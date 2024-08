EVNHCMC bảo đảm cung cấp điện cho các ngày Lễ Quốc khánh 2-9

11:11

Trong tháng 7-2024, EVNHCMC đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân Thành phố. Sản lượng điện nhận đạt 2.571,60 triệu kWh, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm đạt 2.490,78 triệu kWh, tăng 6,3% so với cùng kỳ.