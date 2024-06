Gần 1.000 CBNV SeABank ra quân làm sạch bờ biển tại 11 tỉnh thành, hướng tới phát triển bền vững

Hoạt động nằm trong chương trình Let's Go Green with SeABank - Ocean Cleanup của Ngân hàng nhằm giữ gìn vệ sinh các bờ biển, bảo vệ đại dương hướng tới phát triển bền vững, góp phần tạo giá trị cho cộng đồng phù hợp với một trong năm giá trị cốt lõi của SeABank - Vì Cộng đồng.

Chương trình Let’s Go Green with SeABank - Ocean Cleanup được SeABank phát động triển khai với mục tiêu thực hiện thu gom, dọn sạch rác thải trên bờ biển, tìm ra các phương án xử lý rác thải phù hợp và tổ chức lắp đặt thêm những thùng rác công cộng tại các bãi biển nhằm khuyến khích khách du lịch tại địa phương bỏ rác đúng nơi quy định.

Theo đó, gần 1.000 CBNV SeABank tại 11 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Nha Trang (Khánh Hòa), Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hải Phòng đồng loạt ra quân làm sạch biển tại địa phương vào ngày 8-6. Hàng loạt hoạt động ý nghĩa được CBNV Ngân hàng triển khai như: thu dọn rác bờ biển định kỳ; Trao tặng thùng rác công cộng tại các bãi biển du lịch nổi tiếng; Tặng ghế đá cạnh bờ biển kèm thông điệp "Let’s Go Green with SeABank"; Đặt biển tuyên truyền các thông điệp bảo vệ môi trường biển… giúp các bờ biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), Thạnh Mỹ (Quảng Nam), Quy Nhơn (Bình Định), Hòn Một (Nha Trang), Cái Dăm (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cồn Vành (Thái Bình), Thạch Hải (Hà Tĩnh), Cửa Hội (Nghệ An), Bãi Sau (Vũng Tàu) và Đồ Sơn (Hải Phòng) giảm tải lượng rác thải và trở nên xanh sạch hơn.

Ngoài những hành động thiết thực tại 11 địa phương, chương trình Let’s Go Green with SeABank - Ocean Cleanup đồng thời mong muốn nâng cao ý thức của cộng đồng về vấn đề quản lý rác thải, kêu gọi mọi người chung tay hành động bảo vệ môi trường biển, tạo phong cách sống xanh nhằm hạn chế sự biến đổi khí hậu, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp và phát triển bền vững.

Bên cạnh chiến dịch làm sạch bờ biển, SeABank còn chú trọng hoạt động trồng rừng hướng đến bảo tồn môi trường xanh. Những năm qua, SeABank đã chung tay cùng Chính phủ "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025", trao tặng gần 300.000 cây xanh cho các địa phương (Thanh Hóa, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Long An) nhằm ủng hộ trồng rừng và phát triển kinh tế, bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học. Ngoài nỗ lực tăng trưởng, SeABank luôn hướng đến cộng đồng và coi đó là mục tiêu cao quý nhất trong kinh doanh để từ đó phát triển vững mạnh và vững bền.