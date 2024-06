Được ra mắt vào ngày 25-4-2024, Thẻ tín dụng KBank Cashback Plus đã nhanh chóng được nhiều người dùng Việt Nam đón nhận nhờ vào tính năng hoàn tiền tự động lên đến 10% cho hầu hết mọi giao dịch.

Đặc biệt, người dùng còn có thể nhận được hoàn tiền lên tới 15% với các giao dịch tại Thái Lan, quê nhà của KBank.

KBank Cashback Plus – Sản phẩm mới của KBank tại thị trường Việt Nam

"KBank Cashback Plus ra đời như một sản phẩm thẻ nổi bật với khả năng hoàn tiền ấn tượng nhất tại Việt Nam hiện tại khi hoàn tới 15% trên hầu hết các danh mục chi tiêu, và số tiền hoàn tối đa lên tới một triệu đồng. Thêm vào đó, KBank Cashback Plus còn có chương trình trả góp 0% lãi suất trong 3 tháng, giúp khách hàng quản lý tài chính mà không phải gánh nặng nợ nần. Những tính năng này làm cho KBank Cashback Plus trở thành lựa chọn tuyệt vời cho cả thanh toán hàng ngày và quản lý tài chính." - Ông Chat Luangarpa, Phó Chủ tịch Điều hành KBank chia sẻ về quyết định ra mắt sản phẩm Thẻ KBank Cashback Plus.