Giảm 50% trên Gojek và Xanh SM khi dùng Thẻ trả góp Muadee

Tự tin đặt xe, gọi món khi trong ví 0 đồng

Một chuyến xe công nghệ hay đặt món ăn với giá từ 50.000 đồng, chỉ cần trả trước 0 đồng? Khách hàng chỉ cần lựa chọn thanh toán bằng thẻ trả góp Muadee by HDBank trên Gojek và Xanh SM để tận hưởng ưu đãi này.

Với mọi chi tiêu cho dịch vụ trên ứng dụng Gojek, Xanh SM và các giao dịch hợp lệ khác, Thẻ trả góp Muadee sẽ tự động chuyển đổi trả góp thành 3 kỳ thanh toán cho các giao dịch từ 50 nghìn đồng. Người dùng có thể tất toán trước kỳ hạn mà không mất phí. Trong suốt quá trình sử dụng, khách hàng không phải chịu phí mở thẻ, phí thường niên hay lãi suất.

Muadee bắt tay Gojek và Xanh SM giảm nửa giá

Từ nay đến 14-10, khách hàng lần đầu liên kết và thanh toán bằng Thẻ trả góp Muadee trên ứng dụng Gojek sẽ được tận hưởng ưu đãi giảm đến 50% giá cước, cụ thể như: GoCar - Giảm 50% tối đa 50.000 đồng, GoFood - Giảm 50% tối đa 30.000 đồng , GoRide - Giảm 50% tối đa 15.000 đồng.

Song song đó, thẻ trả góp Muadee còn dành tặng cho mọi khách hàng khi phát sinh giao dịch lần đầu bằng Thẻ trả góp Muadee trên ứng dụng Xanh SM như giảm 50% tối đa 15.000 đồng cho Xanh SM Bike, giảm 50% tối đa 50.000 đồng cho Xanh SM Luxury, Xanh SM Taxi. Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 9-11-2024.

Ngoài ra, từ ngày 1-7-2024 đến hết ngày 1-10-2024, "Trả góp Muadee – Trúng 1 cây vàng" - chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các khách hàng có phát sinh giao dịch đầu tiên hợp lệ từ 200 nghìn đồng qua thẻ trả góp Muadee by HDBank với giải thưởng là 1 lượng vàng SJC và 18 chỉ vàng SJC.

Theo đó, khi phát sinh giao dịch đầu tiên hợp lệ bằng thẻ trả góp Muadee by HDBank từ 200 nghìn đồng, khách hàng sẽ nhận được mã số dự thưởng để tham gia vòng quay may mắn. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 14-10-2024 trên các trang thông tin chính thức của Muadee by HDBank.

Ra mắt từ đầu năm 2023, Thẻ trả góp Muadee by HDBank là giải pháp thanh toán "Mua trước trả sau" trên ứng dụng Muadee by HDBank do Ngân hàng HDBank phát triển. Thẻ trả góp Muadee phát hành dưới dạng phi vật lý. Sau 5 phút đăng ký online không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần CCCD và SĐT chính chủ có ngay hạn mức đến 30 triệu đồng.

