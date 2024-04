EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

Năm 2023, tiết kiệm đạt 504,1 triệu kWh

Để thực hiện TKĐ hiệu quả, EVNCPC đã chỉ đạo tất cả các Công ty điện lực (CTĐL) thành viên EVNCPC thành lập Ban chỉ đạo Tiết kiệm điện. Theo đó, các CTĐL đã phối hợp với Sở Công Thương tham mưu 13/13 UBND tỉnh/thành phố miền Trung – Tây Nguyên ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường TKĐ trên địa bàn. Phối hợp EVNICT xây dựng các biểu báo cáo, theo dõi TKĐ các nhóm khách hàng.

Triển khai làm việc với các nhóm khách hàng để ký cam kết TKĐ, thỏa thuận tiết giảm công suất khi hệ thống khó khăn trong cung ứng điện, dịch chuyển thời gian sản xuất, tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR). Các CTĐL duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban ngành, tổ chức xã hội, cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền TKĐ, triển khai hoạt động Tuyên truyền TKĐ và An toàn sử dụng điện tại Sân bay Đà Nẵng.

Ngoài ra, hưởng ứng, tham dự đầy đủ các cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả do Bộ Công Thương, EVN, các cơ quan khác phát động. Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về Giờ Trái đất" tại website www.tietkiemnangluong.com.vn do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng – Bộ Công Thương phát động vào tháng 3/2023: kết quả EVNCPC có 4/10 người đạt giải thưởng qua 2 đợt thi (đợt 1: 3/5 người; đợt 2: 1/5 người) trong tổng số 47.000 người tham gia với gần 85.000 lượt dự thi trên toàn quốc. Cuộc thi "Sáng tạo Tiết kiệm điện" tổ chức vào tháng 6/2023: kết quả CBCNV EVNCPC đã đạt 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích. Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023" do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương tổ chức vào tháng 10/2023: kết quả CBCNV EVNCPC đã đạt 8 giải nhất qua 5 tuần thi.

Trong năm 2023, EVNCPC tổ chức các cuộc thi, chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền TKĐ: Cuộc thi "Tuyên truyền TKĐ trên mạng xã hội facebook" dành cho con em CBCNV trong độ tuổi học sinh, sinh viên. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và truyền thông rộng rãi với hiệu ứng cao, được đưa tin trên fanpage của Chính phủ. Kết thúc cuộc thi, EVNCPC nhận được 132 bài thi với nhiều hình thức, trao tặng 20 giải cá nhân (5 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba) và 3 giải tập thể dành cho Công ty Điện lực có số lượng con em CBCNV tham gia nhiều nhất. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về TKĐ, đồng thời tạo sân chơi và động lực cho CBCNV và con em trong ngành.

Chương trình "Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả" dành cho các em học sinh Tiểu học, THCS, THPT tại các trường trên địa bàn các tỉnh/thành phố thuộc 13 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. EVNCPC sẽ nhận các tác phẩm dự thi và dự kiến tổng kết, trao giải trong tháng 3/2024.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023; Phối hợp tổ chức Chương trình tập huấn, truyền thông "Người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả" năm 2023.

Năm 2023, sản lượng điện tiết kiệm đạt 504,1 triệu kWh, tương đương 2,16% điện thương phẩm. Qua các năm, công tác TKĐ có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân cũng như phối hợp chặt chẽ với cơ quan ban ngành địa phương được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm của ánh sáng sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh chiếm tỉ trọng lớn (88-89,2%) trong tổng sản lượng điện tiết kiệm hàng năm.

Triển khai công tác tiết kiệm điện năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc triển khai kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) năm 2024, EVNCPC yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau: Quán triệt tất cả CBCNV thực hiện mọi giải pháp để đảm bảo cung ứng điện, triệt để thực hiện tiết kiệm điện tại đơn vị, gia đình và khách hàng do đơn vị quản lý. Trong năm 2024 tiết kiệm tối thiểu 2,1% tổng điện năng tiêu thụ (tỷ lệ được tính dựa trên sản lượng điện tiết kiệm năm 2024 EVN giao cho EVNCPC tại văn bản số 6474 là 497 triệu kWh và sản lượng điện thương phẩm năm 2024 dự kiến các CTĐL thực hiện theo phương án điều hành). Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND/Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trong công tác tiết kiệm điện năm 2024. Trong đó, phát động chương trình "Hộ gia đình tiết kiệm điện" hoặc "Gia đình xanh".

Mỗi CTĐL thực hiện tối thiểu với 8.000 lượt hộ gia đình/năm. Ngoài ra, phối hợp với khách hàng sử dụng điện (KHSDĐ), tổ chức ký cam kết với 100% các nhóm khách hàng: hành chính sự nghiệp (HCSN); chiếu sáng công cộng (CSCC), sản xuất công nghiệp (SXCN) và kinh doanh dịch vụ (KDDV) thực hiện đạt tối thiểu các chỉ tiêu tiết kiệm điện. Làm việc trực tiếp với tất cả các khách hàng sản xuất (có mức tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên) để tuyên truyền kế hoạch cung cấp điện năm 2024, các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và khuyến khích tất cả các khách hàng ký các thỏa thuận.