Người dân thuận tiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID

Thực hiện mục tiêu của Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phát huy vai trò đơn vị xây dựng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tích cực phối hợp với các bộ ngành và các đơn vị liên quan triển khai nhiều phương thức thanh toán điện tử, gia tăng sự tiện lợi, giảm thời gian và chi phí xã hội cho người dân, doanh nghiệp khi thanh toán dịch vụ công trực tuyến.



Triển khai nhiệm vụ được NHNN giao về kết nối hạ tầng thanh toán trong lĩnh vực dịch vụ công, thời gian qua, NAPAS đã chủ động phối hợp với các Tổ chức thành viên, các Bộ ban ngành triển khai đa dạng các phương thức thanh toán điện tử mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn cho người dân khi thực hiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ứng dụng VNeID (do Bộ Công an xây dựng và quản lý) là hai kênh thanh toán dịch vụ công trực tuyến được NAPAS tích cực triển khai nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công cấp độ 4 cho người dân.

(Ảnh minh họa - PV Quang Định)

Trước hết, đối với kênh thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn), thông qua việc NAPAS đã hoàn thành kết nối hạ tầng thanh toán trực tuyến tới 63 địa phương, 21 đơn vị là các Bộ, Cục, cơ quan cung cấp dịch vụ công, người dân có thể thanh toán trực tuyến các dịch vụ bao gồm Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản; Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính/giao thông; Nộp tạm ứng án phí và Thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính; Khai và nộp thuế cá nhân.

Người dân sẽ lựa chọn các hình thức thanh toán như thẻ nội địa NAPAS, tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng và mã VietQR. Thời gian tới, phương thức thanh toán thông qua tài khoản mobile money sẽ được NAPAS tiếp tục triển khai nhằm gia tăng sự tiện ích, đơn giản, nhanh chóng trong thanh toán dịch vụ công trực tuyến thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đáng chú ý, thói quen thanh toán dịch vụ công trực tuyến của người dân hiện nay đang ngày càng tăng lên, thể hiện qua sự tăng trưởng mạnh mẽ của các giao dịch thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong những năm gần đây. Cụ thể: Trong năm 2023, giao dịch thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được xử lý qua NAPAS đã tăng lên 540% về số lượng giao dịch và 149% về giá trị giao dịch so với năm 2022. Tính đến hết Quý I-2024, giao dịch thanh toán nói trên được ghi nhận tăng 153% về số lượng giao dịch và 129% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm trước.

Đối với kênh thanh toán trên ứng dụng VNeID, trên cơ sở thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, NAPAS đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, C06, Bộ Công An và các đơn vị liên quan triển khai thanh toán trực tuyến phí/lệ phí đối với các dịch vụ công thực hiện qua ứng dụng VNeID. Theo đó, mới đây, dịch vụ thanh toán trực tuyến phí/lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã được Bộ Công an thí điểm triển khai cho người dân tại thành phố Hà Nội và Huế.

Với dịch vụ này, người dân có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ NAPAS của 44 ngân hàng/công ty tài chính, thanh toán qua tài khoản của 7 ngân hàng hoặc thanh toán bằng mã VietQR qua ứng dụng của 37 ngân hàng.

Chia sẻ về ý nghĩa của nhiệm vụ thúc đẩy triển khai thanh toán điện tử trong lĩnh vực dịch vụ công, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc của NAPAS, cho biết: "Việc hợp tác với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và các đơn vị liên quan trong triển khai hạ tầng thanh toán đối với các dịch vụ công trực tuyến thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ứng dụng VNeID là một trong những nhiệm vụ quan trọng của NAPAS trong vai trò đơn vị xây dựng và vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho hệ thống thanh toán quốc gia. Sự sẵn sàng về nguồn lực và mạng lưới hạ tầng thanh toán kết nối giữa NAPAS và các ngân hàng, tổ chức tài chính đã giúp nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh quá trình triển khai cung cấp cho người dân, doanh nghiệp các phương thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng và an toàn trong thanh toán dịch vụ công trực tuyến. NAPAS hy vọng kết quả triển khai đạt được sẽ là tiền đề và tạo động lực để NAPAS và các cơ quan quản lý tiếp tục mở rộng phương thức thanh toán trực tuyến cho nhiều dịch vụ công khác trong tương lai, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển nền kinh tế số, xã hội số, công dân số theo chủ trương của Chính phủ".

Trong 20 năm hoạt động và phát triển, NAPAS luôn nỗ lực triển khai nhiệm vụ được NHNN giao phó trong việc đảm bảo cung ứng hạ tầng thanh toán an toàn, ổn định và thông suốt, tiên phong cung cấp các phương thức thanh toán mới, hiện đại, nhiều tiện ích, an toàn, nhanh chóng cho người dân với chi phí hợp lý.