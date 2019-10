Đổi mới phương thức vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Việc tham gia BHXH tự nguyện là để dành một khoản tiết kiệm cho về già khi hết tuổi lao động có lương hưu và chủ động các khoản chi trong cuộc sống mà không cần nhờ vào con cái hay các nguồn hỗ trợ khác. Mặt khác, còn được nhà nước cấp thẻ BHYT bảo đảm về chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, trong thực tế, người dân thuộc đối tượng chưa tham gia BHXH bắt buộc là những người lao động tự do, nội trợ, giúp việc; tổ hợp... chưa am hiểu về chính sách BHXH tự nguyện. Do vậy công tác tổ chức tuyên truyền vận động cũng gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ người dân tham gia và duy trì còn thấp so với tiềm năng của một thành phố lớn như TP HCM.

Từ lý do trên, việc đổi mới phương thức và hình thức tiếp cận luôn được các đại lý và BHXH các quận, huyện quan tâm. Ví dụ, trong công tác tổ chức vận động người dân tham gia tại một hội nghị ở huyện Cần Giờ vừa được tổ chức, với 82 người tham gia. Ngay sau khi nghe báo cáo viên trình bày những lợi ích thiết thực của BHXH tự nguyện đã có 35 người đăng ký tham gia ngay và 10 người khác tham gia sau khi nghe tư vấn, đạt tỉ lệ 43%. Đây được xem là hội nghị thành công nhất của BHXH huyện.

Người dân đang được tư vấn về BHXH tự nguyện trong một hội nghị ở huyện Cần Giờ, TP HCM

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Nam, Giám đốc BHXH huyện Cần Giờ, cho biết: BHXH huyện phối hợp chặt chẽ với bưu điện và các hội, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện nhiều đợt trong năm. Tuy nhiên, số người tham gia còn thấp và không hiệu quả. Chúng tôi luôn trăn trở làm sao giúp người dân hiểu những lợi ích mà BHXH tự nguyện đem đến khi về già nhằm bảo đảm cuộc sống người dân đồng thời đưa chính sách của Đảng và nhà nước vào cuộc sống. Từ đó, chúng tôi đã đổi mới cách vận động tuyên truyền, như phối hợp với chính quyền địa phương thống kê các đối tượng lao động, các hội đoàn thể, tổ hợp, hộ gia đình… có tiềm năng. Sau đó cử viên chức tiếp cận vận động trực tiếp trước, như vậy sẽ hiệu quả và thực tế hơn.

Bà Nguyễn Thị V., 43 tuổi ở xã Bình Khánh, cho biết: "Gia đình tôi làm nông, công việc không ổn định nên thu nhập chỉ đủ sống; thấy mấy cháu làm công nhân cho công ty, đứa nào cũng có BHXH, chúng tôi cũng muốn tham gia. Hôm nay, cán bộ BHXH huyện đến tận xã vận động người dân tham gia, chúng tôi đã đăng ký ngay cho cả hai vợ chồng vì được biết tham gia BHXH tự nguyện thì khi về già có lương hưu và có thẻ BHYT miễn phí, không phải trông cậy vào con cái".