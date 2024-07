Doanh nghiệp SME cần nhiều ưu đãi phí thanh toán quốc tế để tăng tốc kinh doanh

Những năm gần đây, Việt Nam đẩy mạnh chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế, tích cực tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Việc gia tăng các FTA mở ra cánh cửa cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp SME, tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn. Nhờ vậy, kim ngạch xuất nhập khẩu sang các nước đối tác có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, củng cố thị trường truyền thống, đồng thời khơi thông nhiều thị trường tiềm năng khác.

Xuất nhập khẩu bùng nổ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 6-2024, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 63,24 tỉ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỉ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước (1). Số liệu này cho thấy tiềm năng to lớn trong hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam, hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá trong thời gian tới. Quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược kinh tế quan trọng từ đó cũng được thúc đẩy, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam.

Việc gia tăng các hiệp định thương mại tự do đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp SME trong việc tiếp cận các thị trường quốc tế rộng lớn

Đi kèm với sự gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu, nhu cầu chuyển tiền quốc tế của doanh nghiệp SME cũng đang tăng cao. Các doanh nghiệp cần thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác ở nước ngoài, thanh toán hóa đơn, nhận thanh toán từ khách hàng quốc tế... Vì thế, việc chuyển tiền nhanh chóng và tiết kiệm chi phí là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp SME nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Với gói chuyển tiền quốc tế Efee của Eximbank, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi lên đến 90% phí chuyển tiền nước ngoài

Doanh nghiệp SME hưởng trọn ưu đãi

Trước những tín hiệu tích cực từ hoạt động xuất nhập khẩu, Chính phủ cũng như các ngân hàng đã và đang có những phương án hỗ trợ về các chính sách tài chính, tín dụng nhằm đẩy mạnh tiềm lực phát triển, mở rộng kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp SME.

Với gói chuyển tiền quốc tế Efee của Eximbank, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi lên đến 90% phí chuyển tiền nước ngoài

Nhiều ngân hàng đã đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp SME trong các hoạt động xuất nhập khẩu. Một trong những sản phẩm đáng chú ý là gói chuyển tiền quốc tế Efee với ưu đãi lên đến 90% phí chuyển tiền nước ngoài của ngân hàng Eximbank. Điểm nổi bật của gói Efee là doanh nghiệp SME được linh hoạt lựa chọn một trong hai loại gói phí chuyển tiền: theo doanh số giao dịch và theo số lượng giao dịch.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, giúp các doanh nghiệp SME tiết kiệm chi phí tối đa như: miễn phí 5 lệnh tra soát/điều chỉnh/hủy lệnh chuyển tiền cho mỗi gói phí. Riêng đối với các khách hàng là doanh nghiệp SME mới, Eximbank mang đến ưu đãi thanh toán giao dịch chỉ với 1 USD/giao dịch, bao gồm cả phí chuyển tiền và điện phí, không giới hạn số tiền thanh toán, theo điều kiện của chương trình ban hành.

Gói phí chuyển tiền quốc tế Efee là yếu tố thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Eximbank trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp SME trên hành trình mở rộng và phát triển quy mô, chinh phục thị trường quốc tế.