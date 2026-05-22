KN Holdings chính thức ra quân xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp KNIC Nam Long Thành

Dự án gần 10.500 tỉ đồng bước vào giai đoạn thi công thực địa

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt của dự án: từ giai đoạn hoàn thiện pháp lý và lập quy hoạch, KNIC Nam Long Thành chính thức bước vào giai đoạn thi công thực địa, hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, xứng tầm chuẩn mực quốc tế.

Lễ ra quân có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Tập đoàn KN Holdings, đơn vị thiết kế Nippon Koei (Nhật Bản), các nhà thầu thi công Delta Vietnam và Thành Nguyên Phát, đơn vị tư vấn giám sát TTAD, hơn 100 đối tác xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế, cùng đội ngũ kỹ sư và công nhân trực tiếp triển khai dự án.

Đại diện chủ đầu tư, nhà thầu và các đối tác thực hiện nghi thức xúc cát, khởi động thi công hạ tầng Khu công nghiệp KNIC Nam Long Thành giai đoạn 1

Dự án hiện đã hoàn thiện 100% thủ tục pháp lý quan trọng (chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch 1/2000, ĐTM, quyết định thuê đất & phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi....). Ngay sau buổi lễ, các hạng mục hạ tầng trọng yếu như san nền, giao thông, hệ thống cấp thoát nước và điện, tòa nhà Ban Quản lý… sẽ được thi công đồng loạt.

Theo kế hoạch, Quý IV/2026: Dự kiến hoàn thành hạ tầng cơ bản, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà máy. Tháng 6/2026 - 2027: Khởi công và đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh (IOC), khu lưu trú công nhân và các tiện ích nội khu.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc KN Holdings nhấn mạnh, mục tiêu của dự án không chỉ là thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà máy, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe nhất của quốc tế, nơi doanh nghiệp có thể an tâm phát triển trong dài hạn. Theo ông, KNIC Nam Long Thành được xây dựng trên nền tảng hạ tầng đồng bộ, hướng tới việc đón làn sóng đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt ở các lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn vận hành cao và môi trường kinh doanh ổn định.

Vị trí vàng – Kết nối đa phương thức, định hướng thu hút FDI thế hệ mới

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, KNIC Nam Long Thành sở hữu lợi thế logistics vượt trội, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và dễ dàng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

KNIC Nam Long Thành có lợi thế kết nối đa phương thức khi nằm cách Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành khoảng 5 km, đồng thời tiếp cận nhiều trục giao thông trọng điểm của vùng kinh tế phía Nam. Vị trí này tạo thuận lợi cho hoạt động di chuyển của chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và vận chuyển hàng hóa giá trị cao.

Về đường bộ, khu công nghiệp kết nối với các tuyến huyết mạch như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Quốc lộ 51, đường Bàu Cạn, ĐT 25B và ĐT 25C đến sân bay Long Thành. Các tuyến đang triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư như mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, ĐT 770B, Vành đai 4, đường 769E, ĐT 773 và Quốc lộ 51C tiếp tục củng cố khả năng kết nối giữa Đồng Nai với TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và các địa phương lân cận.

Về đường thủy, dự án có khả năng tiếp cận cảng Phước An, cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải và cảng Cát Lái, tạo thêm lợi thế cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong việc tối ưu chi phí logistics và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phối cảnh Khu công nghiệp KNIC Nam Long Thành, dự án được phát triển theo định hướng hạ tầng hiện đại, bền vững, hướng tới thu hút các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao

Bên cạnh lợi thế vị trí, KNIC Nam Long Thành được phát triển theo hướng hạ tầng hiện đại và bền vững. Hệ thống giao thông nội khu có lộ giới từ 28 m đến 60 m, đáp ứng nhu cầu lưu thông của xe tải nặng và container. Dự án cũng được quy hoạch hệ thống cấp điện với 3 trạm biến áp 110 kV, tổng công suất 378 MW, cùng định hướng phát triển điện mặt trời áp mái 600 MW và hệ thống pin tích điện BESS khoảng 60 MW.

Đối với hạ tầng nước, khu công nghiệp được quy hoạch 2 nhà máy cấp nước độc lập với tổng công suất 60.000 m³/ngày đêm, cùng 2 nhà máy xử lý nước thải ứng dụng công nghệ SBR, công suất 50.000 m³/ngày đêm. Tỷ lệ tái sử dụng nước dự kiến đạt 25%, phù hợp với yêu cầu vận hành xanh và tiêu chuẩn ESG của các doanh nghiệp sản xuất quốc tế.

Toàn cảnh Lễ ra quân xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp KNIC Nam Long Thành, mở ra giai đoạn triển khai thực địa và xúc tiến đầu tư quốc tế của dự án

Với nền tảng hạ tầng này, KNIC Nam Long Thành hướng tới thu hút các dự án FDI có giá trị gia tăng cao trong các lĩnh vực điện – điện tử, công nghiệp phụ trợ hàng không – vũ trụ, chip và bán dẫn, trung tâm dữ liệu, cơ khí chính xác, tự động hóa và logistics thông minh & một số ngành thân thiện với môi trường khác.

Cùng với KNIC Đông Long Thành, KNIC Nam Long Thành là một phần trong hệ sinh thái hạ tầng công nghiệp do KN Holdings phát triển tại Đồng Nai, góp phần bổ sung quỹ đất công nghiệp quy mô lớn và tạo thêm nền tảng thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới cho địa phương.

Về KN Industrial City – KNIC

KNIC là hệ thống thành phố công nghiệp được phát triển tại Đồng Nai bởi KN Holdings (tập đoàn kinh tế tư nhân thành lập từ năm 1978) gồm: KNIC Đông Long Thành (Xuân Quế – Sông Nhạn), KNIC Nam Long Thành (Bàu Cạn – Tân Hiệp) và Long Đức 3. Với tổng quy mô quy hoạch hơn 2.300ha, KNIC định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam.