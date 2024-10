Nam A Bank tiếp tục lan tỏa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến Việt Nam

Tối 5-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, hơn 3000 khán giả đã chìm đắm trong không gian âm nhạc sang trọng và đầy hoài niệm của Tứ tấu đàn dây lừng danh thế giới – Bond của đêm nhạc "Bond Live in Vietnam". Đây là concert thứ 2 nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình âm nhạc "Good Morning Vietnam" do Báo Nhân dân thực hiện, sau thành công của "Kenny G Live in Vietnam" vào tháng 11-2023.

Bond Live In Vietnam đã làm lay động trái tim hàng ngàn khán giả Việt Nam

Tại chương trình, Bond đã trình diễn những tác phẩm thành công và quen thuộc nhất với khán giả Việt Nam, trong đó có bản "Victory" huyền thoại. 4 thành viên của Bond mặc áo dài truyền thống Việt Nam biểu diện trong không gian âm nhạc vừa cổ điển, vừa hiện đại, giao thoa giữa sâu lắng – êm đềm với đương đại – sôi động.

Đặc biệt, "Bond Live in Vietnam" không chỉ mang tứ tấu dây lừng danh cùng âm nhạc của họ tới với khán giả Việt Nam mà còn dùng toàn bộ doanh thu bán vé để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi). Đây cũng chính là điều khiến "Bond Live in Vietnam" khác với các show diễn được Bond thực hiện suốt 2 thập kỷ qua.

Theo đó, Bond là tứ tấu đàn dây đến từ Anh với các thành viên Tania Davis (violin), Eos Counsell (violin), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello). Nhóm nổi tiếng thế giới khi kết hợp nhạc cổ điển với Pop cùng nhiều phong cách trên nền các nhạc cụ điện tử. Đến nay, Bond đã bán được 5 triệu album, giữ vững danh hiệu là tứ tấu đàn dây thành công nhất thế giới sau hơn 2 thập kỷ ra mắt.

Đại diện Nam A Bank (ngoài cùng bên trái) nhận hoa cảm ơn từ BTC chương trình

Sau thành công của "Kenny G Live in Vietnam", Nam A Bank tiếp tục đồng hành cùng sự kiện âm nhạc này, góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật đỉnh cao quốc tế đến Việt Nam. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước, con người, thiên nhiên Việt Nam từ các sự kiện âm nhạc, văn hóa nghệ thuật quốc tế.

Đó cũng là giá trị mà Nam A Bank theo đuổi trong suốt hành trình 32 năm hình thành và phát triển. Ngân hàng luôn tích cực triển khai thực hiện, đồng hành nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa gắn liền với việc phát triển các giá trị truyền thống, văn hóa, nghệ thuật trong nước và quốc tế. Trong đó phải kể đến, Ngân hàng đồng hành chiến lược tại Lễ hội Sông nước Tp.HCM lần 2 năm 2024 nhằm quảng bá và thúc đẩy văn hóa, du lịch của thành phố thông qua hàng loạt sự kiện, lễ hội đặc sắc; Đồng hành cùng Miss Cosmo 2024 với vai trò Ngân Hàng Xanh Chính Thức góp phần thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và lan tỏa bản sắc văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế…

Trước thềm kỷ niêm 32 năm thành lập (21.10.1992 – 21.10.2024) Nam A Bank còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng như Ngày Hội đỏ, đóng góp hàng trăm đơn vị máu đến các bệnh viện, cơ sở y tế; Giải chạy Vì Tương lai xanh, dự kiến trồng hàng ngàn cây xanh tại các ngôi trường trên cả nước…

Với chiến lược đẩy mạnh kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội và những thành quả đã đạt được, Nam A Bank vừa được vinh danh "Best Green Bank in Viet Nam 2024" – "Ngân Hàng Xanh tốt nhất Việt Nam 2024".