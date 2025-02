Hệ sinh thái doanh nghiệp tại Việt Nam - Nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Với việc tập hợp các doanh nghiệp nhằm tạo ra chuỗi giá trị khép kín, từ khâu sản xuất tới đầu ra, hệ sinh thái giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ, phù hợp với chuyển biến của thị trường, đồng thời tiết kiệm chi phí, nhân lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh..

Những hệ sinh thái doanh nghiệp nổi bật tại Việt Nam

Thông qua việc tận dụng ưu thế của nhau, mô hình hệ sinh thái không chỉ tối ưu được hiệu quả kinh doanh mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng.

Những hệ sinh thái này mang lại lợi ích không chỉ cho các bên tham gia mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Các chuyên gia cho rằng, đây chính là xu hướng phát triển cần thiết trong thời đại kinh tế số và hội nhập toàn cầu.

PAN group: Hệ sinh thái nông nghiệp và thực phẩm

PAN Group là một trong những doanh nghiệp đầu ngành nông nghiệp và thực phẩm hiện nay. Vận hành theo mô hình hệ sinh thái, tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, CTCP Khử trùng Việt Nam, CTCP Bibica, CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An, CTCP Thực phẩm Sao Ta, CTCP Xuất nhập khẩu thuỷ sản Bến Tre… - những cái tên lâu đời và quen thuộc trong ngành đều là thành viên của PAN Group.

Với hệ sinh thái 11 công ty thành viên, 46 nhà máy trải dài trên cả nước, liên kết với hàng triệu nông dân, PAN Group đã giúp khách hàng trải nghiệm thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn một cách thuận tiện, đạt chuẩn chất lượng với chi phí phù hợp.

Không giống như các "ông lớn" khác có thể gặp khó khăn khi đầu tư dàn trải khiến giá trị các công ty đầu tư không đạt kỳ vọng, hầu hết các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của PAN Group đều tăng trưởng khá ổn định và bền vững, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của tập đoàn này.

Theo đó, doanh thu của PAN từ mức chỉ hơn 600 tỉ đồng năm 2013 đã vượt 1.100 tỉ vào năm 2014 và gần như tăng trưởng liên tục lên mức hơn 13.000 tỉ đồng trong hai năm 2022-2023 (tăng hơn 21 lần). Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tăng gấp 38 lần từ mức 21 tỉ đồng năm 2013 lên con số kỷ lục 817 tỉ đồng vào năm 2023.

Techcombank - Masan: "Case Study" điển hình giữa ngành tài chính và tiêu dùng

Techcombank và Masan Group đã tạo nên một hệ sinh thái độc đáo, kết nối tài chính ngân hàng với lĩnh vực tiêu dùng. Masan, với hệ thống bán lẻ WinMart và các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, cung cấp một nền tảng khách hàng lớn cho Techcombank.

Hệ sinh thái này mang đến các giải pháp tài chính sáng tạo như gói vay tiêu dùng, các chương trình hoàn tiền khi mua sắm tại WinMart, và dịch vụ thanh toán nhanh chóng tại các điểm bán lẻ của Masan. Sự kết hợp này không chỉ nâng cao trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng mà còn giúp Techcombank mở rộng thị phần trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.

Techcombank - OneMount Group: Hệ sinh thái tài chính số

Bên cạnh Masan, Techcombank cũng hợp tác với OneMount để xây dựng một hệ sinh thái số hóa toàn diện. One Mount Group phát triển một hệ sinh thái số, bắt đầu từ bán lẻ, phân phối, bất động sản cho đến dịch vụ tài chính.

Nền tảng số OneHousing, chuyên cung cấp các giải pháp liên quan đến bất động sản, từ mua bán đến quản lý. Techcombank đã tích hợp các sản phẩm tài chính như vay mua nhà, gói tài chính cá nhân vào nền tảng OneHousing. Điều này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các giải pháp tài chính ngay trong quá trình giao dịch bất động sản, từ đó nâng cao trải nghiệm liền mạch và hiệu quả.

Sự hợp tác này không chỉ giúp Techcombank củng cố vị thế trong lĩnh vực ngân hàng số mà còn góp phần vào việc hiện đại hóa thị trường bất động sản tại Việt Nam.

Theo giới phân tích, việc xây dựng được hệ sinh thái bền vững cùng các tập đoàn lớn tại Việt Nam như Vingroup và Masan giúp Techcombank mở rộng tệp khách hàng, đồng thời giảm thiểu được rủi ro tín dụng. Khi cung cấp dịch vụ tín dụng cho khách hàng của các doanh nghiệp này, Techcombank có thể theo dõi tình hình hoạt động tài chính và đảm bảo rằng họ có đủ khả năng để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ.

