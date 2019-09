Lấy người bệnh làm trung tâm

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nếu như 8-9 năm trước đây, mỗi lần đi thăm bệnh viện, khi nói chuyện với người dân, người đứng đầu ngành y tế thường nhận nhiều phàn nàn về tình trạng giường bệnh chật chội, nhân viên y tế ít cười, chỗ chờ khám đông, khu cấp cứu phân luồng chưa khoa học... thì hiện nay đã khác hẳn.

Thay đổi "bộ mặt" ngành y

Bộ trưởng cho biết: "Những phàn nàn đó đã ít đi, với kết quả đánh giá độc lập của Liên Hiệp Quốc, do tổ chức PAPI thực hiện cho thấy chỉ số hài lòng của người bệnh đạt 83%. Ngành y tế đã quyết liệt đổi mới, bộ mặt của các bệnh viện đã có sự thay đổi nhiều, tình trạng nằm ghép gần như không còn". Bà Tiến thông tin thêm trong những năm gần đây, Bộ Y tế Việt Nam nỗ lực đổi mới hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trong đó cấu phần chất lượng dịch vụ y tế là vô cùng quan trọng để bảo đảm an toàn cho người bệnh và người dân. Y tế Việt Nam đồng thời đẩy mạnh thực hiện y tế công cộng, chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, kiểm soát dịch bệnh, sàng lọc sớm một số bệnh mãn tính không lây nhiễm như tiểu đường, ung thư... "Với việc "lấy bệnh nhân làm trung tâm, ngành y tế Việt Nam quyết tâm thực hiện theo phương châm này, cùng với cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng và đạt sự hài lòng của người bệnh, ngành y tế Việt Nam đã quyết liệt đổi mới. Việc yêu cầu bác sĩ, nhân viên y tế phải mỉm cười với bệnh nhân đúng là không dễ nhưng vẫn phải quyết tâm" - bộ trưởng chia sẻ.

Chất lượng dịch vụ y tế những năm gần đây đã có sự thay đổi ấn tượng

Người đứng đầu ngành y tế Việt Nam cũng cho biết đã xây dựng Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện với 83 tiêu chí và 1.200 tiểu mục có cập nhật với JCI nhằm cụ thể hóa được những gì người bệnh đáng được hưởng, đánh giá được thực trạng và đo lường được sự cải thiện chất lượng bệnh viện. Đồng thời, ngành cũng triển khai các Tiêu chí An toàn phẫu thuật cập nhật theo Tổ chức Y tế thế giới, chất lượng xét nghiệm cập nhật theo ISO-15189 và đang từng bước xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng độc lập. Điểm nhấn của Việt Nam đó là đề án Bệnh viện vệ tinh, nhằm chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ của các bệnh viện tuyến dưới, người dân được hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao, an toàn chất lượng ngay tại địa phương mình. Bên cạnh đó, việc thiết lập đường dây nóng cho phép ngành y tế lắng nghe trực tiếp phản hồi của người bệnh về chất lượng dịch vụ; về thái độ, ứng xử của nhân viên y tế...

Tỉ lệ phủ BHYT đạt gần 90%

Theo Bộ Y tế tại Việt Nam, tỉ lệ bao phủ BHYT của Việt Nam đạt hơn 89%, nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT cho tất cả đối tượng nghèo, cận nghèo; gói quyền lợi BHYT tương đối rộng so với mức đóng, bao gồm cả chi trả thuốc, chi phí điều trị một số bệnh nặng, chi phí lớn như ung thư, ghép tạng.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết đổi mới quản lý chất lượng và đổi mới quản lý bệnh viện là mục tiêu mà các bệnh viện Việt Nam đang hướng tới. Theo ông Khuê, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2019 được tổ chức tại Việt Nam là cơ hội để các nhà quản lý, lãnh đạo các bệnh viện học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành bệnh viện nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng của mọi giải pháp là bệnh viện chất lượng và an toàn người bệnh.

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức trong khu vực nhằm giúp các chủ sở hữu bệnh viện, giám đốc điều hành, giám đốc, bác sĩ và các lãnh đạo y tế có được những hiểu biết về tư duy quản lý mảng chăm sóc sức khỏe, hệ thống thực hành và các giải pháp tốt nhất từ khắp thế giới đồng thời tạo ra một diễn đàn kết nối thực và ảo ở châu Á. Các đại biểu thảo luận về những đề tài như các công nghệ mới nhất cho y tế, giảm chi phí và đưa ra giải pháp an toàn cho bệnh nhân để tăng hiệu quả, cũng như cải thiện kết quả của bệnh nhân. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về y tế 4.0 và đầu tư vào các bệnh viện, y tế trên khắp châu Á, đồng thời tôn vinh những thành tích đạt được của các bệnh viện trong ngành.