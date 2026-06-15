Mang giải pháp dinh dưỡng khoa học cho Điều Campuchia: Hành trình kiến tạo mùa vàng thịnh vượng

Campuchia hiện là một trong những "thủ phủ" điều lớn nhất Đông Nam Á với diện tích vượt mốc 700.000 ha. Trong bối cảnh Chính phủ Campuchia đang đẩy mạnh chiến lược nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu hạt điều, việc tiếp cận các giải pháp canh tác tiên tiến trở thành yếu tố then chốt. Với định hướng không chỉ bán phân bón mà còn là nhà cung cấp giải pháp canh tác thông minh, bền vững đến bà con nông dân, vừa qua, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã phối hợp cùng đối tác chiến lược Yetak Group tổ chức chuỗi chương trình chuyển giao kỹ thuật tại hai tỉnh Siem Reap và Oddar Meanchey, trực tiếp đồng hành và hỗ trợ dinh dưỡng cho hơn 2.000 ha điều đang trong giai đoạn phát triển trọng điểm.

Quản lý dinh dưỡng thông minh: Chìa khóa tối ưu hóa năng suất điều

Cây điều là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưng cũng rất nhạy cảm với chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là trong các giai đoạn phân hóa mầm hoa, đậu trái và nuôi hạt. Đối với phần lớn các vùng trồng điều trọng điểm tại Campuchia, việc canh tác theo lối truyền thống, bón phân dựa trên kinh nghiệm cũ hoặc sử dụng các loại phân bón không cân đối thường dẫn đến tình trạng suy kiệt của đất và cây trồng, khiến năng suất bấp bênh qua từng năm.

Nhận diện rõ bài toán này, tại chuỗi tập huấn, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bình Điền đã mang đến cách tiếp cận khoa học, từng bước thay đổi tư duy canh tác truyền thống của nhà nông thông qua hai hoạt động cốt lõi mang tính đột phá:

Chuyển giao quy trình dinh dưỡng chuyên sâu

Các chuyên gia nông nghiệp đã trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật bón phân cân đối theo nguyên tắc "4 đúng" (đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng cách). Điểm mấu chốt được nhấn mạnh là việc lựa chọn công thức phân bón phù hợp cho từng giai đoạn sinh trưởng riêng biệt của cây điều. Việc cung cấp đầy đủ và cân đối các nguyên tố Đa - Trung - Vi lượng giúp cây điều tăng cường khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, kích thích ra hoa đồng loạt, nâng cao tỷ lệ đậu trái và giảm tối đa tình trạng rụng trái non – một trong những nguyên nhân chính gây thất thu cho nhà nông.

Đánh giá và chẩn đoán thực tế tại vườn

Không dừng lại ở các bài giảng lý thuyết trên bục giảng, chương trình mang tính tương tác cao khi các chuyên gia nông nghiệp của Bình Điền trực tiếp đi xuống từng vườn điều của các hộ dân. Tại thực địa, đoàn công tác đã tiến hành đánh giá thực trạng sức khỏe của cây, quan sát biểu hiện của bộ lá, thân cành và điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Từ những số liệu và quan sát thực tế này, các chuyên gia đã đưa ra các giải pháp xử lý tình huống phát sinh ngay tại chỗ, giúp bà con tháo gỡ những vướng mắc mà họ đang đối mặt hàng ngày trong quá trình chăm sóc vườn cây.

HTX Cây điều Siem Reap với diện tích 1.286ha ở Làng Kam Prom, Xã Khun Riem, Huyện Banteay Srei, Tỉnh Siem Reap

Minh chứng thực tế: Năng suất tăng gấp đôi nhờ dòng sản phẩm NPK Đầu Trâu cho Điều

Hiệu quả của giải pháp dinh dưỡng Đầu Trâu không còn là lý thuyết trên giấy, mà đã được chứng minh bằng những con số "biết nói" ngay trên giảng đường đồng ruộng của Campuchia. Sự chuyển biến rõ rệt về năng suất từ các mô hình thực tế đã tạo nên niềm tin vững chắc cho cộng đồng trồng điều nơi đây.

Tham gia buổi tập huấn với tâm thế đầy phấn khởi, ông Pech Naron — một nhà nông tại làng Tumnup Apivot (xã O Svay, huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar Meanchey) đã chia sẻ về sự thay đổi ngoạn mục của vườn nhà mình:

"Vườn điều của tôi trước đây năng suất rất thấp, chỉ dao động từ 500 kg đến 1 tấn/ha do thiếu kỹ thuật chăm sóc đúng cách. Vụ vừa rồi, nhờ tham gia dự án của Chính phủ và chuyển sang áp dụng dòng sản phẩm NPK Đầu Trâu cho Điều với lượng bón chuẩn xác 3 bao/ha, năng suất đã tăng vọt lên 2 tấn/ha. Tôi và gia đình rất vui mừng vì thu nhập tăng lên rõ rệt. Hôm nay lại được các chuyên gia Bình Điền đến tận vườn hướng dẫn thêm về kỹ thuật chuyên sâu, tôi hoàn toàn tự tin vụ tới năng suất và chất lượng hạt sẽ còn cao hơn nữa."

Đội ngũ chuyên gia Bình Điền cùng Yetak Group trực tiếp đến thăm vườn Ông Pech Naron — nông dân tại làng Tumnup Apivot, xã O Svay, huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar Meanchey

Dòng sản phẩm NPK Đầu Trâu cho Điều là dòng sản phẩm cao cấp, được nghiên cứu và thiết kế chuyên biệt với hàm lượng dinh dưỡng cân bằng cao, bổ sung đầy đủ hàm lượng đa, trung và vi lượng thiết yếu. Nhờ công nghệ sản xuất hiện đại, sản phẩm giúp cây điều hấp thụ nhanh chóng các dưỡng chất, kích thích bộ rễ phát triển khỏe mạnh, tạo tiền đề vững chắc cho việc nuôi hạt. Đây chính là yếu tố quyết định giúp nâng cao tỷ lệ hạt loại 1 — phân khúc chất lượng cao nhất, quyết định trực tiếp đến giá trị xuất khẩu và giá bán của hạt điều Campuchia trên thị trường quốc tế.

Chuyên gia hỗ trợ trực tiếp tại vườn Ông Pech Naron — nông dân tại làng Tumnup Apivot, xã O Svay, huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar Meanchey

Khẳng định vị thế thương hiệu: Cam kết vì một nền nông nghiệp bền vững

Sự đón nhận nồng nhiệt từ Ban quản lý các hợp tác xã và các hộ nông dân đại diện cho hơn 2.000 ha điều tại Siem Reap và Oddar Meanchey là minh chứng rõ nét cho thấy Phân bón Đầu Trâu không chỉ là giải pháp tăng năng suất ngắn hạn, mà thực sự là người bạn đồng hành dài hạn, đáng tin cậy của nhà nông. Với diện tích canh tác điều khổng lồ lên tới hơn 700.000 ha, Campuchia đang mở ra một không gian hợp tác và phát triển vô cùng lớn cho ngành phân bón và giải pháp nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

Thông qua hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật xuyên biên giới lần này, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền một lần nữa khẳng định tầm vóc, uy tín và chất lượng vượt trội của một thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế. Không dừng lại ở những thành công hiện tại, Bình Điền cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến công nghệ và cung cấp những giải pháp phân bón thông minh, an toàn cho môi trường. Từ đó, góp phần cùng nông dân Campuchia kiến tạo nên những mùa vàng thịnh vượng, chung tay xây dựng một nền nông nghiệp xanh, hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững trong khu vực.