Mặt khác, ngân hàng có thể tiếp cận khách hàng có thu nhập cao, hay còn gọi là phân khúc khách hàng cao cấp (khoảng 93% danh mục cho vay bán lẻ của Techcombank đến từ tệp khách hàng này). Phân khúc khách hàng lý tưởng này có thể giúp ngân hàng quảng bá rộng rãi thẻ tín dụng, tăng doanh số bán bảo hiểm…

"Việc áp dụng mô hình hệ sinh thái khách hàng liên kết chuỗi giá trị đối với doanh nghiệp lớn là yếu tố chính dẫn đến kết quả kinh doanh tích cực của Techcombank trong những năm trở lại đây" - Chứng khoán Bảo Việt đánh giá.

Hệ sinh thái doanh nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới

Việc tiếp cận mô hình hệ sinh thái như một tấm đệm củng cố cho sức mạnh của các đơn vị nằm trong chuỗi. Giữa các mắt xích trong hệ sinh thái với nhau là mối quan hệ "tương hỗ". Không những thế, hệ sinh thái mang đến một nguồn lực dùng chung như nguồn vốn, khách hàng và quản trị mà đối tác này có thể tận dụng hoặc chia sẻ cho nhau.

Nhìn nhận sự phát triển của mô hình hệ sinh thái doanh nghiệp, một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cho rằng, nhiều nước phát triển đã áp dụng mô hình này từ khá lâu. Nhưng đối với Việt Nam mô hình này mới được quan tâm trong vài năm trở lại đây khi nền kinh tế phát triển ngày càng nhanh, hội nhập sâu rộng hơn. Theo đó nhu cầu liên kết, cộng sinh giữa doanh nghiệp cũng tăng cao hơn.

Theo một báo cáo của McKinsey, tại Việt Nam, ngày càng có nhiều ngành tiếp tục hội tụ lại với nhau thành các liên kết mới hơn, rộng hơn và năng động hơn để hình thành các hệ sinh thái số - một tập hợp các dịch vụ có mối liên kết với nhau dành cho khách hàng nhằm đem lại một trải nghiệm tích hợp. Hiện có nhiều hệ sinh thái cùng tồn tại trong các lĩnh vực như bán lẻ, truyền thông, viễn thông, dịch vụ tài chính và vận tải. Hơn nữa, các hệ sinh thái này đang mở rộng quy mô nhanh chóng tại Việt Nam, với hàng triệu người dùng gắn bó trên nhiều nền tảng khác nhau.

McKinsey cũng cho biết hầu hết các hệ sinh thái tại Việt Nam còn non trẻ, chỉ bằng khoảng 1% (một phần trăm) quy mô của các hệ sinh thái tại Trung Quốc (Việt Nam là 50 tỉ USD so với 4.900 tỉ USD tại Trung Quốc), và tỉ trọng doanh thu trực tiếp thông qua các hệ sinh thái của Việt Nam chỉ khoảng 0,16% (4 tỉ USD) so với Trung Quốc (2.486 tỉ USD). Bởi vậy, tiềm năng phát triển của hệ sinh thái mở tại Việt Nam còn rất lớn.

Tại sự kiện FPT Techday 2024 vừa qua, ông Fumiaki Katsuki, Giám đốc hợp danh tại McKinsey & Company, khẳng định các hệ sinh thái thông minh không còn là một khái niệm trừu tượng mà đã trở thành hiện thực tất yếu và sẽ ngày càng tăng tốc. McKinsey ước tính thị trường hệ sinh thái tại Việt Nam hiện đạt 7,2 tỉ USD và sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

"Ba yếu tố cốt lõi để một hệ sinh thái thành công là sự phá vỡ ranh giới ngành nghề, sự gắn kết khách hàng sâu sắc hơn và khả năng sở hữu dữ liệu", ông Fumiaki Katsuki nói.

Về việc xây dựng hệ sinh thái, ông Fumiaki Katsuki nhấn mạnh vai trò đặc biệt của ngành ngân hàng như một "nhạc trưởng" điều phối. Theo ông, ngân hàng sở hữu những lợi thế độc nhất, bao gồm khả năng quản lý dòng tiền, thương hiệu tin cậy và tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cao. Do đó, chuyên gia McKinsey cho rằng ngân hàng là điểm kết nối tự nhiên trong mọi hệ sinh thái bởi họ sở hữu các sản phẩm cốt lõi như thanh toán và tín dụng - những yếu tố không thể thiếu để thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan.