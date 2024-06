Hơn 1 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm được BIDV MetLife chi trả cho khách hàng đặc biệt

Một mất mát đột ngột và sự hỗ trợ tận tâm của BIDV MetLife

Trong suốt 10 năm hoạt động của mình, BIDV MetLife vẫn luôn nỗ lực đồng hành cùng khách hàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thông qua việc thực hiện chi trả quyền lợi nhanh chóng và kịp thời. Bởi, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng việc hỗ trợ tài chính là sự bảo vệ hiệu quả và thiết thực nhất mà BIDV MetLife dành cho khách hàng.

Mới đây, BIDV MetLife đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong và hỗ trợ viện phí cho đại diện gia đình khách hàng P.M.C với tổng số tiền 1.147.500.000 đồng. Anh C là một người rất am hiểu về bảo hiểm khi đã trang bị cho tất cả 4 thành viên trong gia đình, mỗi người một hợp đồng bảo hiểm tại BIDV MetLife. Bản thân anh cũng đã tham gia sản phẩm bảo hiểm Quà tặng Sức khỏe cách đây gần 1 năm. Không may, cuối tháng 1-2024 vừa qua, anh nhiễm một loại virus lạ, không tìm được nguyên nhân và đã ra đi đột ngột chỉ sau 25 ngày kể từ khi bắt đầu triệu chứng.

Chị T, vợ anh C chia sẻ: "Chồng tôi vốn là một người rất khoẻ mạnh, không có vấn đề gì. Ban đầu thấy sốt, gia đình cũng chỉ nghĩ là cúm bình thường thôi nhưng uống thuốc mãi mà không khỏi, tôi liền đưa chồng đi khám. Từ bệnh viện Ninh Bình rồi đến cả viện Bạch Mai, các bác sĩ mới phát hiện chồng tôi bị nhiễm một virus nào đó không rõ nguyên nhân và đây là một trường hợp đặc biệt."

Bà Elena Butarova cùng đại diện BIDV MetLife trao số tiền bảo hiểm quyền lợi tử vong 1 tỉ 130 triệu đồng cho đại diện gia đình

Ngay khi nhận được thông tin về trường hợp của anh C, BIDV MetLife đã gửi lời hỏi thăm, chia buồn sâu sắc và lập tức vào cuộc để hoàn tất giải quyết quyền lợi nhanh chóng cho gia đình anh. Phát biểu tại buổi lễ, bà Elena Butarova - Tổng giám đốc BIDV MetLife - chia sẻ: "Sự ra đi của bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng đều là một sự mất mát lớn, không gì có thể sánh được. Nhưng với khoản bảo hiểm được chi trả, chúng tôi hy vọng phần nào sẽ giảm bớt gánh nặng của trụ cột gia đình trong thời gian tới là chị và giúp các con có một tương lai vững chắc hơn. Nhân đây, BIDV MetLife cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị và các khách hàng khác đã luôn tin tưởng, giao phó trọng trách bảo vệ sức khỏe, tài chính của gia đình cho chúng tôi".



Bà Elena Butarova gửi lời chia buồn tới gia đình khách hàng

Đằng sau mỗi hợp đồng bảo hiểm là một gia đình cần được bảo vệ

Theo thống kê từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, năm 2023, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 57.000 tỉ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, BIDV MetLife đóng góp gần 120 tỉ đồng chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gần 23.000 ca. Đối với quyền lợi hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật, BIDV MetLife chi trả thành công cho hơn 22.000 ca với số tiền lên tới trên 40 tỉ đồng.

Riêng quý I-2024, BIDV MetLife đã chi trả tổng số tiền gần 28 tỉ đồng quyền lợi cho 4.451 trường hợp. Trong đó, hơn 3.600 tỉ đồng chi trả cho 100 khách hàng tham gia sản phẩm Quà tặng Sức khỏe.

Thủ tục bồi thường nhanh gọn, minh bạch cùng nền tảng tài chính mạnh mẽ, BIDV MetLife luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn và rủi ro tài chính đối với khách hàng của mình, với mục tiêu giúp mọi khách hàng, ai cũng có một đời đáng sống. "Khi một sự kiện bảo hiểm xảy ra, chúng tôi biết rằng không gì có thể bù đắp được mất mát đó. Thế nhưng, cuộc sống thì vẫn phải diễn ra, con trẻ vẫn phải tiếp tục học hành và người lớn thì cũng phải tiếp tục công việc, phải ổn định cuộc sống. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm một cách nhanh chóng, trọn vẹn nhất để khách hàng có thể vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống" - anh Hoàng Trọng Thịnh, Giám đốc toàn quốc kênh đại lý BIDV MetLife chia sẻ tại buổi lễ chi trả.

Anh Hoàng Trọng Thịnh phát biểu tại lễ chi trả

"Tập thể BIDV MetLife luôn ghi nhớ rằng đằng sau mỗi hợp đồng bảo hiểm là cả một gia đình với những con người đang cần sự bảo vệ và đồng hành của chúng tôi" - bà Elena Butarova cho biết thêm.