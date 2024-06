Tâm điểm kết nối cho nhịp sống thời thượng

Nằm giữa lòng Thành phố mới Bình Dương sôi động, Artisan Park được ví như "toạ độ vàng" cho cuộc sống an cư và kinh doanh thịnh vượng bởi vị trí đắc địa bậc nhất, hội tụ đủ yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".

Chỉ cách trung tâm hành chính Thành phố mới 5 phút di chuyển, Artisan Park mang đến cho cư dân sự kết nối hoàn hảo với mọi tiện ích hiện đại. Dự án kề cận WTC Gateway - khu phức hợp sầm uất bậc nhất, nơi hội tụ trung tâm mua sắm đẳng cấp, trung tâm nghệ thuật - văn hóa - thể thao sôi động cùng ga Metro trung tâm của Thành phố Mới. Artisan Park còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp khi tiếp giáp công viên trung tâm rộng lớn với hệ thống hồ sinh thái đa dạng. Hệ thống trường học uy tín từ mầm non đến đại học nằm trong khu vực, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giáo dục toàn diện cho con em cư dân.

Lý tưởng an cư, phù hợp đầu tư, Artisan Park "hút" khách ngay từ những ngày đầu ra mắt thị trường (Ảnh phối cảnh: Gamuda Land)

Artisan Park còn sở hữu lợi thế về giao thông khi nằm trên các trục giao thông liên vùng trọng điểm. Nhờ vậy, cư dân dễ dàng di chuyển đến TP. HCM thông qua tuyến Vành đai 3, tuyến Metro và hệ thống các đường quốc lộ, tỉnh lộ…



Sống - bền vững, Học tập - sáng tạo, Làm việc - đầy cảm hứng, Giải trí - vui vẻ

Là biểu tượng của cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên, Artisan Park ứng dụng trọn vẹn triết lý kiến trúc xanh Biophilic, từ cảnh quan, nhà ở cho đến các tiện ích chung.

Khu phố thương mại sầm uất, giàu tiềm năng đang là tâm điểm của thị trường BĐS Bình Dương (Ảnh phối cảnh: Gamuda Land)

Artisan Park còn hướng đến việc kiến tạo môi trường sống đề cao sức khỏe và an ninh cho cư dân tương lai. Chủ đầu tư dự án đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác với các thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sức khỏe.



Artisan Park - điểm đến mới tại trung tâm Thủ Dầu Một

Môi trường sống lý tưởng càng được khẳng định khi Artisan Park quy tụ cộng đồng cư dân văn minh với lối sống thân thiện và hiện đại. Cùng với hệ thống an ninh được đảm bảo 24/7, cư dân của dự án được sở hữu không gian an cư an toàn, yên bình để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực bán lẻ, giáo dục, y tế, ẩm thực, làm đẹp... như CarePlus, Maple Bear, Genshai, Trung Nguyên E-coffee, Chuk Chuk, ACE, The Banned, So spa... đã góp phần tạo nên hệ sinh thái tiện ích đa dạng tại Artisan Park. Sự hợp tác với các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, giải trí, F&B...

Artisan Park còn là một môi trường làm việc đầy cảm hứng, khơi dậy sự sáng tạo và chuyên nghiệp trong mỗi cá nhân. Với không gian hiện đại và tiện nghi được thiết kế tỉ mỉ để tối ưu hóa năng suất, Artisan Park sẽ mang đến cho cư dân những trải nghiệm làm việc tuyệt vời nhất.

Bình Dương đang tăng tốc phát triển, trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư. Tỉnh liên tục khẳng định vị thế với những thành tựu ấn tượng: Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, đời sống người dân ngày càng được nâng cao…Các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đến làm việc tại các khu công nghiệp, cũng góp phần thúc đẩy thị trường cho thuê nhà tại Bình Dương. Theo khảo sát, giá thuê nhà phố tại Thủ Dầu Một đã tăng 5 - 7% so với cùng kỳ năm ngoái và dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Quy hoạch tầm nhìn 2025 dự kiến thu hút 125.000 dân địa phương và 400.000 lao động đến sinh sống và làm việc tại đây. Với 349 căn nhà phố thương mại cao cấp, Artisan Park hứa hẹn trở thành tâm điểm văn hóa, thương mại sầm uất, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị hiện đại và hình thành phố mua sắm sôi động cho Thành phố mới Bình Dương.

Chủ đầu tư đang giới thiệu ra thị trường nhiều ưu đãi: chiết khấu lên đến 18%; ưu đãi khách hàng thân thiết, khách mua sỉ... cùng nhiều chính sách hấp dẫn khác.