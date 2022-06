Caravan 2030 tặng dự án thư viện thứ 13

Hành trình Caravan 2030 lần thứ 29 với chủ đề "Tình ca Thiên Cấm sơn" dự kiến diễn ra từ ngày 5-8-2022 đến 7-8-2022 với cung đường TP HCM - Đồng Tháp - An Giang – TP HCM. Địa điểm trao tặng thư viện tại Trường Tiểu học "B" An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Trong hành trình caravan, các doanh nhân và gia đình tham gia sẽ trao tặng 450 phần quà, 1 thư viện 2030 chuẩn quốc gia được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại cùng 7.000 đầu sách, 1 thư viện Xanh 2030 trang bị cây xanh tạo bóng mát và 50 suất học bổng cho học sinh khó khăn huyện Tịnh Biên với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, chương trình còn có nhiều hoạt động đồng hành như: giao lưu âm nhạc, thi đấu các môn thể thao, các hoạt động kết nối, tham quan, thưởng ngoạn các địa danh trên đường đi.

Câu lạc bộ Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi trực thuộc Saigon Times Club - Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thường niên tổ chức những hoạt động nhân văn, thiết thực nhằm cùng ngành giáo dục giúp các em ở vùng khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực để bay cao, vươn xa.