí… ngay bên hiên nhà.

Bên cạnh yếu tố kiến trúc nổi bật, Metro Star còn ghi điểm trong mắt khách hàng, nhà đầu tư và thể hiện rõ tiềm năng của một khu phức hợp có địa thế đắt giá bậc nhất khu Đông khi đây là dự án hiếm kết nối trực tiếp nhà ga số 10 thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, ngay đối diện Central Business District (CBD) Trường Thọ, thuộc trung tâm TP Thủ Đức - nơi đón nhận sự bùng nổ của hạ tầng, sôi động, sầm uất và phát triển không ngừng.

Metro Star còn được phát triển bởi CT Land - Thương hiệu bất động sản uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án bất động sản nổi bật, kiến tạo nên những công trình có phong cách kiến trúc ấn tượng và tiện ích xứng tầm, được cả giới chuyên môn và khách hàng đánh giá cao. Giải thưởng được trao tặng lần này được xem là dấu ấn tiếp theo trong hành trình phát triển của CT Land và mang đến niềm tự hào và kiêu hãnh cho cộng đồng cư dân tinh hoa sống tại dự án sở hữu kiến trúc đẹp nhất Việt Nam như Metro Star.